Клещи весной. Как защититься?

Клещевой энцефалит - острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия могут быть самыми тяжелыми: до инвалидности и летального исхода. Возбудитель болезни (арбовирус) передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной. Заразиться энцефалитом можно, «подхватив» клеща в лесу, парке и даже на собственной даче. Не стоит также расслабляться, если дальше черты города вы не выбираетесь все лето, нередки случаи заражения и в самой Москве. Кроме того, заражение возможно при употреблении в пищу сырого молока коз, овец, коров, которых укусили клещи еще весной. На территориях, где заражение клещевым энцефалитом часто принимает характер, близкий к эпидемиологическому, молоко (а также производные - творог, сметану и пр.) следует употреблять только после кипячения.



В настоящее время наиболее неблагополучными регионами по заболеваемости являются Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский и Дальне-Восточный регионы, а из прилегающих к Московской области - Тверская и Ярославская. Здесь клещи появились уже в апреле и мае.



Основные признаки болезни



Инкубационный (скрытый) период заболевания обычно длится 10-14 дней, иногда даже до 60 дней. Начало болезни можно спутать с тяжелым простудным состоянием - озноб, сильная головная боль, резкий подъем температуры до 38-39 градусов, тошнота и рвота, мышечные боли в области шеи, плеч, грудного и поясничного отделов, конечностей. Однако есть один признак, который поможет распознать клещевой энцефалит: внешний вид больного характерен - лицо и часто туловище гиперемированы (гиперемия – переполнение кровью сосудов или покраснение).



Как защититься от клеща?



Если вы собрались в лес или знаете, что находитесь на территории, где и на открытой местности клещи 2012 не редкость, обязательно надевайте одежду с длинными рукавами; брюки заправляйте в носки или сапоги; голову и шею закрывайте косынкой или другим головным убором, который защитит вас от проникновения клещей через воротник одежды. Периодически осматривайте свою одежду и тело, обрабатывайте репеллентами.



Существуют также и специфические меры профилактики клещевого энцефалита. Можно сделать профилактическую прививку или (не привитым, если клещ уже присосался) провести серопрофилактику. Серопрофилактика - введение человеческого иммуноглобулина против клещевого энцефалита в течение 96 часов после присасывания клещей - проводится только в лечебно-профилактической организации (ЛПО). Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в прививочных пунктах на базах поликлиник, медсанчастей, здравпунктов учебных заведений после консультации врача. При этом завершить весь прививочный курс необходимо за 2 недели до выезда в неблагополучную территорию.



Как снять клеща?



Конечно, изымать клеща лучше у врача, но если поликлиники или травматологического пункта поблизости не оказалось, можно попробовать это сделать самостоятельно, но четко следуя этой инструкции.



Снимать клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок:



- захватите клеща пинцетом как можно ближе к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, поверните тело паразита вокруг оси и аккуратно извлеките его;



- место укуса продезинфицируйте спиртом, йодом или одеколоном;



- после извлечения клеща тщательно вымойте руки с мылом;



- если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка) обработайте место укуса йодом и оставьте до естественного устранения (элиминации) из кожных покровов.



Извлеченного клеща заверните во влажную марлю, положите в баночку и доставьте на исследование, например, в микробиологическую лабораторию «ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», чтобы исключить вирус.



Опубликовано: 27 апреля 2018 г.