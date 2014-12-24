Как не растолстеть в Новый год: 8 правил

Часть 1. Теория: 8 научно обоснованных советов о том, как получить от еды максимум удовольствия, и при этом влезть после каникул в любимые джинсы.

Вкусная еда – это один из самых простых способоврадовать себя и получать удовольствие каждый день. А уж в сезон праздников стол, заполненный любимыми блюдами,неизменно оказывается в центре внимания, ведьтрадиция отмечать Новый Год за накрытым столом в семейном кругу в России всегда была очень крепка.

К сожалению, традиционные новогодние блюда – салат Оливье, запеченная курица, многочисленные разносолы и кремовый торт,– мягко говоря, не сочетаются с правилами здорового питания, и 10 дней каникул легко могут привести к лишним килограммам и проблемам с пищеварением.Особенно опасно убеждение, что полторы недели переедания можно будет компенсировать потом шоковой экспресс-диетой – итогом таких экспериментов становится уменьшение мышечной массы , замедление обмена веществ, плохое настроение и ослабление иммунитета, который зимой необходим нам как никогда.

Однако идея встретить Новый Год,жадно поглядывая в чужие тарелки и жуя зеленый салат, также не самая привлекательная, тем более, еда – это важная составляющая любого празднования, и лишать себя удовольствия от нее значит с гарантией подпортить праздники как себе, так и окружающим.

Нам повезло, что сейчас ученыемного внимания уделяют изучению еды и количеству удовольствия, которое мы от нее получаем, и, используя полученные данные, мы можем насладиться едой, не рискуя скатиться в неконтролируемое переедание.

Идея «чуть-чуть похудеть к празднику» глубоко порочна. Поголодав хотя бы день перед праздниками, вы не сильно повлияете на размер своей одежды, зато скорее всего съедите значительно больше за праздничным столом – испуганный перспективой недоедания организм заставит вас компенсировать ему все с процентами.

Выбирайте правильную посуду

Исследование, проведенное испанскими учеными, установило: вкус пищи, которую мы едим с белых тарелок, кажется более интенсивным, чем если тарелки темные. Остальные цвета тарелок еще предстоит изучить. Форма может быть любой: еда с круглых или квадратных тарелок воспринимается одинаково. Зато имеет значение вес посуды – порции на тяжелых тарелках кажутся нам больше. Диаметр тарелки не должен быть слишком большим: одна и та же порция покажется нам достаточной, если занимает всю тарелку, и слишком маленькой, если на тарелке осталось много свободного места.

Добавьте цвета

Яркая еда кажется нам гораздо более привлекательной, чем бледная – это подтверждают исследованияи на взрослых, определяющих красные фрукты как более сладкие, и на детях, предпочитающих блюда с темным соусом бесцветным.Использованиеярких овощей, фруктов, специй и соусов поможет сделать ваши блюда более привлекательными внешне, и соответственно, увеличит удовольствие от потребления.

Чем пахнет праздник?

В праздники важно правильно выбирать не только еду, но и напитки. Старайтесь не увлекаться сладким алкоголем и газированными напитками с сахаром. Вина и шампанское лучше выбрать сухие, а крепкий алкоголь пить, не разбавляя его газировкой – именно с ней мы потребляем огромное количество сахара, даже не замечая этого. После каждого бокала алкоголя постарайтесь выпивать хотя бы полстакана воды, чтобы избежать обезвоживания и не злоупотребить спиртным. Если обычная вода не кажется вам вкусной, поставьте на стол газированную воду и добавьтедольки лимона и кусочки фруктов, чтобы ее ароматизировать.

Исследования на небольших группах молодых женщин показывают, что вдыхание запахов ванили и шоколада может снизитьуровень гормона грелина, вызывающего чувство голода. Этими запахами совсем не сложно наполнить квартиру, используя ароматические масла, саше или просто приготовив немного шоколадного печенья, которое может послужить десертом впоследствии.

Предвкушайте ужин

Вид и запах любимой еды вызывает у нас удовольствие, даже если мы ее не едим. Это подтверждается исследованием, в котором участникам давали вдыхать запах и смотреть на любимые блюда, не пробуя их. Уровень дофамина (нейромедиатора, отвечающего за чувство удовлетворения)у испытуемыхвозрастал еще до того, как им удавалось все-таки отведать кусочек. Поэтому, сидя за столом, заполненным вкусными блюдами, попытайтесь сосредоточиться на том, как хорошо они выглядят и пахнут, и только потом приступайте к их поглощению – так удовольствия будет гораздо больше, чем если вы сразу наброситесь и съедите все.

Сократите порции

Наш организм устроен странным образом – самыми вкусными нам кажутся первый и последний куски, вне зависимости от размера порции. Первый кусок сильнее всего стимулирует вкусовые рецепторы, дальше они не воспринимают вкус также ярко. Самый последний кусоктакже кажется нам вкуснее – это подтверждается простым экспериментом, в котором участникам предлагали попробовать несколько сортов шоколада, доставая их случайным образом из непрозрачного пакета. В том случае, когда людей предупреждали, что следующий кусок – последний, они в 64% случаев обозначали его как самый вкусный. Поскольку от середины порции мы все равно получаем меньше всего удовольствия, почему бы ее не сократить?

Не увлекайтесь разнообразием

Конечно, питание должно быть разнообразным, но это не означает, что все блюда надо готовить для одного и того же праздника. Человек существо любопытное, и, видя перед собой 20 тарелок с соблазнительными яствами, он обязательно захочет попробовать каждое. Это легко подтвердить экспериментально: если вы возьмете конфеты в разноцветной глазури и рассортируете их – красные отдельно, зеленые отдельно и так далее – испытуемые не остановятся, пока не попробуют конфеты из каждой кучки, хотя и признают, что на вкус они ничем не отличаются. Так что, готовясь к Новому году, сосредоточьтесь на нескольких блюдах и не перегружайте стол.

Оставляйте еду на тарелке

Мы выросли с убеждением, что нужно все доедать, а выкидывать еду – это ужасное преступление. Но давайте посмотрим правде в глаза: от того, что вы через силу доедите то, что осталось на тарелке, или заставите себя доесть уже прошлогодние закуски через пару дней, дети в Африке голодать не перестанут. Поэтому спокойно выкидывайте все, что уже не выглядит свежим и аппетитным: чем быстрее вы вернетесь к своему обычному режиму питания, тем больше шансов у вас пережить сезон праздников без прибавки в весе.

Читайте продолжение! Как не растолстеть в Новый год: Часть 2. Практика.