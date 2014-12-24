Подпишись на новости
Здоровье
Еда / Диеты

Как не растолстеть в Новый год: 8 правил

Часть 1. Теория: 8 научно обоснованных советов о том, как получить от еды максимум удовольствия, и при этом влезть после каникул в любимые джинсы.
Автор: Анна Альтшуллер
Опубликовано: 26 декабря 2016 г.
Тэги: здоровое питание

Вкусная еда – это один из самых простых способоврадовать себя и получать удовольствие каждый день. А уж в сезон праздников стол, заполненный любимыми блюдами,неизменно оказывается в центре внимания, ведьтрадиция отмечать Новый Год за накрытым столом в семейном кругу в России всегда была очень крепка.

К сожалению, традиционные новогодние блюда – салат Оливье, запеченная курица, многочисленные разносолы и кремовый торт,– мягко говоря, не сочетаются с правилами здорового питания, и 10 дней каникул легко могут привести к лишним килограммам и проблемам с пищеварением.Особенно опасно убеждение, что полторы недели переедания можно будет компенсировать потом шоковой экспресс-диетой – итогом таких экспериментов становится уменьшение мышечной массы , замедление обмена веществ, плохое настроение и ослабление иммунитета, который зимой необходим нам как никогда.

Однако идея встретить Новый Год,жадно поглядывая в чужие тарелки и жуя зеленый салат, также не самая привлекательная, тем более, еда – это важная составляющая любого празднования, и лишать себя удовольствия от нее значит с гарантией подпортить праздники как себе, так и окружающим.

Нам повезло, что сейчас ученыемного внимания уделяют изучению еды и количеству удовольствия, которое мы от нее получаем, и, используя полученные данные, мы можем насладиться едой, не рискуя скатиться в неконтролируемое переедание.

Читайте также

Новый Год – как выдержать и не набрать вес?

Новогоднее меню без лишних калорий

Новогодняя елка: живая или искусственная

Избегайте диет!

Идея «чуть-чуть похудеть к празднику» глубоко порочна. Поголодав хотя бы день перед праздниками, вы не сильно повлияете на размер своей одежды, зато скорее всего съедите значительно больше за праздничным столом – испуганный перспективой недоедания организм заставит вас компенсировать ему все с процентами.

Выбирайте правильную посуду

Исследование, проведенное испанскими учеными, установило: вкус пищи, которую мы едим с белых тарелок, кажется более интенсивным, чем если тарелки темные. Остальные цвета тарелок еще предстоит изучить. Форма может быть любой: еда с круглых или квадратных тарелок воспринимается одинаково. Зато имеет значение вес посуды – порции на тяжелых тарелках кажутся нам больше. Диаметр тарелки не должен быть слишком большим: одна и та же порция покажется нам достаточной, если занимает всю тарелку, и слишком маленькой, если на тарелке осталось много свободного места.

Добавьте цвета

Яркая еда кажется нам гораздо более привлекательной, чем бледная – это подтверждают исследованияи на взрослых, определяющих красные фрукты как более сладкие, и на детях, предпочитающих блюда с темным соусом бесцветным.Использованиеярких овощей, фруктов, специй и соусов поможет сделать ваши блюда более привлекательными внешне, и соответственно, увеличит удовольствие от потребления.

Чем пахнет праздник?

В праздники важно правильно выбирать не только еду, но и напитки.

Старайтесь не увлекаться сладким алкоголем и газированными напитками с сахаром. Вина и шампанское лучше выбрать сухие, а крепкий алкоголь пить, не разбавляя его газировкой – именно с ней мы потребляем огромное количество сахара, даже не замечая этого.

После каждого бокала алкоголя постарайтесь выпивать хотя бы полстакана воды, чтобы избежать обезвоживания и не злоупотребить спиртным. Если обычная вода не кажется вам вкусной, поставьте на стол газированную воду и добавьтедольки лимона и кусочки фруктов, чтобы ее ароматизировать.

Исследования на небольших группах молодых женщин показывают, что вдыхание запахов ванили и шоколада может снизитьуровень гормона грелина, вызывающего чувство голода. Этими запахами совсем не сложно наполнить квартиру, используя ароматические масла, саше или просто приготовив немного шоколадного печенья, которое может послужить десертом впоследствии.

Предвкушайте ужин

Вид и запах любимой еды вызывает у нас удовольствие, даже если мы ее не едим. Это подтверждается исследованием, в котором участникам давали вдыхать запах и смотреть на любимые блюда, не пробуя их. Уровень дофамина (нейромедиатора, отвечающего за чувство удовлетворения)у испытуемыхвозрастал еще до того, как им удавалось все-таки отведать кусочек. Поэтому, сидя за столом, заполненным вкусными блюдами, попытайтесь сосредоточиться на том, как хорошо они выглядят и пахнут, и только потом приступайте к их поглощению – так удовольствия будет гораздо больше, чем если вы сразу наброситесь и съедите все.

