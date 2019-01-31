Хобби для настроения

Бывают моменты, когда ничего не радует. Часто этому способствует даже погода за окном. Как быстро поднять себе настроение - наши герои нашли свои решения.

Смеяться разрешается

«Час смеха заряжает позитивом на несколько дней вперед!»

Кто? Людмила Кожанкина, 35 лет, разработчик мобильных приложений

Что? «Смех без причины – признак дурачины» - эту поговорку особенно любят произносить люди технических профессий. Но, оказывается, именно умение смеяться без повода заряжает «серьезных» людей позитивом, а еще улучшает здоровье.

Почему? Год назад на день рождения коллеги подарили мне сертификат на йогу смеха. «Что это за йога такая, что за ерунда?», - подумала я, но раз уж подарили, решила пойти на первое занятие. Я довольно закрытый человек, интроверт со стажем, у меня довольно специфическое чувство юмора и шутки. Наверное, со стороны я выгляжу замкнутой и немного грустной. И это часто бывает причиной того, что у меня редко возникают близкие отношения с людьми. На самом деле, во мне нет негатива, просто я не знала, как можно проявить свои эмоции.

Как? Первые два сеанса терапией смехом будто помогли мне скинуть тяжелый груз с плеч. Занятия проходят в небольшой группе вместе с тренером, который постоянно шутит и смеется. Это максимально расслабляет атмосферу и вызывает первую улыбку. И если сначала со смехом у меня шло туго, я смотрела на происходящее недоверчиво, то постепенно я расслабилась и вовлеклась в процесс. Все упражнения очень простые, буквально детские. Например, тренер говорит: «Представьте, что у вас в руках стакан с радугой. Перелейте содержимое в маленькую кружечку!» И все эти взрослые люди начинают как дети малые «переливать радугу». Конечно, через две минуты все хохочут. Или, например, тренер показывает, как великан пытается очистить маленький банан. Он изображает огромные руки, которыми он срывает кожуру с небольшого фрукта, пыхтит, поскальзывается на очистках. Эта простая сценка настолько комична, что заставляет тебя смеяться в голос. Через час занятия ты чувствуешь удивительную легкость и тотальный позитив, которого хватает потом на несколько дней вперед.

Бонус! Почему даже после двух минут смеха от души у нас поднимается настроение? Когда мы смеемся, то глубоко дышим диафрагмальными мышцами, усиленно выдыхая углекислый газ и насыщая организм кислородом. То же самое происходит после часовой пробежки на открытом воздухе. Но плюс смехотерапии в том, что вам не нужно переодеваться в спортивную форму или покупать абонемент на фитнес. Смеяться можно где угодно! Кстати, если вам, как и мне, трудно начинать общение, пошутите – это отличное начало для любого разговора.

Напиши мне письмо

«Посткроссинг – возможность познакомиться с людьми, которые в душе - романтики».

Кто? Маргарита Кудякова, 42 года, менеджер

Что? Сейчас мы практически перестали писать от руки и отправлять друг другу открытки по почте. Посткроссинг возрождает эту добрую традицию, которая помогает познакомиться с людьми по всему миру и получить массу положительных эмоций.

Почему? В детстве у меня был друг по переписке из Австралии. Мы отправляли друг друга коротенькие письма и часто обменивались открытками, которые я с нетерпением ждала – это такое приятное непередаваемое чувство. Потом наша связь оборвалась - писать от руки стало немодно, да и мы выросли. В один из переломных моментов моей жизни мне очень не хватало общения, я чувствовала себя очень одинокой. Тогда я узнала, что отправлять бумажные приветы – новое популярное хобби во всем мире.

