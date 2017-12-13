Мало кто знает, что это необходимое для нашего существования вещество становится опасным для здоровья только в определенных условиях. Ученые давно пытаются понять в каких?

Ода белковому омлету?

В 60-е годы прошлого столетия американские ученые заподозрили связь между увеличением потребления белковой пищи и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний. По их мнению виноват в этом был поступающий с пищей холестерин. И уже в 1985 году Американская ассоциация по лечению болезней сердца совместно с Национальным институтом здоровья рекомендовала ограничить его потребление до 300 мг в сутки за счет перехода на обезжиренные молочные продукты и сокращения потребления яиц до двух в неделю. Была разработана программа «холестериновой диспансеризации» – обязательное включение анализа на липидный профиль для пациентов старше 40 лет. При этом снижать потребление холестерина предлагалось уже у двухлетних детей!

Последующие клинические исследования подтвердили, что низкохолестериновая диета действительно продлевала жизнь участникам экспериментов. Но ученые сделали ошибочный вывод: в экспериментах участвовали люди, уже имевшие сердечно-сосудистые заболевания и полезные для них рекомендации были совсем необязательны для остальных. Нельзя же в целях профилактики панкреатита здоровых людей посадить на диету № 5!

Холестериновый ликбез Холестерин —природное органческое соединение, жирный спирт, необходимый для строительства клеточных мембран, клеточного обмена и синтеза большинства стероидных гормонов. Он играет более важную роль, чем солнце, в синтезе витамина Д, работе иммунной и нервной системы. Жизнь без холестерина абсолютно невозможна! 20% холестерина поступает в организм с пищей животного происхождения, а 80% вырабатывается печенью. Наш организм производит 1,5-2,5 грамма холестерина в сутки, при потребности - 0,5 грамма. Излишки холестерина у здоровых людей полностью выводятся через кишечник.

Со временем, все больше ученых приходили к пониманию того, что проблема атеросклероза многогранна. В ряде случаев он может возникать и при низком содержании холестерина в крови и, наоборот, может отсутствовать у людей с высоким содержанием холестерина.

Веский довод против холестеринофобии появился в марте 1991 года, когда старейший в мире «Медицинский журнал Новой Англии» опубликовал статью профессора Фреда Керна.

Настроение у тебя истерическое…

Автор статьи писал о 88-летнем мужчине, который ежедневно съедал 25-30 яиц всмятку, потребляя холестерина в 20-25 раз больше рекомендуемого! Психиатры дома престарелых, где он жил, считали, что причина - расстройство пищевого поведения. Но доктора Керна заинтересовало то, что сердце и сосуды старика были в отличном для такого возраста состоянии, а уровень холестерина в крови колебался в пределах нормы (3,88 - 5,18 ммоль на литр). При этом мужчина не имел лишнего веса, не курил и весьма умеренно употреблял алкоголь. Ученые решили выяснить, куда девается из организма любителя яиц чудовищный избыток холестерина. Они привлекли добровольцев, часть из которых ели по 5 яиц ежедневно, а контрольная группа - по 2 яйца в неделю. Оказалось, что ни у 88-летнего «героя», ни у тех, кто съедал по 5 яиц в сутки, ни у контрольной группы не наблюдалось увеличения концентрации холестериновых фракций в крови. Значительная часть их не всасывалось в кишечнике и покидала организм неусвоенной, как клетчатка. К тому же, печень 88-летнего участника эксперимента снизила производство холестрина на 20%. Множество других исследований подтвердили, что прямой связи между избытком холестерина в рационе и сердечно-сосудистыми заболеваниями нет.

В результате в 2016 из «Диетических рекомендаций для жителей США» исключили ограничения на потребление богатых холестерином продуктов.

Как вас прикажете называть?

Но значит ли это что абсолютно всем можно безконтрольно наслаждаться яйцами, субпродуктами, тортами и другими богатыми холестерином вкусностями? Конечно нет!

Избыток холестерина не вредит организму до тех пор, пока сосуды здоровы. Но может наступить момент, который врачи называют «готовность сосудистой стенки к формированию бляшки» - на ее внутренней поверхности появляются микротрещины. Обычно с этим сталкиваются мужчины после 40 и женщины после 50 лет. Играют роль и факторы риска – генетическая предрасположенность, лишний вес, повышенное давление, сахарный диабет, малоподвижный образ жизни, курение, стрессы, перенесенные инфекции, злоупотребление сахаром. В результате нарушается метаболизм холестерина – его избыток не выводится, а оседает на стенках сосудов, что со временем приводит к атеросклерозу. Важный момент: переносят холестерин особые белки – так называемые липопротеины.

«Хорошим» холестерином называют липопротеины высокой плотности (ЛПВП). Они хорошо растворимы и не способствуют, а препятствуют образованию бляшек.

«Плохими» холестерином называют липопротеины низкой и очень низкой плотности (ЛПНП, ЛПОНП). Они легко превращаются в кристаллический осадок, который откладывается на внутренней стенке сосуда и формирует атеросклеротическую бляшку.

Обвиняется сахарное лобби В сентябре 2016 год в «Деле о вреде холестерина» появился новый поворот. Журналисты раскопали компромат, свидетельствующий о том, что нападки на холестерин 50 лет назад были… инспирированы производителями сахара. Три ученых из Гарвардской медицинской школы за солидный гонорар «проделали» научную работу, которая преувеличила роль насыщенных жиров в развитии заболеваний сердца и сосудов и приуменьшила пагубную роль сахара. В результате не одно десятилетие наука шла по ложному следу. Сегодня достоверно известно, что злоупотребление сахаром и простыми углеводами приводит к воспалению и травмам сосудов, в результате чего на их поверхности формируются холестериновые бляшки.

Насыщенные жиры для здоровья сердца и сосудов?

А в конце августа 2017 года авторитетнейший медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты масштабного исследования, которое ставит под сомнение и то, что содержащие холестерин насыщенные жиры,—однозначное зло. Выяснилось, что общепринятые представления о полезной и вредной пище требуют пересмотра.

В исследовании участвовали 135.335 человек в возрасте 35-70 лет из 18 стран мира. Ученые наблюдали за ними около 7,4 года. Оказалось, что среди тех, кто питался преимущественно углеводной пищей, риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний был почти на 30% выше, чем у тех, кто потреблял углеводы минимально. Еще ученые обнаружили, что высокое потребление насыщенных жиров ассоциируется со значительным — на 35%! — снижением риска инсульта. Самыми полезными среди насыщенных жиров признаны масло какао, кокоса. Они, хотя и повышают общий уровень холестерина, но за счет «хорошего» , что, безусловно, полезно для сердца и сосудов.

Ваш липидный профиль.

Так называется анализ крови, позволяющий оценить соотношение «хорошего» и «плохого» холестерина при его общем повышенном уровне. Если общий холестерин повышен за счет «хорошего» – липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) – можно жить спокойно, а вот если за счет ЛПНП, ЛПОНП – необходимо подкорректировать образ жизни и питание. В 70% случаев этого бывает достаточно!

Как это сделать?



1) Отказаться от «быстрых» углеводов – белого хлеба, выпечки, газировки, сладостей и продуктов с высоким содержанием холестерина Стараться, чтобы овощи и фрукты составляли 40% рациона.

2)Сбросить лишний вес.



3) Больше двигаться – ходить пешком по 3–5 километров в день.

4) Бросить курить и не злоупотреблять алкоголем.

Если все это не помогло, и «плохой» холестерин остается высоким, врачи могут назначить лекарственные препараты, которые способствуют снижению холестерина.

Опубликовано: 13 декабря 2017 г.