Сократите порции

Наш организм устроен странным образом – самыми вкусными нам кажутся первый и последний куски, вне зависимости от размера порции. Первый кусок сильнее всего стимулирует вкусовые рецепторы, дальше они не воспринимают вкус также ярко. Самый последний кусоктакже кажется нам вкуснее – это подтверждается простым экспериментом, в котором участникам предлагали попробовать несколько сортов шоколада, доставая их случайным образом из непрозрачного пакета. В том случае, когда людей предупреждали, что следующий кусок – последний, они в 64% случаев обозначали его как самый вкусный. Поскольку от середины порции мы все равно получаем меньше всего удовольствия, почему бы ее не сократить?

Не увлекайтесь разнообразием

Конечно, питание должно быть разнообразным, но это не означает, что все блюда надо готовить для одного и того же праздника. Человек существо любопытное, и, видя перед собой 20 тарелок с соблазнительными яствами, он обязательно захочет попробовать каждое. Это легко подтвердить экспериментально: если вы возьмете конфеты в разноцветной глазури и рассортируете их – красные отдельно, зеленые отдельно и так далее – испытуемые не остановятся, пока не попробуют конфеты из каждой кучки, хотя и признают, что на вкус они ничем не отличаются. Так что, готовясь к Новому году, сосредоточьтесь на нескольких блюдах и не перегружайте стол.

Оставляйте еду на тарелке

Мы выросли с убеждением, что нужно все доедать, а выкидывать еду – это ужасное преступление. Но давайте посмотрим правде в глаза: от того, что вы через силу доедите то, что осталось на тарелке, или заставите себя доесть уже прошлогодние закуски через пару дней, дети в Африке голодать не перестанут. Поэтому спокойно выкидывайте все, что уже не выглядит свежим и аппетитным: чем быстрее вы вернетесь к своему обычному режиму питания, тем больше шансов у вас пережить сезон праздников без прибавки в весе.

Читайте продолжение! Как не растолстеть в Новый год: Часть 2. Практика.

 

Автор: Анна Альтшуллер
Опубликовано: 26 декабря 2016 г.
Журнал "Здоровье" №12 2014 Журнал "Здоровье" №12 2014
Журнальный заголовок: "Как не растолстеть в Новый год? "

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

| Регистрация
*


НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ

Пиво для слона «В XIII веке в лондонском Тауэре жил слон. Ему надо было что-то пить, так что простодушные средневековые зоологи ежедневно выкатывали животному бочку отличного лондонского эля. К сожалению, на такой диете слон долго не протянул.»
Другой факт Читать статью
 

Конкурс

«Спортивное вдохновение» Подведены итоги конкурса! Спасибо всем участникам, поздравляем победителей!

Консультации

Абрамов Георгий Борисович,
Врач-дерматовенеролог, трихолог
Вопрос: Здравствуйте мне 16 у меня с первого класса круглые лысины в разных частей головы как...
Судя по Вашему описанию - у Вас гнездная алопеция (очаговое облысение). Заходите на сайт...
Задать вопрос
Корнилова Людмила Евгеньевна ,
Врач-нейрохирург
Вопрос: Добрый день. У меня такая проблемка. С августа месяца стала замечать, что при...
Здравствуйте! Неадекватная и неблагоприятная реакция на алкоголь может быть связана с различными...
Задать вопрос

Последние комментарии

Полли [2 дня назад]
В смысле с историей? Я вот захожу на plastica.onclinic.ru, тут все врачи с историей) Я же не ФСБ...
Полли [2 дня назад]
Это вы про допплер что ли? Да, вот планировала сходить по акции (onclinic.ru/flebologiya), да все...
KiraMazur [3 дня назад]
Спасибо за дельные советы.

Статьи на тему

ФАСТФУД: ЛЮБОВЬ ПО РАСЧЕТУ

Почему мы любим жирную пищу?

Медицинский парадокс: Алкоголь увеличивает продолжительность жизни

Можно ли похудеть на жирной диете?

Низкокалорийная диета против старения

Еще в рубрике

Как не объедаться на ночь: 7 советов

Пропустить завтрак? Невелика беда. Съесть меньше за...

Алкоголь вреден для талии?

Алкогольные напитки достаточно калорийны. В одном...

Можно ли похудеть на жирной диете?

Присутствует ли в жировой диете здравый смысл...

Работают ли таблетки для похудения?

Таблетки для похудения – путь к совершенству или...

Идеальная фигура: 10 принципов здорового питания

Возьмите на вооружение 10 простых принципов и через...

Le Forking: вилочная диета

Практически все диеты к ужину относятся враждебно –...

Лекарства для похудения: правда и ложь

Американское правительство пообещало выплатить 100...

Климатическая диета: есть по погоде

Можно назвать эту диету «Инь и ян», можно –...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127994, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: web@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2016
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


    Яндекс.Метрика

 