Как улучшить обмен веществ и похудеть

Появилось новое объяснение, почему человек не может похудеть, даже если очень старается: у него нарушена метаболическая гибкость.

УГЛЕВОДЫ ИЛИ ЖИР?

Выражение «метаболическая гибкость» попало в обиход из тусовок бодибилдеров и фитоняшек. Врачи его не используют. Однако признают, что оно, пусть и в упрощенном виде, помогает понять базовые механизмы обмена веществ, которые влияют на то, сколько мы весим, как себя чувствуем и почему не можем похудеть.

В организме человека постоянно расходуется и производится энергия: сердце должно биться, легкие – дышать, мозг – все это контролировать и т. д. Основной источник энергии – глюкоза, и ее уровень в крови критично важен для выживания. Как только он понижается, у человека включается «пищедобывательное поведение» – он чувствует голод и начинает искать, что бы съесть.

Сейчас у нас практически нет проблем с едой, однако у наших предков такого не было. Организм в процессе эволюции научился делать запасы. В мышцах и печени хранится некоторое количество гликогена (резерв глюкозы), еще есть жир, который обеспечивает выживание, если еды нет. В крайних случаях начинает расходоваться белок из собственных мышц. Углеводы и жир – два основных источника энергии для тела. Способность переключаться с одного на другой и называют «метаболической гибкостью». Этот механизм помогает человеку адаптироваться к меняющимся условиям, контролировать уровень глюкозы в крови и пускать в расход жиры, если это необходимо.

У НАС НИЧЕГО НЕ ПРОПАДАЕТ

Метаболизм – очень сложный процесс, на который влияет множество факторов, большая часть которых до сих пор науке не известна. Но если говорить упрощенно, в процессе еды уровень глюкозы в крови повышается, и поджелудочная железа начинает вырабатывать гормон инсулин, который помогает эту глюкозу транспортировать в клетки. В энергетических подстанциях клеток – митохондриях – синтезируется аденозинтрифосфорная кислота (АТФ). АТФ и есть тот самый универсальный источник, обеспечивающий энергией все биологические процессы внутри нас.

По умолчанию организм стремится производить АТФ из глюкозы, полученной из углеводов, для него это самый простой способ. Но если сахара не поступают с едой, включаются запасные схемы. Сначала расходуется гликоген, а когда его запасы уменьшаются, в ход идут жиры. Если же углеводов было получено больше, чем нужно в данный момент, их избыток идет на пополнение запасов гликогена и жира. У нас таки ничего не пропадает!

Гормон гибкости Гормон адропин, был открыт несколько лет назад учеными университета Сент-Луиса. Опыты на мышах показали, что если расходуется глюкоза, уровень этого гормона повышается, жиры – снижается. Ученые предполагают, что нарушение выработки адропина может быть причиной развития инсулинорезистентности и надеются, что полученные данные помогут усовершенствовать терапию сахарного диабета 2 типа и предотвращать развитие ожирения.

СБОЙ В ПРОГРАММЕ

Однако на практике эта схема далеко не всегда работает идеально. Есть люди, у которых нарушена способность «переключаться» с одного вида топлива на другой. Их организм, во-первых, не может эффективно контролировать уровень глюкозы, во-вторых, у них снижена способность использовать жиры в условиях ограничения углеводов. Что получается в результате? Уровень сахара в крови скачет, из-за этого человеку все время хочется есть, причем тянет в первую очередь на сладкое и мучное, настроение снижается, сил ни на что не хватает. Похудеть при таком раскладе просто нереально.

Есть разные факторы, влияющие на метаболическую гибкость. Нарушение окисления жиров, по мнению некоторых исследователей, может быть обусловлено дисфункцией митохондрий. Неспособность поддерживать оптимальный уровень глюкозы зачастую связана с инсулинорезистентностью – потерей тканями чувствительности к инсулину. «Между тканями и инсулином появляется некий барьер. Поэтому уровень инсулина в крови начинает расти, чтобы этот барьер «пробить». Растет, и существенно, до того момента, как глюкоза наконец начинает усваиваться. И поскольку инсулина в крови очень много, уровень сахара снижается резко, из-за чего человек чувствует себя вялым и разбитым. И очень быстро снова начинает хотеть есть», – объясняет эндокринолог Василий Воинов. Инсулинорезистентность – типичная причина не только ожирения, но и диабета 2 типа. Ее могут вызывать как генетические особенности, так и погрешности в образе жизни и питании: слишком много еды, особенно сладкой и жирной, и слишком мало движения.

