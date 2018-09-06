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Здоровье
Люди и истории / Экспертное мнение

Как не заболеть раком?

В последние десятилетия наблюдается беспрецедентный рост числа людей, страдающих ожирением, и влияние именно этого фактора на здоровье населения становится всё более очевидным.
Опубликовано: 8 октября 2018 г.

Наш гость ДАВИД ЗАРИДЗЕ, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий отделом эпидемиологии и профилактики Российского онкологического научного центра имени Н. Н. Блохина, приглашённый профессор Оксфордского университета.

В 2014 году во всем мире насчитывалось более 1,9 миллиарда человек с избыточным весом (индекс массы тела ИМТ 25-29,9 кг/м2), у 600 миллионов из них было диагностировано ожирение (ИМТ > 30 кг/м2). Связь ожирения с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями уже общепризнана, но  влияние чрезмерной массы тела на онкологическую заболеваемость и смертность до сих пор недооценивается.

Последние научные данные указывают на то, что ожирение и недостаточная  физическая активность повышают риск развития рака молочной железы - заболевания, которое является самым распространенным видом рака и второй по значимости причиной женской смертности в развитых странах. Избыточный вес и ожирение становятся факторами риска и других форм рака, в частности, аденокарциномы пищевода, рака кардиального отдела  желудка, щитовидной железы, ободочной и прямой кишки, эндометрия, предстательной железы, желчного пузыря, яичников и множественной миеломы.

Снижение веса даже во взрослом возрасте приводит к уменьшению риска:  потеря веса как у женщин старше 18-ти лет, так и после наступления менопаузы, связана со снижением риска постменопаузального рака молочной железы. Эпидемиологические исследования, в которых участвовали более сотни тысяч женщин, проведенные в разных странах мира (например, в США и Норвегии), показали, что риск развития рака молочной железы снижен на 30-50% у женщин с высокой рекреационной физической активностью по сравнению с наименее активными женщинами.

Клинические исследования показали, что снизить вес с помощью низкокалорийной диеты и физических упражнений, в первую очередь, быстрой или умеренной ходьбы вполне реально.

Врачи беспрестанно призывают граждан контролировать свой вес. Ешьте умеренно, откажитесь от жирной пищи, особенно от колбас и других продуктов переработанного мяса. Увеличите в вашем рационе долю овощей и рыбы. Будьте физически активны, занимайтесь физкультурой, как можно больше ходите пешком – даже три часа быстрой или умеренной ходьбы в неделю поможет вам сохранить здоровье на долгие годы и предотвратить развитие не только рака, но и многих других опасных заболеваний.

Опубликовано: 8 октября 2018 г.

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Да, интересная инфа.
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полезная статья, спасибо.
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