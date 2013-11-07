Как оказать первую помощь

О казать помощь пострадавшему должен уметь каждый человек. Чтобы сделать это вовремя, а главное, правильно, не нужно получать медицинское образование. Достаточно пройти курсы по оказанию первой медицинской помощи.

Шоковый случай

Это случилось лет шесть назад. Я зашла в Центр занятости. В душном помещении все молча стояли в очереди, когда неожиданно раздался резкий крик. Мужчина 45 лет упал на пол без сознания. Все замерли в оцепенении – на глазах умирал человек. В следующий момент к мужчине кинулась женщина и попросила кого-нибудь перевернуть его на спину. Тогда только окружающие зашевелились. . Были и те, кто с ужасом наблюдал за происходящим, не зная, что предпринять. Женщина с помощью двоих добровольцев делала мужчине искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, она снова и снова пыталась его спасти. Из большого количества людей лишь одна она понимала, как действовать, и помогла мужчине продержаться до приезда врачей.

После этого случая я твердо решила найти учреждение, где учат оказывать первую помощь. Вспоминала об этом всякий раз, когда слышала об очередной катастрофе – упал самолет, столкнулись автомобили, сошел с рельсов поезд, случился пожар, наводнение, обрушение… Каждую минуту происходят глобальные и бытовые несчастные случаи, и твои умения в нужный момент могут спасти чью-то жизнь.

Первая помощь – это комплекс неотложных и простых мероприятий, которые должны быть предприняты на месте возникновения несчастного случая или при остром проявлении заболевания до прибытия медицинских работников и направлены на спасение жизни человека.

Что, где, когда

В Интернете можно найти несколько государственных и коммерческих учреждений, которые проводят курсы по оказанию первой медицинской помощи (ПМП) для населения, волонтеров, а также работников различных организаций.

Для себя я выбрала курсы при Московской службе спасения. Семинары основаны на 15-летнем опыте подготовки спасателей. Занятия проводят практикующие врачи. Методика занятий: рассказ, показ, тренировка. Я смогла выбрать удобное для себя расписание посещения занятий – курсы выходного дня. Мое обучение длилось два дня – в субботу и воскресенье по 18 академических часов.

Семинары ориентированы на неподготовленного слушателя от 16 лет. Стоимость курса – 4000 рублей.

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– Курсы первой помощи Российского Красного Креста.

– Учебно-методический центр Московской службы спасения.

– УЦ «Первая помощь», курсы Тушинского учебного комбината.

– Курсы первой помощи в НОУ «Учебный центр «Специалист».

День первый

Спасение поперхнувшегося

В первый день преподаватель раздал нам методички-подсказки «Алгоритмы оказания первой помощи». Лекция началась с рассказа о том, как работает человеческий организм – сердечно-сосудистая, нервная, пищеварительная и дыхательная системы. Очень полезной оказалась информация о том, как освобождать верхние дыхательные пути от инородного тела. (Помню, как сама чуть не задохнулась, подавившись сливовой косточкой.) В этом случае многое зависит от правильности действий спасателя. Ходит слух, что нельзя бить человека по спине. Бить можно, но правильно – 4–5 крепких ударов ладонью между лопаток. При этом вторая рука спасателя поддерживает человека под грудной клеткой на уровне солнечного сплетения. Второй вариант: подойти к пострадавшему сзади, обхватить его на уровне живота и с силой резко надавить кулаком на живот между пупком и солнечным сплетением, чуть приподнимая на себя пострадавшего. В обоих случаях застрявший кусок должен вылететь из горла. Если варианты не помогут, то есть последний способ спасти – экстренная коникотомия. Необходимо аккуратно сделать небольшой разрез в нужном месте гортани, через который пострадавший будет дышать. Внимание: этому можно научиться только на курсах по оказанию помощи. Все, что рассказывал нам врач, мы проделывали на практике – отрабатывали правильность действий на манекенах и что-то друг на друге. У нас был и манекен-младенец, которого мы тоже пробовали «спасти».

Сердечно-легочная реанимация

Если пострадавшего привозят в больницу в течение первого часа после получения травмы, то достигается самый высокий уровень выживаемости. Это время медики и спасатели называют «золотой час». Но иногда счет идет на минуты, тогда жизнь человека зависит от тех, кто рядом и сможет быстро и правильно оказать ему первую помощь. Я с особым вниманием училась делать сердечно-легочную реанимацию.

