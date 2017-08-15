Подпишись на новости
Здоровье
Теория и практика / Лекарства

Какая форма БАДов самая эффективная?

БАД в какой форме выбрать? Отвечаем.
Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 18 августа 2017 г.
Тэги: бады

Сегодня существует множество форм БАДов – таблетки, драже, сосательные пастилки. Но одна из самых эффективных – жидкие тоники из комплекса растительных компонентов, витаминов и микроэлементов, придуманные немецким врачом Отто Грайтером еще сто лет назад. Жидкая форма способствует лучшему усвоению компонентов, за счет чего эффективно восполняются запасы магния, железа и кальция в организме. Еще одна важная деталь – в таких БАДах отсутствует спирт, синтетические консерванты, подсластители и ароматизаторы. Кроме того, при обработке растительного сырья от вредителей не используются вредные химикаты. Для этой цели применяется экологичный метод криодезинсекции жидким азотом.

Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 18 августа 2017 г.
Журнал "Здоровье"№5 2017 Журнал "Здоровье"№5 2017

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

| Регистрация
*


НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ

Кто живет в банке? «Витамины в овощах и фруктах для домашних заготовок хорошо бы сохранить. От микроорганизмов на тех же овощах и фруктах не мешает избавиться. Как погнаться за двумя зайцами и поймать обоих? »
Другой факт Читать статью
 

Конкурс

«Спортивное вдохновение» Подведены итоги конкурса! Спасибо всем участникам, поздравляем победителей!

Консультации

Абрамов Георгий Борисович,
Врач-дерматовенеролог, трихолог
Вопрос: Здравствуйте. Мне 17 лет. 6 месяцеы красилась на черный цвет т заметила, что у мены...
Здравствуйте! Первое, что нужно понять в данной ситуации - окрашивание волос и выпадение их...
Задать вопрос
Жаров Евгений Валерьевич,
гинеколог
Вопрос: Добрый день! Евгений Валерьевич, недавно была на гинекологическом осмотре из-за...
добвый день, осмотр врача= обязательная процедура, а затем определяют объе и дополнительного...
Задать вопрос

Последние комментарии

Vet [6 минут назад]
да! Мне помогает!!! Очень! Хорошо чистит организм. И кровь чистит явно. Аллергия уходит быстрее...
vibragame [4 часа назад]
Благодарю за материал!
Nyasha 1 [24 часа назад]
Полезная статья! Рассказано о многих ошибках любителей домашнего йогурта. Сама повторно...

Статьи на тему

Когда стоит принимать БАДы?

Витамины и антивитамины: двойники и соперники

7 вопросов о витаминах

Аминокислоты: свойства, польза и вред

Безопасны ли энергетики?

Еще в рубрике

Когда стоит принимать БАДы?

"Здоровье" отвечает на ваши вопросы

Существует ли альтернатива лечению антибиотиками?

Антибиотики, спасшие сотни миллионов жизней...

Устаревшие лекарства: чем не стоит лечиться

Мы можем считать себя ценителями здорового образа...

Лекарства и продукты: как правильно сочетать?

Мы можем ускорить свое выздоровление, если будем...

Как приручить антибиотики

Как получить от антибиотиков максимум пользы и...

Почему работает плацебо?

В 50% случаев врачи назначают пациентам бесполезные...

Обязательные детские прививки: какие и когда

К вакцинации, которая во всем мире является обычным...

Мясо и птица из магазина: сколько там антибиотиков?

Ни для кого не секрет, что магазинные мясо и птица...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127994, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: web@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2016
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


    Яндекс.Метрика

 