Когда прекратить грудное вскармливание?

Уже никто не сомневается в пользе грудного вскармливания. Но о том, до какого возраста кормить ребенка, не перестают спорить и мамы, и специалисты

Эксперты:

Юрий Копанев, кандидат медицинских наук, педиатр, гастроэнтеролог-инфекционист, врач-консультант ФБУН «Московский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского»

Ольга Лови, психолог-консультант по психологии материнства, ИЭАПП GLE-International

Героиня: Зоя Игнатьева, главный бухгалтер, 38 лет

От врачей старой школы можно услышать, что никакого смысла в грудном кормлении после 6 месяцев нет. Всемирная организация здравоохранения рекомендует не отрывать детей от груди до 2 лет. Мамы-энтузиастки готовы продолжать кормление хоть до первого класса школы. Где же истина и кто прав в этом бесконечном споре? Наша героиня кормила грудью дочку до 2,5 лет, а 4-летнего сына продолжает кормить и сейчас.

Первый опыт

Старшую дочь я родила в 27 лет. Женю сразу положили мне на грудь, но больше для красоты картины, так как молока в груди еще не было. Тогда я до слез переживала, что дочка в свой первый день получит смесь из банки, а не молоко своей мамы. Благо молоко пришло на второй день. Сцеживания я не практиковала, кормила дочку по требованию. Но мама неожиданно подняла тревогу: ребенку не хватает молока. Сейчас, глядя на фотографии своего ребенка, на ее щеки, животик и складочки, я удивляюсь, с чего это мама решила, что ей не хватало еды. Но тогда я ввязалась в бесконечную канитель: купила весы и взвешивала Женю до и после кормления. Старалась кормить чаще, хотя видела, что дочка особо не голодна. Помогла подруга, которая выкормила двоих детей. Она сказала, что раз мы кормимся по требованию, значит, ребенок ест сколько и когда хочет, поэтому смысла во взвешивании нет. Я ей как-то сразу поверила.

Возможно, ошибкой было то, что педагогический прикорм я не вводила, считая, что сигналом к дополнительному питанию является первый зуб. А зубы полезли у дочки только в 11 месяцев. Получилось так, что взрослая еда Женю почти не интересовала. Мы, конечно, скармливали ей все эти баночки, но грудь оставалась основным источником питания почти до 2 лет.

В 2 годика Женя пошла в сад. Мы посетили всех врачей. И невролог как-то очень ненавязчиво лично Жене сказала, что раз уж в сад пошла, то нужно с грудью прощаться. Мы спорить не стали. Но дальнейшее наглядно показало, что зря, потому что моя девочка, которая до этого совсем не болела, перенесла подряд два отита. Так что кормление 2 года и 2 месяца я не считаю длительным, теперь мне кажется, что это минимальный срок.

Второй опыт

Все преимущества грудного вскармливания, а именно возможность кормить в любое время и в любом месте, отсутствие канители с бутылочками, шанс быстро успокоить малыша в любых обстоятельствах я оценила еще со старшей дочкой. Так что когда на свет появился Гриша, вопроса «кормить или не кормить» не стояло. Роды были домашние, к груди ребенка приложили сразу. У сына было врожденное заболевание почек, мы решились на операцию. Я считаю, что наркоз и долгое восстановление нам помогло пережить именно кормление грудью.

В 6 месяцев стали вводить прикорм. Так интересно было смотреть, как малыш, сидя у меня на коленях, требует себе борща. Его можно было оставлять с мужем, Гриша ел обычную еду, но присасывался к моей груди, как только я переступала порог дома. Как-то зимой пришлось отлучить ребенка от груди на месяц. Пила лекарство, несовместимое с грудным вскармливанием. Грише на тот момент было 2,3 года. Когда поправилась, снова вернулись к груди, молоко за это время не исчезло.

Сейчас Грише 4 года. Только сейчас наше кормление плавно сходит на нет. Иногда он сосет вечером перед сном. Иногда утром, переползая ко мне под бочок. Порой несколько дней подряд про грудь не вспоминает. Видимо, того молока, что еще вырабатывает грудь, ему достаточно. Спит он с трех лет в своей комнате, ходит в сад на полный день. Думаю, отлучение пройдет незаметно.

Группа поддержки

Реакция родственников на длительное вскармливание сначала была неоднозначной. Помню, пока кормила дочку, дед мой с пеной у рта доказывал, что кормить ребенка после года вредно. Это ему сказал врач из кремлевской клиники, в которой он наблюдался. Я пыталась спорить: если бы молоко не содержало полезных веществ, если бы его состав не менялся с возрастом ребенка, подстраиваясь под потребности растущего организма, то население слабо развитых стран просто вымерло бы.

Со вторым ребенком уже никто не пытается давать советы. Друзья иногда подшучивают, что я стану кормить Гришу до армии. Некоторые подруги считают, что взрослому парню, который давно различает людей по половому признаку, не стоит демонстрировать грудь.

Многие врачи пугали нас задержкой речевого развития, неправильным прикусом, сложностями с социализацией. И только один врач советовал кормить, пока кормится.

