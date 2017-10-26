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Здоровье
Движение / Фитнес

Как правильно заканчивать тренировку?

На вопрос нашей читательницы отвечает фитнес-инструктор Эдвард Кейл, (США).
Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 31 октября 2017 г.
Тэги: фитнес

Последние 10-15 минут любого фитнеса должны быть посвящены заминке. Это небольшая группа упражнений, позволяющая постепенно снизить частоту сердечных сокращений и дыхания, которые за время занятием спорта поднимаются. Если вы просто выполните последний подход к тренажеру и пойдете в душ, то есть вероятность того, что кровь, до этого активно циркулирующая по всем сосудам, устремится в тренированные мышцы рук и ног, что может на следующий день  стать причиной тяжести и спазмов. У меня есть две любимые заминки. Например, если у вас была интенсивная тренировка в зале, то просто пройдитесь на беговой дорожке в течение 10 минут, а после повесите на турнике на вытянутых руках несколько минут. Беговую пробежку люблю заканчивать дыхательными упражнениями из йоги и стретчинга. Я делаю выпады и  приседания. Стараюсь максимально растянуть податливые после физической нагрузки мышцы: из положения стоя дотрагиваюсь  ладонями  до земли и пытаюсь осуществить свою мечту – сесть на шпагат.

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Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 31 октября 2017 г.
Журнал "Здоровье"№9 2017 Журнал "Здоровье"№9 2017
Журнальный заголовок: "Итнес-подсказки"

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