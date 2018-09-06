Хвостатая находка

Взять с улицы бездомного котенка или пса – благородный поступок. Но несчастный может быть болен и в зоне риска окажутся все члены семьи.

Проходим диспансеризацию

Даже если найденыш выглядит здоровым и активным, на его коже нет проплешин, болячек, шелушений и красноватых пятен, а глаза и ушки относительно чистые, все равно нужно идти к ветеринару, поскольку ряд болезней животных передаются и человеку..

Ветеринар поможет определить возраст животного и даст консультацию по выбору корма, осмотрит и проверит на наличие скрытых заболеваний, возьмет кровь на анализ, чтобы исключить токсоплазмоз и хламидиоз, панлейкопению, лейкемию, перитонит, кальцивироз и иммунодефицит. Наконец, подберет препараты для домашней обработки кожи и шерсти зверя.

Уже дома проведите для своего найдёныша стандартные процедуры. Начните с купания: осторожно нанесите на шерсть специальный шампунь от блох, помассируйте и смойте несильной струей душа. Постарайтесь, чтобы вода не попала в уши животного. После купания накапайте на холку зверя капли от блох. Можно использовать комплексные средства от внутренних и внешних паразитов.

Дайте таблетку от глистов, порекомендованную ветеринаром. Гельминты есть почти у всех животных, которые провели на улице хотя бы несколько дней, и избавляться от них надо как можно скорее.

Аккуратно с помощью ватной палочки и перекиси водорода, прочистите уши питомца. Обратите внимание: если на палочке остаются темные корочки или струпья с неприятным запахом, вероятно, животное заражено ушным клещом.

Если вы подобрали совсем маленького котенка или щенка, необходимо сделать комплексную прививку, защищающую от вирусов и инфекций. А вот прививку от бешенства делают животному в 7-8 месяцев, после смены молочных зубов на коренные.

Человеческие лекарства опасны для животных. Даже одна таблетка парацетамола может вызывать кишечное кровотечение и убить собаку.

Будем лечить

Если животное травмировалось, скитаясь по улицам, имеет видимые нарушения кожного покрова, истощено или отказывается от еды, немедленно обратитесь к ветеринару. Сильно впалый или, напротив, раздутый живот – также повод посетить врача. Причиной раздувшегося животика подобранной кошки может быть вовсе не беременность, а опасное заболевание, вызванное употреблением сырого мяса – токсоплазмоз. Оно поражает внутренние органы животных, особенно печень и легкие, а также очень опасно для беременных женщин, так как приводит к патологиям развития плода.

Стригущий лишай или дерматомикоз проявляется обычно на хвосте или голове животного, рядом с ушами – там имеются видимые островки выпавшей шерсти, красные круглые пятна. Лишай успешно лечится с помощью мазей и таблеток.

Собачий тиф лептоспироз поражает почки и печень, а также сосуды и глазные оболочки животных, приводя к параличу. Заболевание лечится курсом антибиотиков и препаратами, поддерживающими работу печени.

У животного, зараженного бешенством, наблюдаются затруднения при глотании, судороги мышц. К сожалению, спасти зверя невозможно – поражение центральной нервной системы приведет к летальному исходу. Кроме того, такое животное опасно для человека.

Взаимное притяжение

Итак, решение принято - питомец остается жить с вами. На этом этапе важно помочь ему адаптироваться на пока еще чужой территории. Маленький котенок или пес-потеряшка могут плакать и грустить. Взрослая кошка, вероятнее всего, забьется под кровать на несколько дней. Лучшее решение - оставить зверя в покое и подождать. Не стоит насильно брать его на руки, заставлять есть. Оставьте на видном месте воду и еду, запретите детям приставать к животному и ждите. Питомцу нужно время, чтобы забыть пережитый на улице ужас и принюхаться к новой территории. Через несколько дней он сам пойдет на контакт.

Не наказывайте найденыша за промахи, ваша задача сейчас – постепенно приучить его к себе, настройтесь на длительный воспитательный процесс. Если вы приняли в дом взрослую собаку, можно обратиться к кинологам, чтобы научить пса базовым командам.

Кошке не требуется особой дрессировки. Самое главное – приучить ее к туалетному лотку. Это несложно, ведь у представителей семейства кошачьих есть определенные инстинкты. Наберитесь терпения: животному, которое провело много времени на улице, будет привычнее пользоваться лотком с песком. Позже сможете заменить его на древесный или силикагелевый наполнитель.

Подобранные на улице животные обычно на редкость умны, преданны и благодарны. У них более крепкое здоровье, чем у породистых собратьев, они хорошо поддаются дрессировке и способны всю свою жизнь дарить хозяину любовь и тепло.

Комментарий специалиста

- К счастью, большинство заболеваний кошек и собак не опасно для человека. Исключение – стригущий лишай, глисты (круглые черви аскариды), токсоплазмоз и бешенство. А вот для других домашних питомцев новичок может быть заразен, поэтому необходимо установить для него трехнедельный карантин. В это время найденыш не должен контактировать с вашими животными, даже если он выглядит здоровым.

Пропала собака! Животное потерялось, если оно ухожено или у него есть ошейник. Породистым собакам и «лысым» кошкам нередко ставят клеймо, представляющее собой комбинацию цифр. Она поможет узнать, к какому клубу принадлежит животное, и определить владельца. Ищите клеймо в ухе, на животе или в паху животного. Под кожей зверя (даже беспородного) может находиться чип. Ветеринарные клиники проводят бесплатное сканирование на его наличие. Номер телефона хозяина может быть написан на внутренней стороне ошейника или выгравирован на специальном жетоне.

Опубликовано: 9 сентября 2018 г.