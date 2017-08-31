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Здоровье
Движение / Фитнес

Какой вид кардиотренировки самый эффективный?

На вопрос нашей читательницы отвечает Елена Дроздова, фитнес-тренер.
Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 4 сентября 2017 г.
Тэги: бег и ходьба, фитнес

Несмотря на огромную популярность марафонов, я бы назвала ходьбу. Еще лучше — неспешный бег трусцой, который не позволяет пульсу подниматься в среднем выше 125 ударов в минуту. Это как с двигателем в машине: при движении в 90-120 км в час он работает отлично, используется все загруженное топливо, авто идет плавно. Если мы говорим про кардио в зале, то стоит обратить внимание на беговую дорожку, степпер, эллиптический тренажер. Внимание:  чтобы быть эффективной, тренировка в этом случае не должна быть короче 35-40 минут.

Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 4 сентября 2017 г.
Журнал "Здоровье"№7-8 2017 Журнал "Здоровье"№7-8 2017
Журнальный заголовок: "Фитнес-подсказки"

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