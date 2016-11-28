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Как заставить себя заниматься фитнесом?

Как заставить себя заниматься, если нет времени и спорт вообще не любишь? Эксперт отвечает!
Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 28 ноября 2016 г.
Тэги: фитнес, чувства и эмоции

 

Отвечает  Анаис Бедурэ, личный фитнес-тренер, Швейцария: 

Все проблемы современных людей похожи.  У вас мало времени, и, возвращаясь с работы, не хватает сил чтобы нарезать салат, не говоря уже об аэробике. Поступите так: не анализируйте долго ситуацию, вечером наденьте кроссовки и пробегите вокруг дома пару раз. Просто начните. Без размышлений. Еще один совет: делайте тренировки настолько короткими, насколько это возможно. Подберите пару комплексов по 15 минут и делайте их каждый день. Это не так обременительно, особенно если вы спорт не любите: несколько минут потерпеть все равно можно. Второй совет –– займите чем-нибудь голову. Подойдет музыка, электронная книга или интересный подкаст. Не думайте о том, что через месяц к вашей фигуре будут устремлены все взгляды, ведь вы пахали для этого так долго! Вообще не ставьте себе суперцелей. Размышляйте о ближайшем будущем, о том, что любимые узкие джинсы  наверное будут сидеть лучше. Ну и самое главное – не нравится ходить на тренировки в зал, не ходите! Попробуйте плавание, велосипед, запишитесь на пилатес – выберите то, что вам приятно. Эффект от таких занятиях будет в несколько раз выше. Чтобы начать заниматься спортом на постоянной основе, старайтесь быть активнее в повседневной жизни. Поднимайтесь по лестнице, прогуливайтесь во время рабочего перерыва, культивируйте позитивное настроение».

Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 28 ноября 2016 г.
Журнал "Здоровье" №10 2016 Журнал "Здоровье" №10 2016
Журнальный заголовок: "Фитнес-подсказки"

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