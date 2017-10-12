Каким детям трудно учиться?

В школу ребенок идет не только за знаниями, но еще общаться, дружить, примерять разные социальные роли. Поэтому важно, чтобы он нашел общий язык с другими детьми и адаптироваться к требованиям учителей. Однако не всем это удается.

1. ЗАСТЕНЧИВЫЕ ДЕТИ

В чем проблема? Они очень робкие, остро ощущают собственные недостатки, особенно мнимые, а свои положительные качества, наоборот, не замечают и не ценят. Боятся, что будут выглядеть смешно в глазах других, скажут что-нибудь глупое. Им кажется, что они постоянно не соответствуют чьим-то ожиданиям – не так одеты, не так ведут себя и т.д. Нередко колеблются в принятии решения, не проявляют инициативы, не могут защитить себя. Из-за этого их часто не замечают вообще. Как следствие – нереализованные возможности, еще большая неудовлетворенность собой и «выключенность» из общественной жизни.

Что делать родителям?

Любыми способами повышать самооценку ребенка. Укреплять его уверенность в собственных силах, отмечать даже малейшие достижения.

Создавать как можно больше возможностей для общения со сверстниками, расширять круг знакомств. Постоянно говорить о плюсах общения: ребенку будет проще справиться с робостью, если он будет понимать, для чего ему это нужно.

Не опекать чрезмерно, предоставлять ребенку самостоятельность. Привлекать к выполнению различных поручений, связанных с общением (например, пусть сам зайдет в магазин и что-то купит).

Проигрывать дома «страшные» ситуации. Например, можно отрепетировать ответ на уроке или собеседование.

Ставить реальные цели: выступить перед классом с докладом, присоединиться к игре других детей, задать учителю вопрос. Вы можете вместе вести специальный календарь и отмечать звездочкой или смайликом каждое выполненное задание.

Не стыдить за стеснительность – эффект будет обратный. Но каждый раз, когда сын или дочь преодолевают робость, не скупитесь на похвалы и награды.

Записать ребенка в кружок. Существует теория, согласно которой ребенок после 6 лет должен «проживать» одновременно три социальные роли – в школе, во дворе, в кружке или секции. Его поведенческий кругозор расширится.

Пройти с ребенком тренинг коммуникативных навыков или записать его в игровые группы.

2. ТРЕВОЖНЫЕ ДЕТИ

В чем проблема? Они боятся всего, что связано со школой. Боятся контрольных работ, отвечать у доски, ошибиться, получить двойку. При этом очень старательны и слишком ответственны, склонны к чувству вины. Из-за постоянного напряжения тревожные дети быстро устают, им сложно переключаться. Часто к повышенной тревожности склонны 6-летние дети в первых классах. Они могут плакать из-за пустяков, слишком эмоционально реагировать на замечания учителя. Эта (ее еще называют – возрастная) тревожность со временем проходит. Другое дело, если тревожность у ребенка проявляется в средней и старшей школе. В этом случае нужно обязательно обратиться к психологу.

Что делать родителям?

Обозначить границы ответственности ребенка. Не предъявлять к нему завышенных требований. Можно даже порекомендовать… получать «двойки» хотя бы раз в четверть.

Постоянно проговаривать тревоги и страхи. Тревога, облеченная в слова, теряет свою власть и силу. А страх на самом деле очень пуглив. Можно попросить ребенка рассказать о том, что его тревожит, нарисовать, сочинить сказку.

Обсуждать с ребенком право на ошибку. Говорить о том, что ошибки – очень важный опыт. И выиграть может тот, кто научился проигрывать.

Помочь найти дело по душе. Тревожным детям, как никому другому, нужна точка опоры.

Создавать как можно больше возможностей для общения со сверстниками. Помочь найти друзей по интересам.

Помочь выбрать «талисман». Это может быть любимая игрушка, медальон, камушек, браслетик, который будет помогать ребенку на уроке, во время контрольных и на экзамене.

Научить любым техникам саморегуляции – осознанному дыханию, визуализации и т. д.

Понять и принять тревогу ребенка: ее нельзя просто взять и «выключить». Если он, например, боится темноты, разрешите ему засыпать со светом.

3. АГРЕССИВНЫЕ ДЕТИ

В чем проблема? Они мешают другим детям на занятиях и в играх: делают мелкие пакости, провоцируют драчливых, пугают нервных и изводят слабых одноклассников – вплоть до организации травли. Надоедают другим, пристают, навязываются, прячут или портят чужие вещи. Любопытно, что агрессия редко принимает форму физического нападения. Если это мальчик, то дерется он часто «как девчонка»: кусается, плюется, царапается – словом, стремится не столько ударить, сколько оскорбить и обезобразить. Главная цель такого ребенка – манипуляция другими. Естественно, что одноклассники его не любят, но связываться с ним – себе дороже, поэтому он обретает в классе статус «злого гения»-одиночки.

Что делать родителям?

