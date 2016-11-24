Как защитить себя и своих близких от пневмонии?

По статистике ВОЗ, пневмония входит в список 10 самых распространенных причин смерти во всем мире. В 2012 пневмония стала причиной смерти 3,1 млн. людей. Она также является наиболее распространенным проявлением пневмококковой инфекции у взрослых, и самой частой причиной смерти детей первых лет жизни — в 2015 году 920 тыс. детей до 5 лет погибло от этого заболевания.

Одной из главных причин инфекционных заболеваний, в том числе пневмонии, является пневмококковая инфекция, известная также как пневмококк. Она вызывает такие опасные заболевания, как пневмония, менингит и сепсис. Реже причиной пневмонии становятся другие бактерии, а также вирусы и грибки.

Пневмония поражает людей всех возрастов, но особенно опасна она для старшего поколения, людей с иммунодефицитом и детей до 5 лет, так как именно у этих групп людей ослабленный или еще не достаточно окрепший иммунитет. Несмотря на то, что многие ошибочно считают пневмонию сезонным заболеванием, заразиться ею можно в любое время года. Диагностика пневмонии проводится врачом при помощи медосмотра и рентгена грудной клетки, после подтвержденного диагноза назначается лечение.

Лучший способ защиты от пневмонии – это своевременная вакцинопрофилактика. С 2014 года в России вакцинация от пневмококковой инфекции обязательна для детей первых 2-х лет жизни (включена в национальный календарь прививок). Вакцинация против пневмококковой инфекции также показана детям старше 2-х лет и взрослым из групп риска.

По инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией. Он призван повысить осведомленность людей по всему миру о заболевании, рассказать о его возможных последствиях и способах их предотвращения.

Сегодня защитить себя от пневмококковой инфекции может каждый.

«Пневмония - одна из тех частых и опасных болезней, которую можно предотвратить. Многим кажется, что это заболевание их никогда не коснется. При этом статистика показывает, что сегодня оно остается очень актуальной проблемой здравоохранения, - отмечает Лейла Сеймуровна Намазова-Баранова, академик РАН, профессор, д.м.н., зам. директора ФГБУ «НЦЗД» Минздрава России по научной работе, директор НИИ педиатрии ФГБУ «НЦЗД» Минздрава России. - Всемирный день борьбы с пневмонией призван напомнить, что каждый должен позаботиться о себе, своих близких и защитить их от пневмококковой инфекции. Сегодня по-прежнему самым эффективным способом защиты от пневмококковой инфекции является вакцинация, которая доступна как для детей, так и для взрослых. Доверяйте профессионалам и защитите себя и своих близких»!

Современные вакцины — результат большой и кропотливой работы ученых. Например, для создания одной дозы пневмококковой конъюгированной вакцины необходимо 2,5 года работы более 1500 специалистов со всего мира. Каждая партия вакцины проходит более 550 точек контроля при производстве, что позволяет обеспечить профиль безопасности каждой дозы вакцины.

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Опубликовано: 25 ноября 2016 г.