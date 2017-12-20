Каникулы на побережье

Провести отпуск, ни в чем себе не отказывая, и не поправиться, отдыхать и одновременно работать над собой- все это возможно, если выбрать правильное направление.

И зимой, и летом

Турецкое побережье чаще всего ассоциируется с летним пляжным отдыхом. В зимне-весенний период Средиземное море прохладное, а солнце – недостаточно жаркое. Но для тех, кто стремится сделать свой отпуск разнообразным, активным и максимально полезным, так называемый «не сезон» в Турции – самое подходящее время. Многие пятизвездочные отели создают условия, которые привлекают людей круглый год. Этой концепции придерживается, например, отель Rixos Premium Belek. Его большая ухоженная территория с рощей и длинной прибрежной полосой располагает к долгим прогулкам и пробежкам. Зимой температура воздуха в Белеке вполне комфортная для занятий фитнесом на улице – аэробикой, антигравити-йогой, волейболом, мини-футболом и теннисом. При этом ощущаешь терапевтический эффект солнечных лучей и морского воздуха. Занятия на улице можно чередовать с плаванием в закрытом бассейне и тренировками в спортзале. Если каждый день посещать занятия (пол-дэнс, кроссфит, табату, восточные единоборства, степ-аэробику), то с отдыха вернешься в отличной форме.



Гастрономическое раздолье

Здоровый отдых немыслим без вкусной и полезной еды. Скажете, что в Турции сложно устоять перед разнообразием блюд? Это так, но все зависит от отеля. В некоторых, например, есть элект­ронные таблички у каждого блюда с его описанием и калорийностью. И это очень кстати, так легче сориентироваться в многообразии предлагаемых блюд из турецкой, итальянской, японской и средиземноморской кухонь.

Можно и самим побыть шеф-поваром, сделав на свой вкус салат из множества свежих ингредиентов, среди которых отдельно хочется отметить вкус отменных турецких помидоров. И уж точно стоит хотя бы раз устроить себе праздник непослушания – полакомиться знаменитыми турецкими сладостями, выпить чашечку турецкого кофе и отведать ягодное мороженое.

Для тела и души

Как правило, летом на отдыхе мы проводим все время в море и на пляже, но зато зима – это время для спа. Дома на приятные процедуры мы вечно не находим времени, а в Турции после фитнеса можно отправиться в знаменитый турецкий хаммам, потом выпить прохладного

айрана и посетить массажный салон – попробовать тайский или балийский массаж. Затем у косметолога по приемлемым ценам пройти курс обертываний, например, морскими водорослями. Отдельное удовольствие – сидеть в русской, финской или инфракрасной сауне и знать, что в это время на родине снег и холод. Особого упоминания заслуживает турецкая ментоловая парная: даже пять минут ингаляций теплым воздухом, насыщенным эфирными маслами эвкалипта и ментола, – отличная профилактика вирусных заболеваний.

Культурная программа

Кто сказал, что в Турции посмот­реть нечего?

30 минут на машине от туристического центра Анталии – и вы в национальном парке Куршунлу. Здесь под сенью сосновых деревьев таится водопад, который является частью одного из притоков реки Аксу. Древняя легенда утверждает, что эти воды забирают отрицательную энергию и придают силы. Пройтись по узким заросшим тропинкам и насладиться видом на тихую лагуну, постоять на деревянном мостике, окруженном голубыми водами – настоящее наслаждение.

Еще в Анталии есть возможность познакомиться с древней историей, ведь на территории провинции покоятся руины многих античных городов. Один из них – древний Перге. Современные исследования говорят о том, что этот город – одно из самых древних турецких поселений, руины которых сохранились до наших дней. Перге был построен еще в начале V века до н. э., затем стал процветающим торговым центром Памфилии, был завоеван Александром Македонским, а со II века до н. э. перешел под римский протекторат. В начале нашей эры здесь возводятся грандиозные стадион и театр на 12 000 зрителей, три базилики и целый банный комплекс. Жители Перге чеканили свою монету, сделав покровительницей города Артемиду, богиню плодородия, статуя которой до сих пор на площади города.

Сильное впечатление производит главная улица со стройными рядами колонн и каскадным водным каналом посередине. Перге – настоящая жемчужина Анталии, которая вызывает желание вернуться в Турцию вновь, чтобы после купания в теплом море еще раз пройтись по мощеным камнями улицам, которым тысячи лет.

Опубликовано: 20 декабря 2017 г.