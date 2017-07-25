Подпишись на новости
Здоровье
Теория и практика / Лекарства Еда / Витамины и добавки

Когда стоит принимать БАДы?

"Здоровье" отвечает на ваши вопросы
Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 28 июля 2017 г.
Тэги: бады

Выпадение волос, ломкость ногтей, шелушение кожи, быстрая утомляемость, постоянная сонливость, кровоточивость десен, нарушения пищеварения и ряд других симптомов  могут быть маркерами нехватки тех или иных элементов. Специалисты советуют обратить внимание на добавки беременным женщинам, пожилым людям, детям и тем, кто испытывает повышенные нагрузки. Но формула «слоятся ногти – надо выпить БАД» ошибочна. Вполне возможно, что это внешнее проявление какого-либо  заболевания. Поэтому перед приемом любых добавок стоит  посоветоваться с врачом, возможно, сдать анализы.

Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 28 июля 2017 г.
Журнал "Здоровье"№5 2017 Журнал "Здоровье"№5 2017

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

| Регистрация
*


НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ

Накося выкуси! «Столкновение с мошками особенно неприятно: эти «вампиры» не прокалывают кожу в поисках крови, а выкусывают ее микроскопические кусочки, отчего укус мошек значительно больнее, чем, например, комариный.»
Другой факт Читать статью
 

Конкурс

«Спортивное вдохновение» Подведены итоги конкурса! Спасибо всем участникам, поздравляем победителей!

Консультации

Абрамов Георгий Борисович,
Врач-дерматовенеролог, трихолог
Вопрос: Здравствуйте. Мне 17 лет. 6 месяцеы красилась на черный цвет т заметила, что у мены...
Здравствуйте! Первое, что нужно понять в данной ситуации - окрашивание волос и выпадение их...
Задать вопрос
Жаров Евгений Валерьевич,
гинеколог
Вопрос: Добрый день! Евгений Валерьевич, недавно была на гинекологическом осмотре из-за...
добвый день, осмотр врача= обязательная процедура, а затем определяют объе и дополнительного...
Задать вопрос

Последние комментарии

agat344 [3 дня назад]
Вылечить и исцелить недомогание можно без лекарств и прочего физического вмешательства...
SashaBr [8 дней назад]
про психосоматику я знаю не по наслышке. У меня дочка постоянно что-то выкидывает.... это тяжело...
agardeevaa [8 дней назад]
Надо взять на вооружение

Статьи на тему

Витамины и антивитамины: двойники и соперники

7 вопросов о витаминах

Аминокислоты: свойства, польза и вред

Безопасны ли энергетики?

6 модных диагнозов

Еще в рубрике

Существует ли альтернатива лечению антибиотиками?

Антибиотики, спасшие сотни миллионов жизней...

Устаревшие лекарства: чем не стоит лечиться

Мы можем считать себя ценителями здорового образа...

Лекарства и продукты: как правильно сочетать?

Мы можем ускорить свое выздоровление, если будем...

Как приручить антибиотики

Как получить от антибиотиков максимум пользы и...

Почему работает плацебо?

В 50% случаев врачи назначают пациентам бесполезные...

Обязательные детские прививки: какие и когда

К вакцинации, которая во всем мире является обычным...

Мясо и птица из магазина: сколько там антибиотиков?

Ни для кого не секрет, что магазинные мясо и птица...

7 вопросов о витаминах

Одни осенью принимают ударные дозы витаминов, чтобы...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127994, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: web@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2016
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


    Яндекс.Метрика

 