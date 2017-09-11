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Здоровье
Движение / Фитнес

Какую тренировку выбрать, если есть проблемы с коленными суставами?

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Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 12 сентября 2017 г.
Тэги: бег и ходьба, травмы, фитнес

Николай Романенков, фитнес-тренер:

Первым делом откажитесь от продолжительных пробежек. Если вы любите бегать, делайте это в качестве разминки не более 10-15 минут.  Еще одно предостережение: следите за тем, чтобы на вас были кроссовки с пометкой running, а тренировка проходила не на асфальте или плитке, а на грунте или в зале со специальным покрытием. Кроме этого, я советую освоить технику бега английского чемпиона по бегу Гордона Пири: приземляйтесь не на пятку, а на переднюю часть стопы. Секрет в том, чтобы не обрушивать весь свой вес на одну область ступни, приземляться на носок резко и прерывисто. Сам Пири называл такую технику «бег по горячей сковородке». Ну, и конечно, растяжка коленных суставов после обязательна. В качестве основного воркаута я бы посоветовал низкоударные виды фитнеса.  Выбрать есть из чего: подойдет плавание, аквааэробика, йога, пилатес, скандинавская ходьба. Есть особые безопасные тренировки по методу Трейси Маллет. Вам понадобиться только гимнастический коврик и компьютер, чтобы посмотреть онлайн-урок. Мой любимые – Total toned Body и Cardio Lean. Еще хороши занятия, придуманные Кейт Фридрих. Они идеальны, если у вас есть эспандер и набор гантелей.

Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 12 сентября 2017 г.
Журнал "Здоровье"№7-8 2017 Журнал "Здоровье"№7-8 2017
Журнальный заголовок: "Фитнес-подсказки"

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