Какой вид кардиотренировки самый эффективный?

На вопрос нашей читательницы отвечает Елена Дроздова, фитнес-тренер.

Несмотря на огромную популярность марафонов, я бы назвала ходьбу. Еще лучше — неспешный бег трусцой, который не позволяет пульсу подниматься в среднем выше 125 ударов в минуту. Это как с двигателем в машине: при движении в 90-120 км в час он работает отлично, используется все загруженное топливо, авто идет плавно. Если мы говорим про кардио в зале, то стоит обратить внимание на беговую дорожку, степпер, эллиптический тренажер. Внимание: чтобы быть эффективной, тренировка в этом случае не должна быть короче 35-40 минут.