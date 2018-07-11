Холестерин провоцирует инфекции?

От уровня «хорошего» холестерина может зависеть работа иммунной системы, установили ученые из Копенгагенского университета. В рамках исследования были изучены данные о состоянии здоровья 100 тысяч человек. У 21% из них значения «хорошего» холестерина были существенно ниже нормы, а у 8%, наоборот, выше. При этом и те, и другие чаще, чем люди с нормальным уровнем липопротеинов высокой плотности, сталкивались с инфекционными заболеваниями, в частности, пневмонией и гастроэнтеритом. Самый высокий риск отмечался у людей с очень низким уровнем ЛПВП. Ученые подчеркивают, что пока рано говорить о прямой причинно-следственной связи, для этого необходимо провести дополнительное исследование.

Опубликовано: 11 июля 2018 г.