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Здоровье
Теория и практика / Психический комфорт

Как жить в эпоху перемен и правильно реагировать на страх

Наш гость – Ольга Гонжал, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук.
Опубликовано: 23 декабря 2016 г.
Тэги: чувства и эмоции

Вал статей о раке спровоцировал цепную реакцию: даже здоровые молодые люди теперь проходят полные чек-апы. Почувствовал слабость – повод записаться на пару - тройку исследований. Заболела голова – вдруг это симптом рака мозга? Нужно проверить. Недавно на одном известном портале большой отклик получила статья о молодой девушке, которая не вылезала из мед-центров, реагируя на совсем безобидные симптомы, а другая всю зарплату потратила на анализы.Интересно, что в таких ситуациях  даже хорошие результаты обследований часто воспринимаются как незаслуживающие доверия.  Специалист не нашел патологии? Он - некомпетентный врач, нужно найти другого, и бег по кругу продолжается.

Что представляет собой такой страх? Он не конкретен, а значит не адекватен. Нормально, когда вы идете темной ночью по переулку, слышите шаги за спиной и начинаете бояться. Постоянная же тревога, в отличие от такого страха, неконкретна, размыта, туманна. Человек в таких случаях сосредоточен на страхе, он не видит, насколько разнообразна жизнь, ждет каких-то нехороших событий, но как они будут выглядеть –не представляет. Причина – отсутствие так называемого базового доверия к миру. Такая тревога часто отражает проблемы психической жизни, идущие из детства. Люди  рассказывают о них как о том, чему суждено случиться в будущем, на самом же деле речь идет о событиях, которые в какой-то форме уже имели место в прошлом.

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Сказать, почему так происходит трудно, каждый случай индивидуален. Бывает страх, который заставляет человека закрыться в себе, он резко ограничивает общение, с головой погружается в социальные сети. Такое состояние влияет на биохимию мозга – снижается уровень эндорфинов, развивается ипохондрия, которая сильно портит жизнь. Есть немало и других причин, в любом случае если вы беспричинно чего-то боитесь - лучше сходить к психотерапевту.

Но не ведитесь на уловки примитивной психологии, когда за один семинар обещают изменить ваше мышление на позитивное. Нельзя радоваться каждый день, ведь дни бывают разные. Нельзя «убить» какую-нибудь «негативную» эмоцию, потому что многие из них парны. Уничтожите зависть – разучитесь восхищаться. Иногда самые «дискомфортные» эмоции дают толчок к новому поиску, желанию разобраться. Изменение мышления - долгий и трудоемкий процесс. И главная  задача -  не сделать его «позитивным», а научить психику конструктивно реагировать на происходящее.

Даже тревога по поводу возможного увольнения может быть конструктивной. Показательный случай произошел  в начале 90-х годов  с одной заслуживающей уважения женщиной. Будучи доктором наук, имея научные труды, она оказалась никому не нужной. Но спокойно рассуждала: «Ну, я неплохо печатаю. Нужно посмотреть, где это востребовано. Кроме этого, могу работать репетитором – отлично лажу с детьми. Даже нянечкой, почему нет? Нет, думаю, применение найду себе всегда». Это очень здоровый подход :«все будет, нужно только подумать, разобраться и решить».

Кстати, самые здоровые те, кто здоровьем особенно не озабочен и даже иногда забывает обратиться к врачу. К небольшому недомоганию они относятся спокойно. «Хорошо бы проверить, что-то справа покалывает», - только успевают подумать они, а бок проходит на следующий день.

 

 

Опубликовано: 23 декабря 2016 г.
Журнал "Здоровье" №11 2016 Журнал "Здоровье" №11 2016
Журнальный заголовок: "Самые здоровые люди – те, кто здоровьем не озабочен"

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