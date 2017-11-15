Опубликовано: 16 ноября 2017 г.
Движение / Фитнес
Какие продукты помогают увеличить мышечную массу?
Отвечает ЛИ ДЖАРЕТ, веллнесс-коуч, Австралия
– Чтобы иметь упругую мускулатуру, нужно правильно питаться и делать упор на силовые тренировки. Предположим, со спортом у вас все в норме. Еще одно условие для роста мышц – достаточный уровень железа в крови. Именно железо помогает поддерживать активный кровоток в мышцах, позволяя мышечным волокнам быстрее восстанавливаться и расти. Восполнить его недостаток можно сбалансированным питанием. Я был сильно удивлен, когда узнал, что в 150 г шпината содержится больше железа, чем в куске куриного стейка такого же веса. Поэтому имеет смысл добавлять шпинат в салаты и есть его на обед хотя бы раз в неделю, например,
с нутом и морковью. Также стоит пересмотреть завтрак. Я не советую есть выпечку или сладкие йогурты, гораздо лучше для рельефа такое сочетание – миска фермерского творога с ягодами (больше всего железа содержится в малине) и авокадо. Еще один отличный вариант для начала дня – бутерброд с хлебом из муки грубого помола, омлет из одного яйца и пучок рукколы. Если вы мясоед, то возьмите на заметку, что больше всего железа содержится в говядине. Не забывайте питаться хотя бы 3–4 раза в день, перекусывая горсткой орехов или фиников.
Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 16 ноября 2017 г.
Опубликовано: 16 ноября 2017 г.
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