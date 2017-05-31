Химия еды. Почему хлеб стал невкусным?

В магазинах - огромное количество сортов хлеба, но далеко не все они съедобны. Что и зачем добавили в наш батон?

Классический базовый рецепт хлеба – это мука, вода и дрожжи. Но изучим упаковку одного из популярных сортов. В нем содержатся«глютен пшеничный, улучшитель хлебопекарный (эмульгатор – стеароил-2-лактиат кальция; антиокислитель – кислота аскорбиновая; вещество для обработки муки Е-920; фермент микробного происхождения), стабилизатор – ацетат кальция. На примере этого конкретного продукта попробуем разобраться, из чего и как сейчас пекут хлеб.

ХИТРОСТИ И ВОЛЬНОСТИ

Производителипонимают, что длинный список ингредиентов, набранный мелкими буквами, может смутить покупателя. И поэтому добавляют на упаковку броские фразы вроде «Кальций незаменим для роста и развития».На самом деле- это маркетинговый трюк. Эмульгатор и стабилизатор на основе кальция, как и прочие добавки, используются не для того, чтобы сделать продукт полезнее, а чтобы выпечь хлеб более-менее приличноговида и вкуса из плохой муки. Когда-то, еще в Советском Союзе, в хлебопекарной промышленности существовали строгие ГОСТы. Оничетко определяли, какое зерно на какой сорт хлеба идет.Сейчас правила менее строгие, и любой сорт могут делать практически из любой муки. Более того, в прошлом году Союз пекарей предложил переписать ГОСТ, чтобы узаконить использование в хлебопекарном производстве самой дешевой фуражной пшеницы, которая прежде шла главным образом на корм скоту.

«Любой продукт, а хлеб и подавно – это в первую очередь качество сырья. И только во вторую и третью – технология, – рассказывает Зав. кафедрой «Технологии переработки зерна, хлебопекарного, макаронного и кондитерского производств» Московского государственного университета технологий и управления Игорь Никитин. – И поскольку хлеб на 90 % состоит из муки, не получится его сделать хорошим из муки плохого качества».

ВРАГ ХОРОШЕГО

Эра улучшителей муки началась с того, что мукомолы нашли способ ее отбеливать. Продукты из дешевых темных сортов получали товарный вид, и можно было продать их подороже. Так что перекись бензоила, или пищевая добавка Е928делает муку белой уже сто лет. Еще один старинный способ отбеливания – добавление соевой муки. Ее ферменты, вступая в реакцию с кислородом, в ходе каскада реакций разрушают пигменты пшеничной муки.

Затем обнаружилось, что выгоднее всего манипулировать количеством глютена, он же – клейковина, он же –белок в составе хлебных злаков. Именно клейковина определяет качество зерна, а потом и муки из него. Чем больше в муке хорошей клейковины, тем более пышным и упругимполучится хлеб. В идеале, такой не будет крошиться, не окажется ни слишком влажным, ни чересчур сухим, а внутри, под его ровной, без вмятин и разрывов, корочкой не обнаружатсяпровалы и пустоты.

Именно хорошая клейковина делает тесто – тестом. Она придает ему способность увеличиваться в объеме под действием тепла и углекислого газа, который выделяется во время брожения дрожжей, а потом надежно удерживать газовые пузырьки внутри, растягиваясь и сопротивляясь деформации.

Какой хлеб не плесневеет? Долго не плесневеет хлеб на закваске и в принципе более кислый по составу (ржаной и ржано-пшеничный), поскольку кислота не дает плесени развиваться. Если же производителю хочется и белый хлеб не так быстро отправлять в отходы, он в состав улучшителей добавляет консерванты. Например, сорбиновую кислоту (Е200) или ее соли (Е201, Е202, Е203).Но у нас в стране, по словам нашего эксперта, это скорее не принято. «У нас в большинстве массовых сортов хлеба добавки, продлевающие сроки хранения, не применяются. Это просто не нужно: срок реализации хлеба – 24 часа, а срок хранения – 48.За такое время хлеб в принципе не успевает заплесневеть», – говорит Игорь Никитин.

Что делать, если в самом зерне клейковины мало? Добавить в муку в виде порошка тот самый «глютен пшеничный», про который мы прочитали на упаковке. Это гораздо дешевле, чем вырастить пшеницу изначально высокого класса – потому что она не очень хорошо уживается с нашим климатом и дает не слишком большой урожай. Порошковую клейковину могут использовать какулучшитель и производители хлеба, и мукомолы. Законом это не запрещено.

Не запрещено и указывать более высокий процент клейковины в муке, «обогащенной» на комбинате сухим глютеном (как если бы зерно содержало его в таком количестве изначально, до помола и всяческих добавок). Только вот в данном случае количество не равно качеству.Тесто с порошком клейковины может повести себя непредсказуемо, поэтому производители вынуждены замешивать в него дополнительные улучшители.

ЧТО ОНИ УЛУЧШАЮТ?

Давайте вернемся к нашему перечню ингредиентов. С глютеном пшеничным мы разобрались. А что такое эмульгатор – стеароил-2-лактиат кальция?Это кальциевая соль стеароилмолочной кислоты, она же пищевая добавка Е482.Миссия эмульгатора – сделать тесто более пористым, вязким и однородным. С этой же целью мы добавляем природный эмульгатор – яйцо – в сдобное тесто или домашний майонез. Хлеб с такой добавкой долго не черствеет.

