Как выбирать бытовую химию

Отказаться от бытовой химии – все равно что предпочесть стиральной машинке стирку руками в проруби. Но и превращать квартиру в склад опасных веществ не хочется. Давайте выберем полезный минимум средств – эффективных и не слишком токсичных.

Для мытья посуды

Главные активные вещества в таких средствах – ПАВ, или поверхностно-активные вещества и регуляторы pH (уровень кислотности важен, чтобы кожа рук не сохла и не трескалась). Также в составе могут быть красители, глицерин и отдушки. В некоторые средства добавляют консерванты и антисептики. Даже после третьего полоскания водой на посуде остается от 5 до 15% моющего средства. Поэтому важно внимательно читать, что написано на этикетках. Обращайте внимание на ПАВ, они бывают трех основных типов: анионные, катионные и неионные. По некоторым данным, анионные ПАВ могут нарушать работу иммунной системы организма и снижать выработку некоторых ферментов. Самыми безопасными на сегодня считаются неионные ПАВ растительного происхождения – произведенные из отрубей или соломы.

Что до эко-средств, не всегда стоит им безоглядно доверять. Надпись «эко» на бутылке ничего не гарантирует и ни к чему производителя не обязывает: в России до сих пор не существует собственной системы эко-сертификации.

Для стирки белья

В порошке главное – ПАВ и фосфаты. Фосфаты регулируют кислотность и смягчают воду, что улучшает качество стирки. К этим веществам в обществе накопилось много вопросов. Доказан их вред – правда, не для человека непосредственно, а для окружающей среды. Поэтому во многих странах Европы применение фосфатов в порошках ограничено. В качестве безопасной альтернативы используют цеолиты. По своей химической сути они похожи на песок, ракушки или стекло. Отстирывают белье порошки с цеолитами несколько хуже, и чтобы повысить качество стирки, рекомендуется стирать в горячей воде. Зато цеолиты безвредны и для природы, и для человека.

Для мытья унитазов

Как любила повторять одна свекровь одной невестке, «унитаз – лицо хозяйки». Чтобы это «лицо» всегда сияло, понадобятся средства с кислотами. Чаще всего в средства для чистки унитазов добавляют соляную кислоту в сочетании с нейтральными или амфотерными ПАВ (они дополняют ее действие, плюс не дают средству стечь, не выполнив стратегических задач). В менее агрессивных средствах главным действующим веществом могут быть органические кислоты – щавелевая или лимонная. Для отбеливающего эффекта в средство добавляют гипохлорит натрия – ту самую хлорку. Гипохлорит натрия распадается в воде с выделением атомарного, очень активного кислорода. Кислород как раз и дает отбеливающий эффект – окисляет окрашенные вещества, делает их бесцветными. В процессе выделяется некоторое количество хлора – он ядовит, но выделяется в минимальных количествах. Однако дышать этим все равно не стоит. Гораздо безопаснее в этом плане средства с перекисью водорода. Она разлагается на воду и кислород и при этом прекрасно отбеливает поверхности.

Для удаления известкового налета

Вода в наших домах обычно жесткая, поэтому на смесителях и стенках душевой кабины быстро образуются потеки, которые оттереть не так просто. Здесь понадобятся кислоты в сочетании с ПАВ. Самый лучший вариант средства против извести – с добавлением метансульфокислоты. Это самая сильная из кислот, при этом не слишком едкая, соответственно, достаточно безопасная. Однако при попадании на кожу и слизистые может вызвать ожог. Поэтому нужно работать в перчатках, маске и не вдыхать разбрызганное из пульверизатора средство.

Чаще всего в продаже бывают средства с соляной, щавелевой или лимонной кислотой. Соляная из них будет работать быстрее, но и потенциального вреда от нее больше. А вот щавелевая и лимонная кислоты настолько нетоксичны, что годятся даже для отмывания чайника – правда, потом его необходимо будет промыть 2-3 раза водой. В эко-средствах могут применять винный уксус, но с точки зрения безопасности для здоровья он ничем не отличается от той же лимонной кислоты.

Для удаления жира

Чтобы быстро справиться с жиром на плите или сковородке, нужна щелочь в сочетании в ПАВ, чтобы усилить эффект. Обычно в качестве щелочи добавляют гидроксид натрия. Другие его названия – каустическая сода и едкий натр. Это действительно очень едкое и агрессивное вещество, которое разъедает не только жир, но и руки, слизистые носа и глаз. Также не стоит подобными средствами пытаться отмыть алюминиевую сковороду – гидроксид натрия проест металл. Стекло после длительного контакта с этим веществом (особенно если его подогреть) мутнеет. Так что стеклокерамическую панель после сеанса удаления жира нужно очень хорошо промыть водой, прежде чем начинать на ней что-то готовить. Впрочем, хорошенько промывать – это главное правило использования жироудалителя с гидроксидом натрия. Второе – работать можно только в хорошо проветриваемом помещении (если моете плиту, включите вытяжку), в перчатках и желательно респираторе.

Если вам кажется, что едкий натр в вашем доме – это лишнее, попробуйте более мягкие средства без щелочи, только с ПАВ. Они тоже справляются с жиром, пусть и не так быстро и эффективно.

Плохой хороший запах С отдушками в моющих средствах стоит быть осторожнее. «Ароматические композиции» могут содержать флататы – соли фалиевой кислоты. Эти вещества уже много лет вызывают ожесточенные споры в ученом мире. Исследователи пока не пришли к однозначному выводу, что фталаты вредны, однако, судя по данным последних исследований, это вполне может оказаться правдой. Так, в Колумбийском университете выяснили, что эти вещества нарушают работу щитовидной железы у девочек. А их австралийские коллеги из Университета Аделаиды обнаружили, что у мужчин с высоким уровнем фталатов в организме, повышаются риски развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Конечно, приятно, когда от средства хорошо пахнет. Но запах этот не должен быть слишком интенсивным и слишком «химическим».

Опубликовано: 16 ноября 2017 г.