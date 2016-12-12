Как не объедаться на ночь: 7 советов

Пропустить завтрак? Невелика беда. Съесть меньше за обедом? Не проблема. Однако держать себя в руках по вечерам мало кому удается. Перед вами 7 стратегий, которые помогут не объесться на ночь.

1. «Раздробить» ужин. Попробуйте вечером есть понемногу, но несколько раз. Первый – перед уходом с работы. Подойдет творог, йогурт с кукурузными хлопьями, мюсли или с ломтиком зернового хлеба. Затем легкая закуска уже дома. Займитесь домашними делами, а минут через 20–30 ужинайте. Благодаря закускам, вам легче себя контролировать, выбирать менее жирное и жевать медленно, не торопясь. Чувствуете, что наелись? Отложите оставшееся на потом.

2. Сделать еду более разнообразной. Чем больше компонентов включает блюдо (например, два кусочка разного мяса – телятина и курица, два вида гарнира, по ложке лечо, консервированной фасоли или кукурузы, плюс овощи), тем медленнее вы ужинаете. Соответственно, насыщаетесь меньшим количеством. Мы часто перебираем именно из-за однообразия питания. После первых ложек привыкаем ко вкусу, забываем о пище, смотрим телевизор, беседуем и незаметно для себя съедаем лишнее. И много.

Пройдите тест Насколько вы зависимы от еды? Ведь их задача не в том, чтобы насытить, а в том, чтобы ярким вкусом и ароматом вызвать удовольствие, создать ощущение комфорта. Не ешьте лакомства на голодный желудок – только после ужина, уже насытившись повседневной, нежирной пищей. Ешьте медленно, смакуя каждый кусочек. Конфету, например, можно разрезать на несколько частей и, долька за долькой, медленно, с удовольствием пить с ней чай. В таком виде вы съедите их гораздо меньше!

4. Прогуляться, принять ванну... Часто вечернее переедание связано с необходимостью успокоиться. Еда утешает, она хороший антидепрессант. Но не хуже снимает напряжение и вечерняя прогулка. Если после нее и захочется есть, то будет гораздо легче себя контролировать. Желание съесть все, что попадется на глаза, снижает и ванна с эфирными маслами, душ, массаж.

5. Пораньше лечь спать. Тем более что полноценный сон помогает худеть. Благодаря ему и тонус выше, и настроение лучше, а значит, в меньшей мере нужна еда, чтобы это настроение поднимать.

6. Знать, что вам все можно. Переедание – плод запрета на переедание. Человек изо всех сил старается не допустить вечернего «жора». Всякий раз клянется себе, что сегодня уж точно выдержит. И всякий раз срывается. У психологов это называется «болезненной фиксацией». И получается замкнутый круг – чем сильнее запрещаешь, тем сильнее в голове проявляется образ запретного, и мысли о нем приобретают характер наваждения. Но все будет иначе, если вы будете знать, что есть на ночь можно – в этом случае вы съедите немного.

7. Наполнить жизнь событиями. И тогда у вас не останется времени и сил на переедание, да и от потребности в нем вы избавитесь. Театры, выставки, кино, другие виды досуга – выбирайте, ищите сами! Насыщенная жизнь уменьшит потребность в еде, как в лекарстве от скуки и плохого настроения.