При высоком уровне инсулина идет процесс создания жировых запасов, при низком – расходуются те, что уже есть.

ВЫ ГИБКИЙ ИЛИ ЖЕСТКИЙ? Как понять, насколько эффективно работает у вас тот самый «метаболический переключатель»? Есть лабораторные тесты, которые могут дать информацию к размышлению. Например, измерение глюкозы в крови натощак и после еды покажет, справляется ли организм с ее контролем. Показателем эффективности жирового обмена может быть количество свободных жирных кислот в сыворотке крови. Среди фитоняш в ходу домашние тесты. Первый – выпить утром за завтраком протеиновый коктейль с углеводами. Такое сочетание дает максимальный выброс инсулина в кровь. Если человек после коктейля чувствует слабость, вполне вероятно, он недостаточно «гибкий». Второй – проверить, как вы переносите голодание. При нарушенной метаболической гибкости уже через пару часов после еды снова хочется есть, при нормальной – человек спокойно выдерживает 4-6 часовые перерывы между приемами пищи. Правда, тут есть множество тонкостей. «Чувство голода очень индивидуально и во многом зависит от физических и психоэмоциональных нагрузок, потому что при стрессах и тренировках активно расходуется запас гликогена в организме, – рассказывает Василий Воинов. – Также не могут долго обходиться без еды люди с язвой или гастритом. Что до «метаболической гибкости», ее, в отличие от того же уровня инсулина или глюкозы, измерить нельзя. Тут нет границы «вот это нормально, а это – уже нет». Но упомянутые тесты вполне правомерны и могут показать, что с организмом что-то не так».

4 СПОСОБА ПОВЫСИТЬ МЕТАБОЛИЧЕСКУЮ ГИБКОСТЬ

«Метаболический переключатель» даже у здоровых людей работает по-разному – в зависимости от генетики, объема мышц, питания и других факторов. Существенно нарушается обмен веществ при заболеваниях – диабете, ожирении, саркопении (патологической потере мышечной ткани). И тут нужно не гибкость повышать, а лечить в первую очередь основное заболевание. Однако есть универсальные способы, которые помогут тратить, а не запасать жиры, и наладить отношения с углеводами.

1. Физическая активность. Фитнес снижает уровень глюкозы в крови и повышает чувствительность тканей к инсулину, также после тренировок улучшается способность организма окислять жиры. Сколько и как заниматься? Это могут быть 3-5 45-минутных аэробных тренировок в неделю. Или 3 аэробные плюс 2 силовые интервальные тренировки. Главное - регулярность!

2. Ограничение углеводов. Основное правило – исключить простые углеводы, контролировать количество сложных, получать достаточно белка, полезных жирных кислот и клетчатки. Возьмите за правило есть зелень и некрахмалистые овощи с каждым приемом пищи.

3. Отказ от перекусов. Это идет вразрез с прежними рекомендациями диетологов по здоровому питанию, однако факт остается фактом: чем чаще мы едим, тем активнее запасаются жиры. «Здоровому человеку без нарушений пищевого поведения достаточно есть 3 раза в день, – считает наш эксперт Василий Воинов. – Перекусы нужны при проблемах с ЖКТ и необходимости снизить чувство голода. С точки зрения развития инсулинорезистентности тоже вредно есть часто. Всякий раз, когда мы едим, выделяется инсулин. И чем чаще мы это делаем, тем больше этого гормона циркулирует в крови».

4. Фастинг. Последние исследования показывают, что голодание помогает сбросить лишний вес, оптимизировать обмен веществ, а также нормализует уровень сахара. Однако многое тут зависит от временного интервала. «Организм может достаточно долго продержаться на запасах жира, – комментирует Василий Воинов. – Однако это не самый физиологичный способ получить энергию. При окислении жиров образуются кетоновые тела. В небольших количествах они безвредны, но когда их становится слишком много, начинается закисление крови и ряд других патологических процессов. Так что короткие голодовки – это нормально и даже, по некоторым данным, полезно. А вот длительный отказ от еды – это уже во вред». И надо еще иметь в виду простое правило: фитнес без контроля питания не работает – и наоборот.

Опубликовано: 29 марта 2018 г.