Аскорбиновая кислота, или Е300, тоже не заменима для теста из муки невысокого качества: она укрепляет клейковину, помогает ей лучше удерживать пузырьки газа – то есть, делает тесто более пышным и не дает ему опадать. На центнер муки идет не более 6 граммов – оздоровиться за счет столь мизерного количества витамина С не получится, что бы хитрые производители ни писали на упаковке.

«Вещество для обработки муки Е920» – это серосодержащая аминокислота L-Цистеин, которая входит в состав многих белков.Плохое тесто она может сделать совсем никудышным – и, выходит, если ее сюда добавили, с хлебом не все так скверно. L-Цистеин «расслабляет» слишком упругое тесто, оно увеличивается в объеме, его становится легче вымешивать. Готовый хлеб с этой добавкой не крошится и дольше не черствеет.

«Фермент микробного происхождения» усиливает брожение. Зачем это нужно, мы выясним чуть позже.

Стабилизатор – ацетат кальция. Это настоящее лекарство для теста, и его могут добавить даже в прекрасную во всех отношениях муку, если есть подозрение, что она заражена картофельной болезнью. Ее возбудитель – так называемая картофельная палочка, которая делает хлеб невкусным и непрезентабельным. Кроме ацетата кальция (Е263), для борьбы с картофельной болезнью в муку могут добавлять также пропионат кальция (Е282), пропионовую кислоту (Е280,) пропионат натрия (Е281), пропионат калия (Е283).

ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ

Еще один повод поэкспериментировать с улучшителями – это экономия времени. При нормальном методе «ведения теста», как это называют хлебопеки, от замеса до выпечки должна пройти целая рабочая смена–часов 8, а то и больше. Тогда всесамо как надо ферментируется, поднимется, образует оптимальную структуру опары и даст привычный нам вкус и аромат. Но такой долгий цикл пекарям не выгоден: он требует больше оборудования и несколько смен персонала.

Для ускорения процесса и снижения трудозатрат в ход снова идут улучшители. Они могут помочь исправить внешний вид хлеба – при грамотном использовании добавок он будет выглядеть точь-в-точь «как раньше». Но за короткие три часа – час, а то и 30 минут (бывают и такие скорости производства) тесто не успевает «созреть», поэтому хлеб получается безвкусным, «ватным», а если производитель злоупотребляет усилителями брожения дрожжей, батон будет ещё и «надутым». Это еще один ловкий трюк: выглядит хлеб так, как будто он веситполкило, а на самом деле в нем 400 граммов. Это сокращает расход муки и снижает себестоимость буханки.

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА

А теперь главный вопрос: кто виноват в этой ситуации – что это, заговор жадных мукомолов и хлебопеков? Можно ли решить этот вопрос в промышленном масштабе и делать массовые сорта хлеба «как раньше»? По словам нашего независимого эксперта, вернуться в прошлое уже не получится.«Хлеб у нас продукт стратегический, мерило уровня жизни. Поэтому цены на него, особенно в регионах, власти жестко контролируют. Они не дают возможность повысить цену, чтобы произвести качественный продукт, - считает Игорь Никитин. - Ведь иначе повысится цена потребительской корзины. Следовательно, чтобы получить дешевый хлеб, приходится чем-то жертвовать. Например, качеством сырья».

И логичный вопрос – как определить качество хлеба при покупке? В том-то и дело, что почти никак, только эмпирическим путем. То есть раз купили, разрезали, понравилось, продолжаете покупать. Понять кое-что о продукте можно по упаковке, тут как раз и поможет знание того, какие добавки и для чего используют. Если список длинный (а перечислять обязаны все компоненты), значит, мука была плохая, процесс производства сильно ускорили – или и то, и другое разом. Правильный список ингредиентов может выглядеть так (взято с упаковки еще одного известного сорта – прим. ред.): «Мука пшеничная хлебопекарная 1 сорта, вода питьевая, закваска (мука ржаная обдирная хлебопекарная, вода питьевая, хмелевая композиция), соль поваренная пищевая, дрожжи хлебопекарные». Лаконично, понятно – можно брать!

Какие классы пшеницы бывают В теории, по качеству пшеницу делят на шесть классов. Первые пять, начиная с высшего, используются для продовольственных целей, а самая низкокачественная пшеница 5 класса – фуражная – идет на корм скоту. На практике, у нас в стране хлеб давно пекут из зерна 4, в редких случаях –3 класса, добавляя в муку улучшители.Класс зерна определяется по самому низкому показателю одного из критериев качества– таких, как влажность, вкус, цвет и запах, количество «мусора» в виде остатков стеблей, зараженность насекомыми ит. п. Первые три класса (высший, 1 и 2) как правило, подмешивают для экономии в более низкое по качеству зерно. Пшеница 3 класса–самапосебеценное сырье и улучшения не требует. Пшеница 4 класса, если в нее не добавить пшеницу более высокого сорта, не может быть использована для хлебопечения. Пшеница последнего, 5 класса называется фуражной и используется в качестве корма для скота. При этом, если верить интервью некоторых представителей Российского зернового союза, опубликованных в СМИ, фуражное зерно уже давно используется для выпечки хлеба, осталось только эту практику узаконить.