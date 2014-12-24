Как не растолстеть в Новый год? Практика.

Часть 2. Практика: 8 советов диетолога о том, какие блюда выбирать за праздничным столом.

Главный вопрос новогоднего застолья: как получить от еды максимум удовольствия с минимальным ущербом для фигуры? Научные исследования пищевого поведения могут указать нам на какие-то общие принципы. Но только практикующий врач может подсказать, какие конкретно тонкости организации праздничного стола позволят вам есть, пить, веселиться и получать удовольствие, не омраченное плохим самочувствием в последующие дни.

Подготовьтесь заранее

В ожидании Нового года ни в коем случае не нужно голодать. Однако стоит питаться умеренно, пить много воды, есть овощи и кисломолочные продукты, отказаться от жареного и жирного. Неплохо также заняться физкультурой – пробежки, гимнастика, плавание. Возможно, такой образ жизни вам настолько понравится, что вы продолжите и после Нового года!

Особенно важно не впадать в крайности 31 декабря. Некоторые люди стремятся не есть весь день, чтобы «оторваться» за праздничным столом. Но это огромный стресс для организма. Лучше съешьте утром тарелку каши – это даст чувство сытости и энергию надолго. В течение дня также надо легко перекусывать. Побольше овощей, минеральной воды, соков. На обед можете съесть зеленый салат, тарелку легкого овощного супа. Исследования показали, что люди, которые дома съедают тарелку супа, во время праздничного застолья употребляют в среднем на 300 калорий меньше!

Избегайте майонеза

Чем ярче еда, тем вкуснее она кажется. Неудивительно, что апельсины и мандарины стали главными новогодними фруктами! Ими можно даже украсить елку. Как только вы почувствовали приступ голода, возьмите фрукт и медленно, по долькам его очищайте, а потом не спеша отправляйте их в рот. Чтобы не возникло искушения съесть весь мандарин разом, загадывайте по желанию на каждую дольку. Они обязательно сбудутся!

Улучшает ли майонез вкус салатов – вопрос спорный, а вот их калорийность из-за добавления этого соуса достигает заоблачных вершин. Если вы сами организуете новогоднее застолье (или можете заранее повлиять на друзей, к которым отправляетесь в гости), лучше всего заменить майонез на обезжиренный йогурт. Он ничуть не уступает майонезу по вкусовым качествам, и при этом содержит намного меньше жиров и калорий.

Выбирайте нежирное мясо

Телятина, крольчатина или индюшатина могут быть гораздо вкуснее свинины, и при этом содержат меньше калорий. А самый лучший вариант основного блюда – запеченная рыба с овощами на гриле!

Ешьте зелень

Очень помогает бороться с перееданием листовой салат. Обязательно запаситесь им для праздничного стола. Медленное пережевывание зеленых листьев надолго создает ощущение сытости, а желудок при этом остается незагруженным. С таким гарниром вы съедите намного меньше жирной и вредной пищи, не чувствуя никакого дискомфорта.

Пейте воду

Использование небольшой тарелки действительно позволяет обмануть организм и раньше почувствовать насыщение. Но даже самое крохотное блюдечко не поможет, если вы будете все время подкладывать на него новые и новые куски. Действуйте последовательно: положите себе рыбы и овощей – съешьте все, что есть – и только после этого смотрите на остальные блюда. И не нужно наполнять тарелку более 2–3 раз за новогоднюю ночь.

Главная заповедь для человека, оказавшегося на праздничным столом, – не набрасываться на еду. Вместо этого налейте себе стакан минеральной воды и медленно, не спеша выпейте его. Только после этого начинайте трапезу. Ешьте размеренно, не спеша. Почаще отвлекайтесь на разговоры с друзьями. Куда торопиться? Вся ночь впереди! Запивать лучше столовой питьевой водой. С газом или без – неважно, как вам больше нравится. Только воду можно пить в неограниченном количестве.

Делайте перерывы

Если вы почувствовали, что насыщаетесь, отставьте тарелку в сторону, встаньте из-за стола, подвигайтесь. Танцы, подвижные игры, развлечения, прогулка на свежем воздухе, катание с горки – это всегда полезно и весело. Заранее придумайте себе новогодние развлечения, как делали наши предки, у которых существовали разнообразные традиции и обычаи, связанные с подвижными играми.

Берегите здоровье

Новогодняя ночь – не самое удачное время для того, чтобы попасть в больницу. Поэтому учитывайте свое состояние здоровья, когда думаете, идти ли в третий раз за добавкой. Не налегайте на жирное, если у вас имеются проблемы с печенью. Избегайте острого, если у вас гастрит или язвенная болезнь.

Отдохните от отдыха!

Мало кто неукоснительно соблюдает все правила – в конце концов, это же праздник! Но если вы утром с ужасом думаете о том, что впереди еще Рождество, Старый Новый год, а там и День защитника Отечества, и на всех этих праздниках, о ужас, снова придется есть – значит, вы нуждаетесь в разгрузке. Используйте выходные, чтобы подвигаться, погулять, сходить в лес на лыжах. Исключите «тяжелую» пищу, ешьте больше овощных и фруктовых салатов, и обязательно пейте побольше воды.