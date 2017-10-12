Каким детям трудно учиться?

1. ЗАСТЕНЧИВЫЕ ДЕТИ
В чем проблема? Они очень робкие, остро ощущают собственные недостатки, особенно мнимые, а свои положительные качества, наоборот, не замечают и не ценят. Боятся, что будут выглядеть смешно в глазах других, скажут что-нибудь глупое. Им кажется, что они постоянно не соответствуют чьим-то ожиданиям – не так одеты, не так ведут себя и т.д. Нередко колеблются в принятии решения, не проявляют инициативы, не могут защитить себя. Из-за этого их часто не замечают вообще. Как следствие – нереализованные возможности, еще большая неудовлетворенность собой и «выключенность» из общественной жизни.
Что делать родителям?
- Любыми способами повышать самооценку ребенка. Укреплять его уверенность в собственных силах, отмечать даже малейшие достижения.
- Создавать как можно больше возможностей для общения со сверстниками, расширять круг знакомств. Постоянно говорить о плюсах общения: ребенку будет проще справиться с робостью, если он будет понимать, для чего ему это нужно.
- Не опекать чрезмерно, предоставлять ребенку самостоятельность. Привлекать к выполнению различных поручений, связанных с общением (например, пусть сам зайдет в магазин и что-то купит).
- Проигрывать дома «страшные» ситуации. Например, можно отрепетировать ответ на уроке или собеседование.
- Ставить реальные цели: выступить перед классом с докладом, присоединиться к игре других детей, задать учителю вопрос. Вы можете вместе вести специальный календарь и отмечать звездочкой или смайликом каждое выполненное задание.
- Не стыдить за стеснительность – эффект будет обратный. Но каждый раз, когда сын или дочь преодолевают робость, не скупитесь на похвалы и награды.
- Записать ребенка в кружок. Существует теория, согласно которой ребенок после 6 лет должен «проживать» одновременно три социальные роли – в школе, во дворе, в кружке или секции. Его поведенческий кругозор расширится.
- Пройти с ребенком тренинг коммуникативных навыков или записать его в игровые группы.
2. ТРЕВОЖНЫЕ ДЕТИ
В чем проблема? Они боятся всего, что связано со школой. Боятся контрольных работ, отвечать у доски, ошибиться, получить двойку. При этом очень старательны и слишком ответственны, склонны к чувству вины. Из-за постоянного напряжения тревожные дети быстро устают, им сложно переключаться. Часто к повышенной тревожности склонны 6-летние дети в первых классах. Они могут плакать из-за пустяков, слишком эмоционально реагировать на замечания учителя. Эта (ее еще называют – возрастная) тревожность со временем проходит. Другое дело, если тревожность у ребенка проявляется в средней и старшей школе. В этом случае нужно обязательно обратиться к психологу.
Что делать родителям?
- Обозначить границы ответственности ребенка. Не предъявлять к нему завышенных требований. Можно даже порекомендовать… получать «двойки» хотя бы раз в четверть.
- Постоянно проговаривать тревоги и страхи. Тревога, облеченная в слова, теряет свою власть и силу. А страх на самом деле очень пуглив. Можно попросить ребенка рассказать о том, что его тревожит, нарисовать, сочинить сказку.
- Обсуждать с ребенком право на ошибку. Говорить о том, что ошибки – очень важный опыт. И выиграть может тот, кто научился проигрывать.
- Помочь найти дело по душе. Тревожным детям, как никому другому, нужна точка опоры.
- Создавать как можно больше возможностей для общения со сверстниками. Помочь найти друзей по интересам.
- Помочь выбрать «талисман». Это может быть любимая игрушка, медальон, камушек, браслетик, который будет помогать ребенку на уроке, во время контрольных и на экзамене.
- Научить любым техникам саморегуляции – осознанному дыханию, визуализации и т. д.
- Понять и принять тревогу ребенка: ее нельзя просто взять и «выключить». Если он, например, боится темноты, разрешите ему засыпать со светом.
3. АГРЕССИВНЫЕ ДЕТИ
В чем проблема? Они мешают другим детям на занятиях и в играх: делают мелкие пакости, провоцируют драчливых, пугают нервных и изводят слабых одноклассников – вплоть до организации травли. Надоедают другим, пристают, навязываются, прячут или портят чужие вещи. Любопытно, что агрессия редко принимает форму физического нападения. Если это мальчик, то дерется он часто «как девчонка»: кусается, плюется, царапается – словом, стремится не столько ударить, сколько оскорбить и обезобразить. Главная цель такого ребенка – манипуляция другими. Естественно, что одноклассники его не любят, но связываться с ним – себе дороже, поэтому он обретает в классе статус «злого гения»-одиночки.
Что делать родителям?
- Установить причину агрессии. Возможно, ребенок привык быть дома центром внимания. Или ему, наоборот, не хватает любви, внимания и заботы. Часто агрессивные дети вырастают в семьях, где практикуется авторитарный стиль воспитания. Или становятся такими после травматического опыта. Возможно, родителям также понадобится работа у семейного психолога.