Установить причину агрессии. Возможно, ребенок привык быть дома центром внимания. Или ему, наоборот, не хватает любви, внимания и заботы. Часто агрессивные дети вырастают в семьях, где практикуется авторитарный стиль воспитания. Или становятся такими после травматического опыта. Возможно, родителям также понадобится работа у семейного психолога.

Останавливать ребенка, провоцирующего ссоры с другими. Объяснять ему, что происходит, почему он так делает и какие возможны альтернативные варианты поведения.

Не стремиться прекратить ссору, обвинив другого ребенка и защищая своего, постараться, насколько это возможно, разобраться в причинах конфликта. А вообще далеко не всегда следует вмешиваться в ссоры детей.

Ограждать ребенка от игр и мультфильмов агрессивного содержания, боевиков, «ужастиков», различных передач, где в той или иной форме присутствуют мотивы насилия. Обсуждать с ребенком происходящее на экране, давать свои оценки.

Не применять в отношении ребенка слишком строгих мер, в том числе физические наказания, унижение его не глазах других людей и др. Быть последовательным в наказаниях ребенка, наказывать за конкретные поступки.

Проявлять по отношению к ребенку теплые чувства, формировать у него чувство защищенности.

Научить выражать свой гнев словами. Обучить приемам, которые снимают телесное напряжение (прыжки на скакалке, «бои» с боксерской грушей, комканье бумаги и разрезание ее на кусочки и т.д.)

4. ДЕТИ С СДВГ

В чем проблема? В детях с синдромом дефицита внимания и гиперактивности все спонтанно: в запале они могут ударить, а через минуту и не вспомнят – за что. Но, в отличие от агрессивных, злых умыслов они не вынашивают. Ребенок с СДВГ не плохой и не подлый – он просто не умеет контролировать свои импульсы, ведь тормозные механизмы нервной системы – его слабое место. Гиперактивные дети беспокойны, импульсивны, чрезвычайно подвижны, не стараются, не слушают, всех отвлекают. И достается им ото всех: дети не любят их за драчливость и непостоянство, а учителя – за полную неприспособленность к учебному процессу.

Что делать родителям?

Установить четкий режим дня и изо дня в день следовать ему. Научить ребенка планировать свои действия. Пусть перед глазами висят расписание, визуальные инструкции – например, «Как собрать вещи в школу» и т. д. Контроль за соблюдение режима важно переложить на нейтральный объект (таймер, «песочные часы»). Время отдыха – каждые 20 минут.

Выбрать школу с обычной программой, исключить дополнительные нагрузки. Пусть подольше гуляет и занимается в спортивной секции (одной!), чтобы сбросить физическое напряжение.

Правильно организовать рабочее место для ребенка: свести к минимуму все, что может его отвлекать. Во время выполнения уроков – никаких громких звуков, ярких картинок и игрушек, интересных журналов и книг.

Минимизировать «общение» с компьютером, телефоном, планшетом, телевизором.

Больше говорить с ним о чувствах, которые испытываете сами и другие люди.

Безоговорочно любить ребенка и принимать со всеми его особенностями. Он должен быть уверен в том, что любим и вовсе не ужасен.

5. ЛЕВШИ

В чем проблема? Если у правшей доминирующим является левое полушарие, то у левшей распределение основных функций между полушариями более сложное. Отсюда – определенные особенности познавательной деятельности. Они чаще, чем правши, встречаются с трудностями при обучении письму, чтению и счету – всех тех навыков, в основе которых лежит зрительно-пространственное восприятие. Путают похожие геометрические фигуры (круг-овал, ромб-прямоугольник), зеркально пишут буквы. Им труднее запоминать сложные конфигурации букв, а потому они медленно читают, допускают ошибки при переписывании.

Что делать родителям?

Научить правильно держать ручку в левой руке и ни в коем случае не «делать» из ребенка правшу. Хорошая помощь – прописи для леворуких детей.

Развивать скоординированность действий обеих рук. В этом помогут игры и упражнения с мячом, занятия плаванием, лепкой, вышиванием, вязанием, плетением, кинезиологические упражнения, рисование двумя руками.

6. ЧАСТО БОЛЕЮЩИЕ ДЕТИ

Пройдите тест Готов ли ребенок к школе? Мало того, что они постоянно пропускают уроки и им приходится без конца наверстывать школьную программу – часто болеющим детям в принципе сложнее ее усваивать. Они быстрее устают и раздражаются, часто тревожатся и рефлексируют, склонны к эмоциональным вспышкам. «Троечников» среди них больше, чем «хорошистов». Кроме того, такие дети часто «выключены» из жизни класса и страдают от низкой самооценки.

Что делать родителям?

Выбрать адекватный уровень нагрузки – школьной и дополнительной.

Оптимизировать режим дня. Ребенку нужно больше гулять на свежем воздухе, меньше находиться в помещении.

Научить делать перерывы в работе, обязательно дать отдохнуть ребенку после школы, чтобы не слишком утомлялся.

Обращать внимание на эмоции ребенка, учить его справляться с тревогой, воспитывать в нем чувство собственного достоинства.

Развивать его коммуникативные навыки.

Делать все, чтобы болезнь не стала «вторичной выгодой».