Как заставить себя заниматься фитнесом?

Как заставить себя заниматься, если нет времени и спорт вообще не любишь? Эксперт отвечает!

Отвечает Анаис Бедурэ, личный фитнес-тренер, Швейцария:

Все проблемы современных людей похожи. У вас мало времени, и, возвращаясь с работы, не хватает сил чтобы нарезать салат, не говоря уже об аэробике. Поступите так: не анализируйте долго ситуацию, вечером наденьте кроссовки и пробегите вокруг дома пару раз. Просто начните. Без размышлений. Еще один совет: делайте тренировки настолько короткими, насколько это возможно. Подберите пару комплексов по 15 минут и делайте их каждый день. Это не так обременительно, особенно если вы спорт не любите: несколько минут потерпеть все равно можно. Второй совет –– займите чем-нибудь голову. Подойдет музыка, электронная книга или интересный подкаст. Не думайте о том, что через месяц к вашей фигуре будут устремлены все взгляды, ведь вы пахали для этого так долго! Вообще не ставьте себе суперцелей. Размышляйте о ближайшем будущем, о том, что любимые узкие джинсы наверное будут сидеть лучше. Ну и самое главное – не нравится ходить на тренировки в зал, не ходите! Попробуйте плавание, велосипед, запишитесь на пилатес – выберите то, что вам приятно. Эффект от таких занятиях будет в несколько раз выше. Чтобы начать заниматься спортом на постоянной основе, старайтесь быть активнее в повседневной жизни. Поднимайтесь по лестнице, прогуливайтесь во время рабочего перерыва, культивируйте позитивное настроение».