- Останавливать ребенка, провоцирующего ссоры с другими. Объяснять ему, что происходит, почему он так делает и какие возможны альтернативные варианты поведения.
- Не стремиться прекратить ссору, обвинив другого ребенка и защищая своего, постараться, насколько это возможно, разобраться в причинах конфликта. А вообще далеко не всегда следует вмешиваться в ссоры детей.
- Ограждать ребенка от игр и мультфильмов агрессивного содержания, боевиков, «ужастиков», различных передач, где в той или иной форме присутствуют мотивы насилия. Обсуждать с ребенком происходящее на экране, давать свои оценки.
- Не применять в отношении ребенка слишком строгих мер, в том числе физические наказания, унижение его не глазах других людей и др. Быть последовательным в наказаниях ребенка, наказывать за конкретные поступки.
- Проявлять по отношению к ребенку теплые чувства, формировать у него чувство защищенности.
- Научить выражать свой гнев словами. Обучить приемам, которые снимают телесное напряжение (прыжки на скакалке, «бои» с боксерской грушей, комканье бумаги и разрезание ее на кусочки и т.д.)
4. ДЕТИ С СДВГ
В чем проблема? В детях с синдромом дефицита внимания и гиперактивности все спонтанно: в запале они могут ударить, а через минуту и не вспомнят – за что. Но, в отличие от агрессивных, злых умыслов они не вынашивают. Ребенок с СДВГ не плохой и не подлый – он просто не умеет контролировать свои импульсы, ведь тормозные механизмы нервной системы – его слабое место. Гиперактивные дети беспокойны, импульсивны, чрезвычайно подвижны, не стараются, не слушают, всех отвлекают. И достается им ото всех: дети не любят их за драчливость и непостоянство, а учителя – за полную неприспособленность к учебному процессу.
Что делать родителям?
- Установить четкий режим дня и изо дня в день следовать ему. Научить ребенка планировать свои действия. Пусть перед глазами висят расписание, визуальные инструкции – например, «Как собрать вещи в школу» и т. д. Контроль за соблюдение режима важно переложить на нейтральный объект (таймер, «песочные часы»). Время отдыха – каждые 20 минут.
- Выбрать школу с обычной программой, исключить дополнительные нагрузки. Пусть подольше гуляет и занимается в спортивной секции (одной!), чтобы сбросить физическое напряжение.
- Правильно организовать рабочее место для ребенка: свести к минимуму все, что может его отвлекать. Во время выполнения уроков – никаких громких звуков, ярких картинок и игрушек, интересных журналов и книг.
- Минимизировать «общение» с компьютером, телефоном, планшетом, телевизором.
- Больше говорить с ним о чувствах, которые испытываете сами и другие люди.
- Безоговорочно любить ребенка и принимать со всеми его особенностями. Он должен быть уверен в том, что любим и вовсе не ужасен.
5. ЛЕВШИ
В чем проблема? Если у правшей доминирующим является левое полушарие, то у левшей распределение основных функций между полушариями более сложное. Отсюда – определенные особенности познавательной деятельности. Они чаще, чем правши, встречаются с трудностями при обучении письму, чтению и счету – всех тех навыков, в основе которых лежит зрительно-пространственное восприятие. Путают похожие геометрические фигуры (круг-овал, ромб-прямоугольник), зеркально пишут буквы. Им труднее запоминать сложные конфигурации букв, а потому они медленно читают, допускают ошибки при переписывании.
Что делать родителям?
- Научить правильно держать ручку в левой руке и ни в коем случае не «делать» из ребенка правшу. Хорошая помощь – прописи для леворуких детей.
- Развивать скоординированность действий обеих рук. В этом помогут игры и упражнения с мячом, занятия плаванием, лепкой, вышиванием, вязанием, плетением, кинезиологические упражнения, рисование двумя руками.
6. ЧАСТО БОЛЕЮЩИЕ ДЕТИ
Мало того, что они постоянно пропускают уроки и им приходится без конца наверстывать школьную программу – часто болеющим детям в принципе сложнее ее усваивать. Они быстрее устают и раздражаются, часто тревожатся и рефлексируют, склонны к эмоциональным вспышкам. «Троечников» среди них больше, чем «хорошистов». Кроме того, такие дети часто «выключены» из жизни класса и страдают от низкой самооценки. В чем проблема?
Что делать родителям?
- Выбрать адекватный уровень нагрузки – школьной и дополнительной.
- Оптимизировать режим дня. Ребенку нужно больше гулять на свежем воздухе, меньше находиться в помещении.
- Научить делать перерывы в работе, обязательно дать отдохнуть ребенку после школы, чтобы не слишком утомлялся.
- Обращать внимание на эмоции ребенка, учить его справляться с тревогой, воспитывать в нем чувство собственного достоинства.
- Развивать его коммуникативные навыки.
- Делать все, чтобы болезнь не стала «вторичной выгодой».
Опубликовано: 19 октября 2017 г.
Журнальный заголовок: "Каким детям трудно учиться?"
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