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Хобби-антистресс

Раскрашивание картинок, собирание пазлов, вышивание – эти детские увлечения теперь популярны среди взрослых. Говорят, они имеют мощный эффект, сродни медитации.
Автор: Оксана Балуева
Опубликовано: 1 ферваля 2017 г.
Тэги: чувства и эмоции
Эксперты

Инна Хамитова
директор Центра системной семейной терапии, клинический психолог, семейный психотерапевт.


Арт-медитация

«Раскрашивание узоров, орнаментов и абстракций помогает мне привести свои мысли в порядок»

Кто? Дарья Москаленко, 32 года, адвокат

Что? Увлекаюсь антистрессовыми раскрасками для взрослых. Занимаюсь этим дома и в дороге, в одиночестве и на пару с дочкой.

Почему? По работе мне часто приходится ездить в другие города. Как-то раз, выбирая, что почитать в дороге, увидела раскраску с контурными рисунками – сказали для взрослых. Там были животные, посуда и круги-мандалы, разбитые на множество очень мелких секторов. Купила попробовать, а в итоге большую часть пути провела за раскрашиванием.

Как? Сейчас у меня есть пара альбомов для раскрашивания в твердых обложках и множество тонких. Любимый инструмент – гелевые ручки, цветные и глиттерные, с блестком. Можно раскрашивать фломастерами и обычными карандашами.

Сначала я не осознавала, почему меня тянет к этому занятию. Задумалась, только когда мама спросила, мол, зачем ты это делаешь, что за детское увлечение. И я поняла, что таким образом успокаиваюсь и отвлекаюсь от суеты и нервозности. Раскрашивание узоров, орнаментов и абстрактных изображений помогает привести мысли в порядок, систематизировать их. Особенно полезно людям, которые много всего держат в голове.

Теперь не только в дороге, но и дома, когда все дела переделаны, я по полчаса сижу за раскрашиванием. Это отдельное удовольствие – выбрать картинку, перебрать по цветам ручки и буквально помедитировать над мандалами и узорами. Планирую купить пару раскрасок с кисточками и красками. Это же возможность почувствовать себя художником!   

Бонус! Я не знаю, как именно это работает, но во время раскрашивания у меня иначе функционирует мозг. Я постоянно что-то пропускаю, забываю и нервничаю. А во время раскрашивания появляется ясность в голове, я спокойно, взвешенно  все обдумываю, все дела раскладываю по полочкам. Это феноменально!    

Комментарий эксперта

Напряженный график работы, сверхскоростной темп жизни, постоянный дедлайн, звонки, письма, сообщения, напоминалки – это реалии жизни в большом мегаполисе. Мы так свыклись с этим напряжением, что практически не замечаем его. А усталость накапливается, ресурсы истощаются. Это чревато срывами, синдромом сгорания, хандрой и депрессией. Для душевного состояния важно уметь переключаться и систематизировать дела. Популярные сегодня раскраски – превосходный способ отвлечься, выйти из замкнутого круга проблем и забот. Раскрашивая, человек не только успокаивается, но и находит новые интересные решения.

 

Наедине с собой

«Стежок за стежком, машинальная работа рук – это меня буквально гипнотизирует»

Кто? Юлия Помогаева, 38 лет, бухгалтер

Что? Совмещаю увлечение вышивкой с модной методикой достижения целей - визуализацией. Вышиваю крестиком именно те картины, которые хочу привнести в свою жизнь.

Почему? У меня в голове все время - цифры и счета, которые в период отчетности даже сняться. Я долго искала увлечение, которое бы помогло мне хотя бы на время переключиться. Но даже на беговой дорожке в спортзале или в классе йоги я веду подсчеты.

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Как? Вышивать я начала что называется за компанию. Коллега показала свои работы, после чего и мне захотелось достать из закромов старые пяльцы, вспомнить крестики и стежки. Техника вышивания несложная, а купить материалы сейчас не проблема – наборы для вышивания удобно заказывать в интернет-магазинах. Мне показалось не слишком интересным вышивать просто так, без смысла. И я решила, что буду вышивать дом своей мечты – мы с мужем как раз хотели переехать за город. Я люблю всякие психологические техники привлечения в жизнь желаемого с помощью визуализации. Во время вышивания я представляла, в какой цвет выкрашу стены дома и какие цветы высажу на клумбе. Процесс прокладывания крестиков по канве обретал особый смысл.  

