Как жить в эпоху перемен и правильно реагировать на страх

Вал статей о раке спровоцировал цепную реакцию: даже здоровые молодые люди теперь проходят полные чек-апы. Почувствовал слабость – повод записаться на пару - тройку исследований. Заболела голова – вдруг это симптом рака мозга? Нужно проверить. Недавно на одном известном портале большой отклик получила статья о молодой девушке, которая не вылезала из мед-центров, реагируя на совсем безобидные симптомы, а другая всю зарплату потратила на анализы.Интересно, что в таких ситуациях даже хорошие результаты обследований часто воспринимаются как незаслуживающие доверия. Специалист не нашел патологии? Он - некомпетентный врач, нужно найти другого, и бег по кругу продолжается.
Что представляет собой такой страх? Он не конкретен, а значит не адекватен. Нормально, когда вы идете темной ночью по переулку, слышите шаги за спиной и начинаете бояться. Постоянная же тревога, в отличие от такого страха, неконкретна, размыта, туманна. Человек в таких случаях сосредоточен на страхе, он не видит, насколько разнообразна жизнь, ждет каких-то нехороших событий, но как они будут выглядеть –не представляет. Причина – отсутствие так называемого базового доверия к миру. Такая тревога часто отражает проблемы психической жизни, идущие из детства. Люди рассказывают о них как о том, чему суждено случиться в будущем, на самом же деле речь идет о событиях, которые в какой-то форме уже имели место в прошлом.
Бывает страх, который заставляет человека закрыться в себе, он резко ограничивает общение, с головой погружается в социальные сети. Такое состояние влияет на биохимию мозга – снижается уровень эндорфинов, развивается ипохондрия, которая сильно портит жизнь. Есть немало и других причин, в любом случае если вы беспричинно чего-то боитесь - лучше сходить к психотерапевту. Сказать, почему так происходит трудно, каждый случай индивидуален.
Но не ведитесь на уловки примитивной психологии, когда за один семинар обещают изменить ваше мышление на позитивное. Нельзя радоваться каждый день, ведь дни бывают разные. Нельзя «убить» какую-нибудь «негативную» эмоцию, потому что многие из них парны. Уничтожите зависть – разучитесь восхищаться. Иногда самые «дискомфортные» эмоции дают толчок к новому поиску, желанию разобраться. Изменение мышления - долгий и трудоемкий процесс. И главная задача - не сделать его «позитивным», а научить психику конструктивно реагировать на происходящее.
Даже тревога по поводу возможного увольнения может быть конструктивной. Показательный случай произошел в начале 90-х годов с одной заслуживающей уважения женщиной. Будучи доктором наук, имея научные труды, она оказалась никому не нужной. Но спокойно рассуждала: «Ну, я неплохо печатаю. Нужно посмотреть, где это востребовано. Кроме этого, могу работать репетитором – отлично лажу с детьми. Даже нянечкой, почему нет? Нет, думаю, применение найду себе всегда». Это очень здоровый подход :«все будет, нужно только подумать, разобраться и решить».
Кстати, самые здоровые те, кто здоровьем особенно не озабочен и даже иногда забывает обратиться к врачу. К небольшому недомоганию они относятся спокойно. «Хорошо бы проверить, что-то справа покалывает», - только успевают подумать они, а бок проходит на следующий день.
Журнальный заголовок: "Самые здоровые люди – те, кто здоровьем не озабочен"
Комментарии