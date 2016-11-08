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Здоровье
Семья / Дети

Как развлечь ребенка с пользой: 7 идей

Дети часто не знают, чем себя занять. Наши мамы рассказывают, как развлечь ребенка с пользой.
Автор: Елена Чудная
Опубликовано: 24 мая 2017 г.
Тэги: память и интеллект, развитие и воспитание детей

Чемпионаты по настольным играм

В дождливые и прохладные дни стоит только позвать детей сыграть в настольную игру, как они тут же бросают свои планшеты и телефоны. У нас огромное число игр – на смекалку, реакцию, логику. Я вижу в таких играх огромную пользу. Например, с помощью советского географического лото дети расширили свой кругозор. А благодаря карточкам с заданиями, они учатся рассуждать и формулировать мысли. 

Светлана, учитель

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Творчество на природе

Осень – лучшее время для творчества, потому что можно создавать поделки из природных материалов. Мы с дочкой собираем шишки, листья, ветки и каштаны, из чего получаются картины или целые композиции, которые потом участвуют в конкурсе. А еще можно взять восковые карандаши, альбом и выйти в парк, рисовать пейзаж с натуры..  

Виктория, домохозяйка 

Эксперименты и опыты

Мой парень растет очень любознательным. Я ищу для него в книжках и в Интернете различные советы, как провести интересные эксперименты в домашних условиях. Для опытов ничего особенного не требуется – в ход идет вода, в которой можно растворять разные вещества и наблюдать проявление их свойств, а также мыло, сода, соль, уксус, резина и т.д.

Кристина, стилист

Спортивные состязания

Каждый выходные всей семьей ходим в фитнес-клуб. Муж с сыном идут в тренажерный зал, а мы с дочкой - на йогу или на танец живота. У детей есть и своя тренировка по хип-хопу. Потом встречаемся в бассейне и плаваем наперегонки. Кроме этого мы обожаем заниматься спортом на улице – катаемся на велосипедах, роликах и скейтах, зимой – на лыжах, сноуборде и коньках.

Надежда, менеджер

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Пирожки да пряники

Если у вас дети-школьники, можно организовать кулинарный поединок: родители против команды детей. Испеките оладушки или блины с разными начинками, а потом устройте чаепитие. Всем детям нравится возиться с кухонными предметами - резать, чистить и тереть. Они хотят сделать приятное для всей семьи. Можно вместе испечь печение или пирог.

Татьяна, художник

Прогулки с фотоаппаратом

Многие родители гуляют с детьми только в своем районе. Получается, ребенок ничего не знает о городе, в котором живет. Каждые выходные  с сыном и дочерью, которым 5 и 9 лет, мы едем в новое место. Берем в руки фотоаппараты, гуляем и снимаем себя и все вокруг. Из самых интересных фото у нас получаются альбомы. А главное – во время прогулки я рассказываю детям об улицах и зданиях в центре города, об исторических событиях.

Татьяна, госслужащая

Огород на подоконнике

Мы с дочкой устроили на нашем кухонном подоконнике мини-огород. Теперь у нас круглый год растет укроп, листовой салат, петрушка и зеленый лук, а еще лимонное деревце и несколько видов цветов. Дочка обожает ухаживать за своими грядками – поливает, рыхлит, прореживает. Цветочные горшки она украшает специальными декоративными элементами, ракушками и камушками. Детям нравится видеть плоды своего труда!

Ольга, медсестра  

Автор: Елена Чудная
Опубликовано: 24 мая 2017 г.
Журнал "Здоровье" №10 2016 Журнал "Здоровье" №10 2016
Журнальный заголовок: "Займись делом!"

Комментарии

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antmiller [178 дней назад]
Вопрос актуальный, беру на вооружение!

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