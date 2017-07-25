Когда стоит принимать БАДы?

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Выпадение волос, ломкость ногтей, шелушение кожи, быстрая утомляемость, постоянная сонливость, кровоточивость десен, нарушения пищеварения и ряд других симптомов могут быть маркерами нехватки тех или иных элементов. Специалисты советуют обратить внимание на добавки беременным женщинам, пожилым людям, детям и тем, кто испытывает повышенные нагрузки. Но формула «слоятся ногти – надо выпить БАД» ошибочна. Вполне возможно, что это внешнее проявление какого-либо заболевания. Поэтому перед приемом любых добавок стоит посоветоваться с врачом, возможно, сдать анализы.