Какой вид спорта подойдет для исправления осанки?

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Андрей Бортич, персональный фитнес-тренер :

Если вы обратили внимание, что периодически сутулитесь, а других проблем со здоровьем нет, то лучше всего выбрать танцы. Обычно во время таких занятий хореограф объясняет, как правильно сохранять спину прямой без особенных усилий. Ну и конечно, неоднократно будет делать вам замечания по поводу осанки, что естественным образом выработает привычку не сутулиться. Другой вопрос, если сутулость вызвана остеохондрозом или сколиозом. В этом случае, стоит исключить любую активность, включающую ударную осевую нагрузку. Такие заболевания не позволяют распределять физическую нагрузку на позвоночник и межпозвоночные диски равномерно. Поэтому занятия, например, конным спортом, строго противопоказаны – они могут привести к появлению грыж и протрузий. Идеально в этом случае подойдет йога или пилатес. Но существенные улучшения может принести только стабилизационный тренинг, придуманный английским врачом-физиотерапевтом Кристофером Норрисом. При такой тренировке используется модифицированная манжета сфигмоманометра, особый механический прибор для измерения давления. Манжета подкладывается под живот и под поясницу во время выполнения упражнений в тренажерном зале. Когда прибор под поясницей, вы должны выполнять упражнение, удерживая в манжете определенный уровень давления. Такие показания стрелки прибора по данным исследований соответствуют нормальным физиологическим изгибам позвоночника. 10-15 таких занятий уже дадут видимый результат.