Как? Посткроссинг – это система обмена почтовыми открытками между незнакомыми людьми. Как это работает? Все просто: нужно зайти на сайт посткроссинга, зарегистрироваться и заполнить свой профиль – рассказать немного о себе, своих увлечениях. Дальше система выдает вам случайно выбранный адрес, на который нужно отправить свою первую открытку. Когда посткроссер получит открытку и зарегистрирует ее номер, то ваш адрес также будет отправлен наугад выбранному адресату. Кстати, можно отправить и целое письмо или вложить в конверт фотографию, наклейки. На сайте посткроссинга размещены тысячи анкет - есть возможность найти собратьев по увлечениям, подружиться с ними в социальных сетях и даже встретиться в реальной жизни. В душе посткроссеры - настоящие романтики, они хотят узнать больше о вашей стране и жизни, получать вдумчивые письма от руки и красивые открытки, а не обмениваться короткими сообщениями. Если вы чувствуете себя одинокими, отправьте открытку! И вам обязательно придет ответ, от которого становится тепло в душе.

Бонус! Несколько таких друзей по переписке стали моими знакомыми в жизни. К семье Антти из Финляндии, которому я отправила одну из своих первых открыток, мы ездили на майские праздники, а Джек из Португалии приезжал сам в Москву во время летних каникул, а теперь мой сын планирует съездить проведать его в Лиссабон!

Девушка, поющая в машине

«Пока я еду в машине, моя виртуальная аудитория слушает авто-концерт и у всех нас отличное настроение».

Кто? Виктория Черенцова, 30 лет, певица и актриса

Что? Если в жизни что-то не ладится, всегда спасет творчество. Например, ваша любимая песня, исполненная пусть не профессионально, но от души.

Почему? Сколько себя помню, всегда обожала петь. С детства участвовала в музыкальных ансамблях, рок-группах, выступала сольно. Когда переехала в Москву, то поселилась за городом, а путь до центра лежал через многочасовые пробки. Тогда я решила петь прямо в машине – установила камеру и запустила онлайн трансляцию на странички своих социальных сетей.

Как? Я родилась в «поющей» семье: отец знал множество песен, мама на кухне постоянно что-то напевала. И хотя я получила диплом по специальности оператор ЭВМ, но эстрада притянула меня: я участвовала в шоу «Голос», в проекте «Фактор А», записала четыре альбома. С недавних пор интернет-общественность знает меня как «девушку, поющую в машине». Для того, чтобы петь за рулем, вам нужны только авто и музыка. Я просто завожу мотор, выбираю сингл по настроению и ставлю перед собой телефон. Моя виртуальная аудитория слушает авто-концерт и подпевает мне, заказывают песни. Кстати говоря, никаких фильтров и эквалайзеров – все участники моей трансляции слышат мой настоящий голос.

Бонус! Если вы хотели попробовать заниматься вокалом профессионально, начните с подпевания любимым исполнителям в машине. Для меня теперь это своего рода психотерапия. Уже с первого припева ты забываешь о том, что еще долго ехать, что за окном мороз, что у тебя есть нерешенные проблемы. По видео можно отследить, как буквально на глазах меняется мое настроение: я могу начать петь с грустным взглядом, а уже на третьей песне улыбаться до ушей.

Комментарий эксперта

Эксперт: Елена Исхакова, психолог

- В конце января - начале февраля мы часто сталкиваемся с депрессивными настроениями. Это сезонное явление обусловлено тем, что каникулы закончились, зима в разгаре, а солнца не хватает. Я часто вижу интересную корреляцию: успешные люди, которые привыкли много и упорно работать, сталкиваясь с такой хандрой, замыкаются, пытаясь найти решение проблем внутри себя. На самом деле, лучший вариант - поделиться своим сплином с другом, посмеяться над ситуацией, отпустить проблему. Представьте, что вы можете осуществить все ваши мечты. Позвольте себе делать то, что хочется, не беря в расчёт мнение других. В западной психологии есть понятие «реконфортирование ситуации», когда в момент любого душевного смятения рекомендуется делать то, что хочется именно вам. На мой взгляд, и смехотерапия, и пение, и посткроссинг - прекрасные примеры реконфортирования.