Вывод первого дня В первый день мы получили большой объем информации и практических умений. Помимо вышесказанного я узнала, как помочь человеку при отравлении, поражении электрическим током и как спасти утопающего. Я запомнила, что при травме кишечника запрещается поить человека, а при ожогах нельзя отрывать прилипшую к коже ткань – через открытую рану будет выходить жидкость и может произойти заражение. Что особенно ценно: нас учили оказывать помощь не только взрослым, но и детям.

По данным Всемирной организации здравоохранения, если первая помощь оказывается несвоевременно или неправильно, то в первые минуты погибает 20–25% тяжело пострадавших, а в течение часа – еще 30%.

День второй

Кровотечения

В воскресенье урок начался с «кровотечений». Еще из школы я помню, что венозная кровь темнее артериальной, но инструктор сообщил, что кровь всегда одинаковая – теплая, красная и липкая. Различия: венозная течет вяло, а артериальная «пульсирует» и бьет струей около метра, как в страшном японском аниме. Например, что наша венозная сеть состоит из глубоких и поверхностных вен, что весь объем крови условно делится на циркулирующую и запасную.

При обильном артериальном кровотечении жгут может оказаться единственным способом спасти человеку жизнь. Но при этом важно правильно наложить его, иначе можно повредить нервные окончания, что приведет к ампутации поврежденной конечности. Внимание: научиться накладывать жгут можно только на курсах.

Мы пробовали делать это на себе, чтобы понять, что чувствует раненый человек.

Раны и вывихи

Изучив все нюансы наложения жгута, мы перешли к видам ран и травм. Нас научили делать различные виды повязок и предупредили, что до приезда «Скорой» необходимо соблюдать правила обработки ран: ничего в рану не класть, ничего из раны не вытаскивать и ничем рану не обрабатывать. Медики должны увидеть первоначальный вид поврежденного участка. Единственное, что можно сделать, – закрыть рану стерильной повязкой из бинта или марли.

При вывихах запрещается самостоятельно вправлять кости, так как это затрудняет диагноз: сложно впоследствии определить, вывих это или перелом. Единственный выход – наложить шину и обездвижить пострадавшего. Во всех случаях (переломах, ушибах, вывихах, травмах связок и сухожилий) необходимо приложить холод на поврежденный участок и обеспечить покой пострадавшего.

Обморожения

При обморожениях важен правильный алгоритм действий. Если у ребенка после прогулки белые щечки, разрешается легонько растереть их пуховым платком, но только не снегом или водкой. Если пальцы рук или ног белого цвета, ничего не чувствуют и плотные на ощупь – растирание запрещено! Не допускается также проводить массаж, принимать спиртное и горячие ванны. Пострадавшего нужно срочно доставить в теплое место, на пораженные конечности наложить термоизолирующие повязки, чтобы согревание происходило изнутри, за счет восстановления кровотока. Для этого надо накормить пострадавшего горячей пищей и дать теплое питье.

Вывод второго дня К концу второго дня я почувствовала себя бесстрашным суперменом, готовым ринуться на помощь. Единственное, чему я так и не научилась на курсах, – как правильно делать инъекции. Уколы относятся к медицинским манипуляциям, которым учат только в медицинских учебных заведениях.

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Елена Шалимова, заместитель начальника учебного центра ЗАО «Московская служба спасения»:

– Сдерживающими факторами в оказании помощи пострадавшему являются паника людей и незнание элементарных правил. В других случаях это могут быть неуверенность в своих силах и страх нанести еще больший вред пострадавшему. На последнее место в этом списке я бы поставила равнодушие. По нашему законодательству, если вы знаете элементарные правила оказания первой помощи и выполняете их, вы не можете нести ответственность за результат. Оказание первой помощи – это наше право, а не обязанность. Обязаны мы, находясь на месте происшествия, вызвать оперативную и аварийную службы города по номеру «112» с сотового телефона или по номерам «01», «02, «03» и «04» (в соответствии с необходимостью) со стационарного аппарата. Мы призываем людей пройти курсы оказания первой медицинской помощи. Если вы растеряетесь в экстренной ситуации, просите помощи по телефону у сотрудников пульта «03». На короткое время вы будете руками и глазами врача.