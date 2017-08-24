Картофель и макароны - враги стройности?

"От картофеля и макарон поправляются" - наверное, вы не раз слышали такое утверждение. Верно ли оно?

На самом деле толстеют вовсе не от этих продуктов, а от жирных подлив, сливочного и растительного масел, сыра, которыми их щедро сдабривают. Как показали детальные исследования, картофельный крахмал стимулирует синтез витамина В2, под его действием активизируется обмен желчных кислот. В результате этого процесса помимо прочего снижается уровень холестерина в крови.

Еще менее калорийны макаронные изделия – 190 ккал на 50 г сухого продукта. Что особенно интересно, в макаронах содержится 13% белков и крахмал (70%), который хорошо усваивается. 100 г макарон на 10% обеспечивает нашу суточную потребность в белках и углеводах. Содержат макароны и так называемые медленные сахара, сгорающие практически в полном объеме, но постепенно.

Специалисты отмечают, что это лучший источник энергии для спортсменов, так как восполняет запасы гликогена в мышцах. Вдобавок макароны богаты витамином В1, снижающим усталость.