Если уж я вступаю в споры с противниками длительного грудного вскармливания, основным моим аргументом является призыв к здравому смыслу. Из поколения в поколение младенцев кормили грудью и лишь сравнительно недавно модель воспитания изменилась. «Долой кухонное рабство, даешь свободный быт!» Детей в ясли с трех месяцев, матерей к станкам. Выбирая систему вскармливания, стоит попытаться понять, под воздействием каких факторов она была сформирована. С одной стороны – столетний опыт и стабильный результат, с другой – попытка подстроиться под изменившиеся условия.

Есть и еще один весьма убедительный для меня аргумент: производителям детских товаров не выгодно, чтобы женщины долго кормили грудью. Так что инициировать исследование, доказывающее «вред» длительного грудного вскармливания, им не составит труда.

За или против

Я знаю аргументы противников длительного вскармливания и могу приводить в качестве примера наш опыт, развеивая мифы. С зубами у обоих моих детей все в порядке. С прикусом тоже все хорошо. С социализацией проблем нет – оба были в детском саду. Про речь не могу сказать, что все было гладко. Дети говорили с полутора лет, но недостаточно чисто. Однако я не связываю это с кормлением, логопедические проблемы бывают и у малышей, которые питались смесью. В дальнейшем все трудности раннего детства, если такие и были, мы успешно переросли.

Длительное вскармливание для меня не подвиг и не желание выделиться. Все, что пишут про естественное течение такого вскармливания, правда. Сосательный рефлекс у ребенка действительно угасает, с возрастом он сосет иначе, чем при рождении, прикладывания все реже. Опять же слышала, что последнее молоко по свойствам приближается к молозиву и вроде как должно дать ребенку определенный заряд прочности до формирования собственного иммунитета.

Мой главный вывод из нашего опыта вскармливания: важна твердая уверенность в том, что ты хочешь и будешь кормить. Тогда все получится.

Специалисты из Питтсбургского университета обработали почти 140 тысяч историй болезней женщин и обнаружили, что у тех, кто кормил ребенка грудью более года: вероятность диабета снижалась на 20%,

гипертонии – на 12%,

повышенного уровня холестерина в крови – на 19%,

риск сердечного приступа или инсульта уменьшался на 9%.

Комментарий педиатра:

Грудное молоко для системы пищеварения подобно начальной школе – важно, но всему свое время. Представьте, школьник окончил три класса, и родители решили оставить его в начальной школе еще на три года. Но ведь учитель не научит его там ничему новому.

Грудное молоко – важнейший продукт для вскармливания детей грудного возраста. Оно дает:

– помощь в формировании иммунной системы у ребенка до 6 месяцев, потом молоко мамы на иммунитет ребенка уже никак не влияет, но по-прежнему остается защитным барьером для вирусных и инфекционных заболеваний;

– пищевую ценность – источник белка, углеводов и т. д. Но после 5–6 месяцев пищевой ценности молока недостаточно, и для дальнейшего развития ребенка требуется введение новых продуктов;

– психологическую связь – она, конечно, важна как для матери, так и для ребенка, но как долго малыш действительно нуждается в таком способе ее поддержания, а когда дальнейшее кормление грудью – это желание самой женщины искусственно продлить контакт мать–дитя, определить довольно сложно.

Таким образом, грудное вскармливание обязательно до 6 месяцев. Дальше, по желанию мамы, до 1–2 лет, но после 6 месяцев обязательно должны вводиться новые продукты – овощи, фрукты, каши, кисломолочные и т. д., иначе система пищеварения перестает развиваться. Пользы от кормления после 2 лет нет никакой, если маме нравится, пусть кормит, при условии полноценного питания ребенка.

В целом я согласен с контраргументами: длительное кормление тормозит развитие системы пищеварения, вызывает социальную дисадаптацию, возникают психологические трудности с введением новых продуктов, может нарушиться обмен веществ. И если у героини этого не произошло, то это, скорее, исключение, а не правило.

Комментарий психолога:

Длительное – более 1,5–2 лет – грудное вскармливание в нашей культуре встретишь не часто. Поэтому это вызывает настороженность как у окружающих, так и у специалистов. Но нет оснований предполагать, что оно само по себе может нанести вред ребенку, нарушить его личностное, интеллектуальное или психосексуальное развитие. Если мама внимательна к стремлению ребенка исследовать мир, одобряет и поддерживает в нем самостоятельность, ищет и находит все новые формы вести с ним диалог – она обеспечивает его здоровое развитие. Кормление неизбежно будет постепенно отходить на задний план, сменяясь другими способами насытиться, справиться с тревогой или проявить нежность.

В России

- около 40% матерей кормят детей грудью до 6 месяцев,

- около 20% мам кормят молоком до 1 года,

- около 10% мам кормят грудью после 1 года.

В мире

- менее 40% детей в возрасте до 6 месяцев находятся исключительно на грудном вскармливании,

- 97% (самый большое число) кормящих мам в Швеции,

- 45% (самое низкое число) мам кормят детей до 2 месяцев в Великобритании,

- 56% мам кормят детей грудью в Австралии, но только 5% кормят до 2 лет.