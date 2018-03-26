Как отвлечь детей от телефонов

В 2018 году ВОЗ планирует включить игровую зависимость в Международную классификацию болезней. А пока родители применяют всю свою находчивость и смекалку, чтобы отвлечь детей от телефонов и планшетов.

Книжки как игры

Мы с интересом сидим не за компьютером, а за виммельбухами. Это такой новый книжный хит - рисованные книги без слов. Ребенок разглядывает мелких персонажей и сам сочиняет про них истории. Так тренирует память, внимательность, расширяет словарный запас, развивает кругозор. Вместо телефонных игр даем ребенку популярные детективные книги-бродилки, где среди мелких деталей надо искать нужные предметы – чем не увлекательная игра.

Оксана, библиотекарь

Шоу перевоплощений

Дети – настоящие артисты, они обожают переодеваться и устраивать шоу, ждут аплодисментов. Всю неделю в свободное время наши трое детей придумывают костюмы, учат песни и стихи, репетируют, а в выходной показывают нам театральные сценки, поют под фонограмму, проводят ток-шоу. А мы с мужем снимаем их на камеру. Потом сделаем фильм и будем смотреть вместе через много лет.

Ирина, музейный работник

Куда глаза глядят

Сядьте в машину вместе с семьей и отправьтесь в маленькое путешествие. Иногда мы слышим новости про какой-то близлежащий город и музей в нем, читаем о чем-то в книгах или знакомимся с людьми из соседних областей, потом туда едем, гуляем и смотрим как люди живут. А порой даже не планируем маршрут заранее, а каждый по очереди выбирает направление на карте - тайна всегда привлекает детишек!

Егор, фотограф

Пикник прямо дома

К сожалению, погода не всегда позволяет разбить настоящий лагерь в лесу, но есть выход! Можно легко устроить пикник прямо дома. Мы собираем палатку, еще одну мастерим из стульев и одеял, спим там ночью в спальном мешке, а рядом на полу устраиваем обеды с бутербродами. Дети в восторге и уже готовы к летним походам.

Наталья, дизайнер

Отмена запретов

Мы все время говорим детям: не кричи, не бегай, не шуми... Конечно, им остается только уткнуться в планшет. Я устраиваю детям дни непослушания, когда можно почти все, что обычно мы запрещаем. Например, беру разные предметы, кастрюли, крышки и собираю музыкальную установку – пусть играют от души, а соседи немного потерпят.

Ольга, фотограф

Веселый повар

Современные дети практически не помогают мамам по дому. Я своего сына с малого возраста привлекаю к приготовлению еды для всей семьи. Он чистит, режет, раскладывает, украшает – все делает с удовольствием и интересом, пользуется разными кухонными гаджетами. Параллельно мы болтаем и слушаем музыку – это наши минуты общения. А потом и в телефоне можно посидеть.

Мила, актриса

Своими руками

Сегодня популярны сайты, на которых показывают, как из разных ненужных вещей в два счета можно сделать что-то нужное, а из разных материалов создать милые подарки. Работа руками может отвлечь ребенка от игр в телефоне. Наша задача – заразить малыша творчеством. Тем более, если засесть за него с ним вместе.

Светлана, домохозяйка

Опубликовано: 23 апреля 2018 г.