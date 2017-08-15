Какая форма БАДов самая эффективная?

БАД в какой форме выбрать? Отвечаем.

Сегодня существует множество форм БАДов – таблетки, драже, сосательные пастилки. Но одна из самых эффективных – жидкие тоники из комплекса растительных компонентов, витаминов и микроэлементов, придуманные немецким врачом Отто Грайтером еще сто лет назад. Жидкая форма способствует лучшему усвоению компонентов, за счет чего эффективно восполняются запасы магния, железа и кальция в организме. Еще одна важная деталь – в таких БАДах отсутствует спирт, синтетические консерванты, подсластители и ароматизаторы. Кроме того, при обработке растительного сырья от вредителей не используются вредные химикаты. Для этой цели применяется экологичный метод криодезинсекции жидким азотом.