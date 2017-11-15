Когда не все потеряно

Когда пожилые люди начинают «чудить», окружающие часто даже не пытаются им помочь – что поделаешь, возраст! Но помощь возможна.

Что-то случилось…

История, которая произошла с моей мамой, заставила меня пережить отчаяние, испытать чувство безысходности… Маме 85 лет. В свое время она закончила престижный вуз, владеет тремя языками. Выйдя на пенсию, с удовольствием занялась дачей и внуками. Со временем я заметила, что у нее начались проблемы с памятью. Начнет говорить – забудет слово. Вспомнит слово – потеряет мысль. Что поделаешь – возраст, думала я. А дальше события начали развиваться стремительно. Однажды я увидела, как она пытается кому-то дозвониться по… телевизионному пульту. «Давайте решать вопрос, как нам не оказаться… на задней пуговице!», - сказала невидимому «собеседнику» мама. Она не понимала обращенную к ней речь, «видела» в квартире посторонних людей, не могла ответить ни на один вопрос… Между нами словно встала невидимая стена - прежнего человека как подменили… «Мам, приляг отдохни», - предложила я. «Не могу взлететь», - отвечала она - «мешает зеленая решетка». И дальше в том же духе… Я, конечно, понимала, что когда-нибудь это может произойти, но, как оказалось, совершенно не была к этому готова.

Не бросайте лекарства

С трудом, но удалось выяснить, что два месяца назад мама почему-то бросила пить назначенные ей таблетки от гипертонии. Признаюсь, первой мыслью было вызвать к ней психиатра. Но, подумав, решила сначала провести ее по врачам. Начали с терапевта, который возобновил лечение от гипертонии. Затем отправились к неврологу (15 лет назад мама перенесла инсульт). Доктор поставила диагноз «умеренные когнитивные расстройства» и назначила лечение. Если честно, я восприняла это скептически: казалось, что ничего нельзя поделать, уж очень явными были перемены, которые произошли с мамой. Но буквально за несколько дней она преобразилась. Бред прекратился, она повеселела и постепенно превратилась в ту, прежнюю, маму. Слова, конечно, иногда забывает, но гораздо реже. Доктор сказал, что очень важно, чтобы лечение было непрерывным. Если бросить пить таблетки, произойдет откат назад, и, увы, необратимый. Так что контроль за приемом таблеток я взяла на себя. Купила специальный контейнер с секциями «утро», «день», «вечер», зарядила его на неделю таблетками – удобно!

Комментарий эксперта. Татьяна Князева, невролог, врач высшей категории: Спутанность сознания - это состояние, при котором у пациента без каких-либо предшествующих симптомов развиваются беспокойство, неадекватные поведение и реагирование, неспособность правильно выполнять задания и производить целенаправленные действия. Этот синдром может возникать при многих заболеваниях. У данной пациентки причиной стал, скорее всего, резкий скачок артериального давления, ведь она бросила принимать препараты от гипертонии. Такое с пожилыми людьми бывает нередко. Из-за сосудистых нарушений мозг получал недостаточно питательных веществ и кислорода, на фоне этого голодания и возникла спутанность. Вот почему так важно лечить гипертонию. На первом этапе лечения таких больных назначаются препараты, улучшающие питание тканей мозга и прохождение нервных импульсов. Эти препараты, как правило, назначаются пожизненно. Нередко к ним добавляют и современные антидепрессанты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Дело в том, что у пожилых пациентов нередко бывает депрессия, на которую не обращают внимания ни родственники, ни врачи общей практики. У таких людей обычно невыразительная мимика и монотонно-приглушенный голос. Они выглядят отстраненными и безучастными, родные нередко жалуются на их равнодушие. Важно понимать, что антидепрессанты не дают быстрого эффекта, для его достижения надо принимать их не менее двух месяцев. Очень важно создать родственнику хорошую психологическую обстановку. Агрессия и вызванный ею стресс ухудшают психологическое состояние пожилого человека, к тому же могут привести к спазму сосудов. Общаться с пожилыми людьми, страдающими умеренными когнитивными расстройствами, нужно на равных, стараться интегрировать их в жизнь, обсуждать все проблемы и максимально вовлекать в повседневные дела, чтобы дать почувствовать, что они нужны. Для прогноза имеет значение образовательный статус человека. У пациентов с высшим образованием, которые в течение жизни занимались умственной работой, заболевание протекает легче. Человек с умеренными когнитивными расстройствами способен осознать проблему и самостоятельно обратиться к врачу только на ранней стадии. Если возникло состояние спутанности, помочь больному и отвести его к врачу могут только близкие. Сделать это важно как можно быстрее, пока не произошли атрофические изменения клеток коры головного мозга. Они же должны проконтролировать прием лекарств. Прерывать его нельзя, это может привести к необратимому откату назад.

Признаки умеренных когнитивных расстройств:

• трудности запоминания новой информации, нарушение памяти на текущие события;

• трудности обучения, освоения новых навыков;

• забывчивость на имена и лица, особенно новых знакомых; • невозможность вспомнить содержание разговора, прочитанной книги или просмотренной телепередачи;

• невозможность удержать в памяти план действий (всю жизнь варила борщ, и вдруг забыла, как это делать);

• невозможность вспомнить, куда положил тот или иной важный предмет;

• трудности подбора слов при разговоре, забывчивость на названия предметов;

• легкие расстройства пространственной ориентировки в малознакомой местности;

• трудности устного счета;

• трудности сосредоточения.

Справка «Здоровья»

В норме человек сохраняет когнитивные функции (память, речь, интеллект, целостное восприятие действительности способность выполнять целенаправленные действия) до глубокой старости.

Процессы, запускающие умеренные когнитивные расстройства на протяжении 10-15 лет протекают бессимптомно. Затем возникает когнитивная недостаточность. Без лечения это за 1-5 лет может привести к выраженной деменции.