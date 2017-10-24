Как выбрать детский сад и школу?

Наш гость: Юлия Десятникова, психолог, основатель и руководитель Русской Гимназии в Лондоне и Париже, международного образовательного центра London Gates Education Group в Москве, Гимназии №1 в Тель-Авиве.

Сложно ли сейчас быть ребенком? На мой взгляд, не сложнее, чем в 60-е. Проблема в другом: сегодня взрослым нужно иметь намного больше навыков, чем 40 лет назад. Причина – бешенное увеличение информационного потока. Информации становится все больше, а школа не всегда может с этим справиться. Получается, что мы учим главу х, а на подходе уже знания из главы z. В ту минуту, когда ребенок вызубрил все про инфузорию-туфельку, появились сотни новых открытий. Поэтому очень важно научить ребенка не заучиванию отдельных главок про амебу, а методам поиска знаний о всех простейших. Перед родителями встают другие задачи: чтобы чадо свободно ориентировалось в мире, нужен навык быстрого поиска, анализа найденного, а после – его презентация. Этому мало кто учит.

Еще одна миссия взрослого – показать маленькому человеку, как регулировать этот информационный поток. На ребенка, как и на каждого из нас, ежедневно обрушивается сотни новостей. Мы стоим под своеобразным водопадом. Это тяжело даже физически. Поэтому наряду с образовательными задачами, человека нужно научить двигаться под этим водопадом, менять ракурс, высовывать из-под него голову, чтобы просто отдохнуть. И очень желательно объяснить ему, что делать, если вдруг вода стала кислотой. Ваш ребенок должен это быстро понять и найти силы бежать. Мы не можем его освободить от этой нагрузкии, но вполне в силах показать, как перебежать к другому водоему или хотя бы поставить свой фильтр.

У родителей есть одна значимая опция – подумать, что вы хотите для своего ребенка. Опишите свои желания. Ребенок ходит на теннис, дополнительно занимается математикой, английский и вовсе три раза в неделю. А действительно ли это необходимо? Не для галочки ли, галочки»,ли чтобы «был пристроен ». Так мы врем себе. А базис всего – искреннее желание окружить ребенка интеллигентными думающими людьми, для которых его будущее небезразлично. Задайте себе вопрос: «Есть ли у меня мечта, куда я хочу прийти с этим человеком, которого явил миру?» Она должна быть. Очень важно любить мечты о своих собственных детях.

Следите за своим реакциями. Не можете отказать ребенку? Такое поведение не имеет ничего общего с любовью, это сублимация каких-то собственных нерешенных проблем. Если мы любим, это всегда история про определенное чувство меры, такт, опыт доверительных отношений. То, что не имеет меры, не имеет ценности. Разрешая все, потакая, мы искажаем у растущего человека картину мира, можем сделать его социальным инвалидом.

Родительство – очень профессиональная вещь. Важно, чтобы мамы и папы могли правильно оценивать ребенка. Вот пример такого внутреннего монолога: «Важно развиваться физически. Как у нас обстоят с этим дела? А не запущена ли эмоциональная сфера у ребенка?» Вы должны быть увлечены самим процессом воспитания. Даже если вы много работаете, и у вас всего 15 минут в день на дочку, их можно провести качественно. А не уткнувшись в планшет, успокаивая себя мыслью «ну она же тут, со мной».

Нам хорошо, когда интересно, не страшно и когда есть ощущение успеха. Когда я – окей, мне гораздо легче предположить, что сосед - окей, да и мир вокруг меня тоже ничего. Если у вас есть несколько школ на примете, зайдите в каждую, поговорите с учителями, побудьте в шкуре ученика. Посмотрите сами, где вам нравится, где вам спокойнее. Если родитель доверяет учителям, он успокаивается и начинает транслировать это спокойствие своему ребенку. Обращайте внимание на заинтересованность людей. Пусть эта девочка, молодая выпускница Пединститута, проигрывает в количестве опыта своим возрастным коллегам, зато у нее горят глаза и она заразит любовью к географии.

То же касается и детского сада. Вам нужно заведение с максимально человеческим лицом. Воспитатель может быть со средним образованием, но не будет озлоблен на мир и не станет выплескивать свои несчастья на группу беззащитных трехлеток. А вы потом найдете места с хорошими кружками или репетиторов, которым доверяете.

Человек приходит в этот мир с потрясающей жаждой знаний, с огромным интересом к тому, что его окружает. И если ему не сообщать как можно дольше, что процесс получения этих знаний – тяжелая работа, а оставить его в счастливом неведении, что это безумно интересная игра, он об этом еще долго не догадается. И чем дольше это неведение длится, тем больше мы, взрослые, выигрываем. Когда я вижу трехлетнего ребенка с мадагаскарским тараканом на руке, которому только что подробно рассказали про это насекомое, сразу замечаю этот всеобъемлющий интерес, когда даже дышать тяжело. И понимаю, что мы его избавили от миллиона неврозов в будущем. Во-первых, он не будет больше бояться этих безобидных существ. Меньше страхов – больше свободы, больше свободы – больше успеха. А мы всего лишь купили в магазине таракана! Неважно, где учится ваш ребенок, главное –поддержание жгучего интереса в самых разных сферах жизни. Это самая большая образовательная ценность.