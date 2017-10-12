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Движение / Фитнес

Как правильно дышать во время бега?

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Опубликовано: 17 октября 2017 г.
Тэги: бег и ходьба, дыхательная система, фитнес

Элиуд Кипчоге, бегун-стайер, Кения:

Дыхание зависит от того, какую цель вы преследуете. Если задача – максимально быстро пробежать стометровку, то я дышу часто, короткими рывками, шумно и через рот. Со стороны заметно, как поднимается моя грудная клетка. Такая методика помогает быстро заполнить максимальный объем легких кислородом, не сбиваясь с ритма. Если вы бегаете в парке час-полтора, чтобы поддерживать форму, старайтесь дышать животом, а не грудью. Это более глубокое дыхание, когда видно, как поднимается живот. Многие спорят, как правильнее дышать  - ртом или носом. Я же вижу, что каждый профессиональный спортсмен использует так называемое комбинированное дыхание: во время ускорения вдыхает отрывисто через рот, выдыхает через нос. Если переходит на марафонский бег, то дышит более размеренно, делает глубокие вздохи, вдыхает через нос. Если вы спросите чемпионов-марафонцев, как правильно дышать во время бега, каждый покажет свою личную технику. Я тоже советую вам найти свою собственную методику. Для этого лучше всего синхронизировать ваши вдохи с шагами. Например, делайте вдох на каждый второй шаг левой ногой, а выдох -  на каждый второй шаг правой ногой. Главное – не забывайте дышать, не задерживайте дыхание на долго.  

Опубликовано: 17 октября 2017 г.
Журнал "Здоровье"№9 2017 Журнал "Здоровье"№9 2017
Журнальный заголовок: "Фитнес-подсказки"

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Qeedere [52 минуты назад]
есть спец карсет
annmimironova [3 часа назад]
Тоже постоянно горбится дочь,хоть шест привязывай(((
annmimironova [4 часа назад]
Класс! Спасибо

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