Клещи весной. Как защититься?

Клещевой энцефалит - острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия могут быть самыми тяжелыми: до инвалидности и летального исхода. Возбудитель болезни (арбовирус) передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной. Заразиться энцефалитом можно, «подхватив» клеща в лесу, парке и даже на собственной даче. Не стоит также расслабляться, если дальше черты города вы не выбираетесь все лето, нередки случаи заражения и в самой Москве. Кроме того, заражение возможно при употреблении в пищу сырого молока коз, овец, коров, которых укусили клещи еще весной. На территориях, где заражение клещевым энцефалитом часто принимает характер, близкий к эпидемиологическому, молоко (а также производные - творог, сметану и пр.) следует употреблять только после кипячения.
В настоящее время наиболее неблагополучными регионами по заболеваемости являются Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский и Дальне-Восточный регионы, а из прилегающих к Московской области - Тверская и Ярославская. Здесь клещи появились уже в апреле и мае.
Основные признаки болезни
Инкубационный (скрытый) период заболевания обычно длится 10-14 дней, иногда даже до 60 дней. Начало болезни можно спутать с тяжелым простудным состоянием - озноб, сильная головная боль, резкий подъем температуры до 38-39 градусов, тошнота и рвота, мышечные боли в области шеи, плеч, грудного и поясничного отделов, конечностей. Однако есть один признак, который поможет распознать клещевой энцефалит: внешний вид больного характерен - лицо и часто туловище гиперемированы (гиперемия – переполнение кровью сосудов или покраснение).
Как защититься от клеща?
Если вы собрались в лес или знаете, что находитесь на территории, где и на открытой местности клещи 2012 не редкость, обязательно надевайте одежду с длинными рукавами; брюки заправляйте в носки или сапоги; голову и шею закрывайте косынкой или другим головным убором, который защитит вас от проникновения клещей через воротник одежды. Периодически осматривайте свою одежду и тело, обрабатывайте репеллентами.
Существуют также и специфические меры профилактики клещевого энцефалита. Можно сделать профилактическую прививку или (не привитым, если клещ уже присосался) провести серопрофилактику. Серопрофилактика - введение человеческого иммуноглобулина против клещевого энцефалита в течение 96 часов после присасывания клещей - проводится только в лечебно-профилактической организации (ЛПО). Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в прививочных пунктах на базах поликлиник, медсанчастей, здравпунктов учебных заведений после консультации врача. При этом завершить весь прививочный курс необходимо за 2 недели до выезда в неблагополучную территорию.
Как снять клеща?
Конечно, изымать клеща лучше у врача, но если поликлиники или травматологического пункта поблизости не оказалось, можно попробовать это сделать самостоятельно, но четко следуя этой инструкции.
Снимать клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок:
- захватите клеща пинцетом как можно ближе к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, поверните тело паразита вокруг оси и аккуратно извлеките его;
- место укуса продезинфицируйте спиртом, йодом или одеколоном;
- после извлечения клеща тщательно вымойте руки с мылом;
- если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка) обработайте место укуса йодом и оставьте до естественного устранения (элиминации) из кожных покровов.
Извлеченного клеща заверните во влажную марлю, положите в баночку и доставьте на исследование, например, в микробиологическую лабораторию «ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», чтобы исключить вирус.
Клещи весной. Как защититься?
Клещевой энцефалит - острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия могут быть самыми тяжелыми: до инвалидности и летального исхода. Возбудитель болезни (арбовирус) передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной. Заразиться энцефалитом можно, «подхватив» клеща в лесу, парке и даже на собственной даче. Не стоит также расслабляться, если дальше черты города вы не выбираетесь все лето, нередки случаи заражения и в самой Москве. Кроме того, заражение возможно при употреблении в пищу сырого молока коз, овец, коров, которых укусили клещи еще весной. На территориях, где заражение клещевым энцефалитом часто принимает характер, близкий к эпидемиологическому, молоко (а также производные - творог, сметану и пр.) следует употреблять только после кипячения.
Вы можете авторизоваться на сайте при помощи:Забыли пароль? Регистрация
Введите e-mail адрес, указанный при регистрации
Зарегистрировавшись, вы сможете:
- комментировать статьи и блоги,
- бесплатно получать онлайн-консультации у специалистов,
- пользоваться сервисами,
- участвовать в конкурсах,
- общаться на форуме.
НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ
Консультации
Вы должны войти на сайт, чтобы задавать вопросы.
Вы должны войти на сайт.
Последние комментарии
Еще в рубрике
Название этого заболевания часто используется в...
Мосараф Али уверяет: если делать этот массаж каждый...
Для многих запах изо рта – это постоянный дискомфорт
Большинство людей считают,что варикоз появляется в...
Мысль худеть постом приходит в голову многим. Очень...
Наш гость: Дмитрий Мохов, доктор медицинских наук...
Депрессия-это распространенное психическое...
От легких последствий «трудоголизма» помогут сон и...
Комментарии