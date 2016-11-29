Как восстановиться после тренировки?

После тренировки ни на что не хватает сил. Что делать?

Отвечает: Елена Морина, фитнес-тренер клуба August Sport, Россия:

Правильно распределяйте свои силы во время фитнес-занятия. Не забудьте: после вечернего спорта, вам еще нужно спокойно дойти домой и подготовиться ко сну. Обязательно выполняйте “заминку” после каждого сета упражнений – сделайте дыхательные упражнения, выпейте стакан воды. В конце вашего фитнес-часа выполните пару упражнений на растяжку – это снимет мышечное напряжение и уменьшит боль в мышцах на утро. Когда вернетесь домой,. займитесь чем-то, что не требует большого количества сил – почитайте, примите ванну или посмотрите любимый сериал. Если мы говорим о позднем ужине, то самый оптимальный выбор – молочные продукты, поскольку они содержат легкоусвояемые углеводы и протеины. Горячий какао, кефир с небольшим тостом - то, что нужно.