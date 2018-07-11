Когда фитотерапия во вред

Лето для любительниц фитотерапии - благодатная пора: можно не идти в аптеку, а заготовить травы самостоятельно, совместив полезное дело с приятной прогулкой.

Люди уже сотни лет лечатся травами. Но не стоит слепо следовать рецептам прабабушек. Эффект от одновременного применения лекарств и трав - непредсказуем и может навредить.

Люди уже сотни лет лечатся травами. Но не стоит слепо следовать рецептам прабабушек. Эффект от одновременного применения лекарств и трав - непредсказуем и может навредить.

Хрупкое сердце

Антикоагулянты назначают многим «сердечникам». Они снижают активность системы свертываемости крови и препятствуют образованию тромбов. Риск сердечно-сосудистых заболеваний с возрастом возрастает, поэтому неудивительно, что среди больных много людей пожилых, которые, помимо назначенных врачом препаратов, стараются лечиться народными средствами. Однако льняное семя, ромашка, клюква, шалфей, зверобой, а также зеленый чай могут существенно повлиять на метаболизм антигоагулянтов, усилив их действие. У любителей этих растений наблюдаются такие неприятные, но не особо опасные побочные эффекты, как кровотечения из носа, самопроизвольно проявляющиеся синяки, гематурия (наличие крови в моче).

Статины - препараты, призванные снижать высокий уровень «плохого» холестерина и риск развития инфаркта и инсульта. Среди наблюдаемых при их приеме побочных эффектов -боли в мышцах. Из-за них люди порой прекращают прием этих жизненно важных для них препаратов. Авторы масштабного исследования по влиянию фитотерапии на стандартное лечение из ЮАР, обнаружили закономерность: многие из больных, принимавших статины и жаловавшихся на боль в мышцах, также употребляли травяные добавки. Был описан случай, когда «сердечник» почувствовал боль в мышцах непосредственно после того, как выпил чашку зеленого чая.

Пока рано говорить о том, что травы вмешиваются в метаболизм статинов. Но, если мучают боли, и вы собираетесь бросить прописанный врачом препарат, попробуйте для начала отказаться от фитотерапии и посмотреть как это повлияет на самочувствие.

Сельдерей - для грустных

Людям, принимающим антидепрессанты, также нужно с осторожностью подходить к фитотерапии - некоторые сочетания могут не решить, а, напротив, усугубить проблему.

Корень сельдерея - одно из популярных средств народной медицины, применяемое в качестве антидепрессанта. Логично, что некоторые пациенты, стремясь ускорить выздоровление, начинают комбинировать назначенные доктором препараты с фитотерапией.

По иронии судьбы для части больных эффект оказывается обратным желаемому.

Врачи категорически не рекомендуют во время лечения депрессии принимать корень сельдерея женщинам в менопаузе. Есть риск, что такая комбинация усугубит болезнь. И если уже так хочется испробовать на себя лечение травами, лучше это сделать после прекращения курса таблеток - исследований, показывающих их эффективность при депрессии, явно больше, чем у сельдерея.

А вот некоторые растения, напротив, могут усилить действие антидепрессантов. Вещества, содержащиеся в нарциссах и подснежниках (по крайней мере, в южноафриканских сортах, которые и были исследованы) способны проходить сквозь гематоэнцефалический барьер, защищающий мозг. Вероятно, в будущем эти соединения можно будет включить в состав антидепрессантов, чтобы усилить их действие.

Дети зверобоя

Комбинированные оральные контрацептивы - одно из самых популярных средств предохранения. При правильном их приеме, риск внеплановой беременности практически нулевой. Однако он резко возрастает, если дама, принимающая противозачаточные препараты, решает пролечиться от какого-нибудь недуга травами.

Главную угрозу представляет зверобой - популярное средство от боли в желудке. Он влияет на скорость метаболизма женского гормона эстрогена, содержащегося в таблетках. Активное вещество препарата быстрее выводится из организма, из-за чего надежность защиты снижается. В результате повышается риск внеплановых кровотечений и внеплановой же беременности, причем такой эффект сохраняется в течение двух недель после прекращения терапии зверобоем. Поэтому либо лечить желудок чем-то другим, либо использовать и другие методы предохранения.

Страшное лечение для страшного диагноза

Больше других недолюбливают народную медицину - онкологи. И их можно понять: они скрупулезно расписывают лечение пациенту, чьи шансы на выздоровление высоки, а он возвращается спустя полгода с неоперабельной опухолью и говорит, что лечил рак травками.

Многие в столь серьезных ситуациях слушаются врачей, но порой совмещают химиотерапию с травами. Эффект такой комбинации может оказаться весьма неожиданный.

Используемые в качестве химиотерапии при множестве онкологических заболеваний (злокачественных образований яичников, легкого, мочевого пузыря, миелобластном лейкозе и т.д.) средства, обладают рядом тяжелых побочных эффектов. Неудивительно, что близкие стараются поддержать человека, проходящего тяжелое лечение. То вручат баночку с отваром корней эхинацеи пурпурной, чтобы укрепить иммунитет, то принесут пакетик черноплодной рябины для компота.

К сожалению, поправиться такие гостинцы не помогают. Содержащиеся в них вещества вступают во взаимодействие с компонентами лекарств. К примеру, черноплодная рябина содержит большое количество флавоноидов, которые снижают активность фермента в печени, участвующего в выведении лекарств из организма. В некоторых случаях употребление этих ягод может привести к рабдомиолизу - синдрому, при котором у больного начинают разрушаться клетки мышечной ткани, а также развивается острая почечная недостаточность. Эхинацея же может способствовать развитию нейтропении и тромбоцитопении - снижению количества нейтрофильных гранулоцитов и тромбоцитов, что в первом случае ведет к тяжелой лихорадке, а во втором - к проблемам со свертываемостью крови и сложностям с остановкой кровотечения.

Зри в корень Индийские врачи предупреждают: употребление растительных добавок с женьшенем повышает риск рака мочевого пузыря. В Китае (родине женьшеня) этим недугом болеют практически в два раза чаще, чем в других странах.

Семь раз отмерь

У фитотерапии во всем ее многообразии есть одна общая опасность: никто не знает, сколько действующего вещества содержится в травах. На его концентрацию влияет множество факторов: произрастает ли растение на солнечной стороне, или в тени, в каком месяце происходил сбор, насколько холодным и дождливым было лето.

Передозировка тем же зверобоем грозит поражением печени и общей слабостью, расторопшей - проблемами с желудком. В идеале, чтобы этого избежать, лучше покупать препараты на основе растительного сырья у фармацевтических компаний, которые сами выращивают сырье, создают растениям подходящие условия и строго контролируют концентрацию их компонентов.

Если же вы предпочитаете собирать травы самостоятельно, не забудьте обратиться в лабораторию и проверить свой урожай на радиацию, и не переусердствуйте с количеством, чтобы лекарство не превратилось в яд.

Опрос компании Online Market Intelligence, проведенный в 2014 году, показал, что около 80% россиянок предпочитают лечиться растительными препаратами.

Опубликовано: 12 июля 2018 г.