С вышивкой я забираюсь с ногами в большое кресло, а рядом на столике раскладываю материалы и непременно ставлю большую кружку чая. Включаю какой-нибудь сериал или музыку и наслаждаюсь покоем. Стежок за стежком, машинальная работа рук – это меня буквально гипнотизируют, я на какое-то время выпадаю из реальности и не думаю ни о чем.   

Бонус! Уделять вышивке время каждый день не получается, поэтому готовых работ у меня не много. Зато каждая из них – любимая. А та самая первая картинка с домом мечты уже висит в гостиной нашего реального дома.

Комментарий эксперта

Когда уходит напряжение, человек восстанавливает контакт с самим собой. Это приносит облегчение. Музыка, ненавязчивый сериал, кружка чая и простая, понятная работа – вышивание. Выполнение такой простой работы как будто «заземляет», восстанавливает душевное равновесие. Шитье, вязание, плетение фенечек и макраме, при условии, что вы делаете это с удовольствием, – все это позволяет уйти из несущей напряжение реальности, переключиться на мир мечтаний и грез. А когда ты возвращаешься к привычной жизни, то часто приходит неожиданное решение вопросов, ответ на которые казался трудным и неочевидным. Все эти занятия, позволяют активизировать ресурсы.

 

Пазлы по рецепту

 «Я нашла себе дома уголок на полу и приобрела специальный коврик для сборки пазлов»

Кто? Людмила Романенкова, 46 лет, домохозяйка

Что? Увлечение пазлами помогло мне восстановиться после болезни. Теперь собираю их в свое удовольствие, оформляю готовые работы и украшаю ими квартиру.  

Почему? Несколько лет назад я перенесла инсульт. Боролась с последствиями полтора года. Но даже когда организм восстановился, правая рука все еще отказывалась слушаться. Разрабатывала суставы, делала специальные упражнения и массажи, но результатов не было. Мне помогло неожиданное увлечение.

Как? В то время сыну на десятилетие подарили пазлы. Мы начали собирать их вместе, и в процессе работы я поняла, что у меня получается удерживать картонный квадратик пальцами, и с каждым разом все лучше. Следующие пазлы я купила уже себе. И даже нашла группы в соцсетях, где фанаты этой настольной игрушки общаются друг с другом, показывают работы, делятся секретами оформления. Для меня стало откровением, что собранные пазлы можно склеивать и даже оформлять в багет – получаются настоящие картины.

Захотелось попробовать собрать большой пазл на тысячу деталей. К тому же, рука двигалась все лучше – это было почти чудо! Я нашла себе дома уголок на полу и приобрела специальный коврик для сборки. Его можно сворачивать вместе с недоделанной работой. Это может показаться странным, но я как ребенок получаю огромное удовольствие даже от сортировки деталей по цвету. Раскладываю кучки по контейнерам, ищу нужные квадратики и никуда не спешу - могу заниматься одной картиной месяца два.

Бонус! Думаю, что мое увлечение отчасти можно назвать творчеством и расслаблением. Все расслабляются по-разному. Часто я включаю аудиокнигу, когда собираю пазлы. Это моя отдушина и мое лекарство.  

Комментарий эксперта

Восстановление после травм, переломов, инсультов – дело непростое. Оно требует существенного напряжения. Чтобы восстановить мелкую моторику требуется многократное, рутинное повторение. И, как правило, все не получается с первого раза. И мелкие успехи не так уж очевидны. Человек может разочаровываться, приходить в отчаяние и смиряться с тем, что он не будет прежним. Собирание пазлов, вышивание, плетение, вязание и проч – занятия увлекательные, результат которых явно виден. И это не только улучшения в тонкой моторики, но и прекрасные картины.

Автор: Оксана Балуева
Опубликовано: 1 ферваля 2017 г.
Журнал "Здоровье" №10 2016 Журнал "Здоровье" №10 2016
Журнальный заголовок: "Спокойствие, только спокойствие!"

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