Подпишись на новости
Здоровье
Еда / Здоровое питание Еда / Диеты

Как не объедаться на ночь: 7 советов

Пропустить завтрак? Невелика беда. Съесть меньше за обедом? Не проблема. Однако держать себя в руках по вечерам мало кому удается. Перед вами 7 стратегий, которые помогут не объесться на ночь.
Автор: Евгения Данилова
Опубликовано: 14 декабря 2016 г.
Тэги: диеты и системы питания

1. «Раздробить» ужин. Попробуйте вечером есть понемногу, но несколько раз. Первый – перед уходом с работы. Подойдет творог, йогурт с кукурузными хлопьями, мюсли или с ломтиком зернового хлеба. Затем легкая закуска уже дома. Займитесь домашними делами, а минут через 20–30 ужинайте. Благодаря закускам, вам легче себя контролировать, выбирать менее жирное и жевать медленно, не торопясь. Чувствуете, что наелись? Отложите оставшееся на потом.

2. Сделать еду более разнообразной. Чем больше компонентов включает блюдо (например, два кусочка разного мяса – телятина и курица, два вида гарнира, по ложке лечо, консервированной фасоли или кукурузы, плюс овощи), тем медленнее вы ужинаете. Соответственно, насыщаетесь меньшим количеством. Мы часто перебираем именно из-за однообразия питания. После первых ложек привыкаем ко вкусу, забываем о пище, смотрим телевизор, беседуем и незаметно для себя съедаем лишнее. И много.

Пройдите тест

Насколько вы зависимы от еды?

3. Есть лакомства после еды. Ведь их задача не в том, чтобы насытить, а в том, чтобы ярким вкусом и ароматом вызвать удовольствие, создать ощущение комфорта. Не ешьте лакомства на голодный желудок – только после ужина, уже насытившись повседневной, нежирной пищей. Ешьте медленно, смакуя каждый кусочек. Конфету, например, можно разрезать на несколько частей и, долька за долькой, медленно, с удовольствием пить с ней чай. В таком виде вы съедите их гораздо меньше!

4. Прогуляться, принять ванну... Часто вечернее переедание связано с необходимостью успокоиться. Еда утешает, она хороший антидепрессант. Но не хуже снимает напряжение и вечерняя прогулка. Если после нее и захочется есть, то будет гораздо легче себя контролировать. Желание съесть все, что попадется на глаза, снижает и ванна с эфирными маслами, душ, массаж.

5. Пораньше лечь спать. Тем более что полноценный сон помогает худеть. Благодаря ему и тонус выше, и настроение лучше, а значит, в меньшей мере нужна еда, чтобы это настроение поднимать.

6. Знать, что вам все можно. Переедание – плод запрета на переедание. Человек изо всех сил старается не допустить вечернего «жора». Всякий раз клянется себе, что сегодня уж точно выдержит. И всякий раз срывается. У психологов это называется «болезненной фиксацией». И получается замкнутый круг – чем сильнее запрещаешь, тем сильнее в голове проявляется образ запретного, и мысли о нем приобретают характер наваждения. Но все будет иначе, если вы будете знать, что есть на ночь можно – в этом случае вы съедите немного.

7. Наполнить жизнь событиями. И тогда у вас не останется времени и сил на переедание, да и от потребности в нем вы избавитесь. Театры, выставки, кино, другие виды досуга – выбирайте, ищите сами! Насыщенная жизнь уменьшит потребность в еде, как в лекарстве от скуки и плохого настроения.

Читайте также

Как полюбить овощи: 12 способов

Как похудеть: практические советы психолога

Автор: Евгения Данилова
Опубликовано: 14 декабря 2016 г.
Журнал "Здоровье" №11 2016 Журнал "Здоровье" №11 2016
Журнальный заголовок: "Аппетит: укрощение строптивого "

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

| Регистрация
*


НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ

Куда плывет водная обезьяна «Шимпанзе, гориллы и орангутаны не умеют плавать. Но почему у человека это получается так хорошо? Ответ на этот вопрос может быть ключом к разгадке нашей эволюционной родословной.»
Другой факт Читать статью
 

Конкурс

«Спортивное вдохновение» Подведены итоги конкурса! Спасибо всем участникам, поздравляем победителей!

Консультации

Корнилова Людмила Евгеньевна ,
Врач-нейрохирург
Вопрос: Добрый день. У меня такая проблемка. С августа месяца стала замечать, что при...
Здравствуйте! Неадекватная и неблагоприятная реакция на алкоголь может быть связана с различными...
Задать вопрос
Татьяна Рассадкина,
Детский психолог
Вопрос: Моему ребенку 2,5 выходим на улицу отбирает у детей игрушки,но при этом свои не...
Это очень популярный вопрос про детей этой возрастной категории. Важно помогать ребёнку...
Задать вопрос

Последние комментарии

Ольга Филатова [59 минут назад]
Это что получается? Выпил бутылочку чудо-жидкости и ты в нирване? Никакой тошноты и головной боли?
Karina_Kivsh [3 часа назад]
Ольга Филатова, наверное, вы подумали, что монинг кеа это алкоголь), но спешу осведомить вас, что...
SuperE [3 часа назад]
Лично я предпочитаю Красноусольскую лечебную, там минерализация около трех грамм на литр и на...

Статьи на тему

Диета для счастья

Можно ли похудеть на жирной диете?

Идеальная фигура: 10 принципов здорового питания

Le Forking: вилочная диета

Климатическая диета: есть по погоде

Еще в рубрике

ФАСТФУД: ЛЮБОВЬ ПО РАСЧЕТУ

Фастфуд – это быстро, удобно и, надо признать...

Почему мы любим жирную пищу?

Тающая во рту буженина, шкворчащая на сковороде...

Медицинский парадокс: Алкоголь увеличивает продолжительность жизни

Хорошо известен «французский парадокс»: у жителей...

Работают ли таблетки для похудения?

Таблетки для похудения – путь к совершенству или...

Почему овощи полезнее фруктов

Казалось бы, что может быть полезнее фруктов? Но...

Идеальная фигура: 10 принципов здорового питания

Возьмите на вооружение 10 простых принципов и через...

Перловая каша с травами

Перловую кашу сложно назвать фаворитом нашего стола...

Молоко: мифы и правда. Польза, состав, стерилизация и пастеризация

Молоко - один из самых популярных и питательных...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127994, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: web@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2016
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


    Яндекс.Метрика

 