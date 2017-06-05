Как избежать деменции?

Прекрасные планы на безоблачную старость может омрачить деменция. Лекарства от нее ученые еще не придумали, а вот про снижение рисков узнали уже немало.

По статистике Всемирной организации здравоохранения, в настоящий момент от старческого слабоумия страдают 47,5 миллиона человек в мире. А поскольку средний возраст населения увеличивается, каждый год к ним будет прибавляться по 7,7 миллионов. При этом деменция не является неизбежностью. Есть способы существенно её отсрочить и дождаться-таки изобретения таблетки от Альцгеймера в здравом уме и твердо памяти.

Разберемся с терминами

Деменцией называют приобретенное слабоумие (оно может быть еще и врожденным). Проявиться она может в любом возрасте, но чаще всего ею страдают пожилые люди. Деменция – не болезнь, а состояние, к которому могут приводить различные болезни, дающие толчок к разрушению нервных клеток. В 60-70% случаев – «виновником» слабоумия становится болезнь Альцгеймера. Ученым не до конца понятны причины ее развития. Сейчас главным виновником гибели нейронов считаются образующиеся в тканях мозга бляшки из белка бета-амилоида.

Надевайте каску

Пускаясь в рисковые приключения, экстремалы не всегда вспоминают о родственниках, страдающих слабоумием. А зря – если в семье уже есть случаи деменции или генетические тесты показали предрасположенность к ее развитию, голову нужно особенно беречь. Ученые из США обнаружили, что даже легкие травмы головы увеличивают риск Альцгеймера. Исследователи изучили медицинские истории 160 ветеранов войн в Ираке и Афганистане, а затем пригласили самих военных пройти обследование в магнитно-резонансном томографе. Снимки показали, что у людей, имеющих генетическую склонность к деменции и переживших легкое сотрясение, была истончена кора мозга в тех же участках, которые страдают при болезни Альцгеймера. Средний возраст испытуемых при этом составил всего 32 года.

Учиться всегда

Еще одна возможность уменьшить риск слабоумия в будущем – уделить как можно больше времени образованию сейчас. Ученые из Великобритании и Финляндии, изучив медицинские истории 872 человек, выяснили, что высшее образование снижает риск болезни Альцгеймера. Каждый год, проведенный в стенах альма-матер, уменьшает вероятность заболеть на 11%. Знание иностранных языков также помогает предотвратить деменцию, считают ученые из Бельгии. В проведенном ими исследовании приняли участие люди с генетической предрасположенностью к заболеванию. Половина испытуемых владела одним языком, другая же половина свободно говорила на двух языках. Оказалось, знание иностранных языков позволяет отсрочить наступление заболевания в среднем на пять лет. Когда же болезнь Альцгеймера развилась и у полиглотов, она прогрессировала медленнее, чем у тех, кто владел лишь одним языком. Но ученые предупреждают: выучить иностранный язык недостаточно. Нужно постоянно использовать его в работе, общении, или хотя бы читать книги на иностранном языке и смотреть фильмы в оригинале.

Горе от ума Хотя образованные люди и заболевают реже, но если у них появляются симптомы деменции, то они теряют память куда стремительнее, чем такой же больной, окончивший лишь девять классов. Каждый год, проведенный за партой, увеличивает скорость потери памяти на 4%. Та же напасть подстерегает всех людей с высоким IQ

Спите крепче

Редкий человек не испытывал на себе последствия недосыпа. После бессонной ночи голова соображает с трудом, привычные рабочие задачи вдруг вызывают затруднения... Однако ученые из США предупреждают, что недостаток сна может навредить куда больше, чем кажется на первый взгляд. Обследовав 26 пожилых людей, исследователи выяснили, что хронический недосып вызывает сложности с переводом информации из кратковременной памяти в долговременную (испытуемых просили запоминать пары слов), а также сопровождается накоплением амилоидных бляшек – тех самых, которые считают причиной развития болезни Альцгеймера. При этом сверстники испытуемых, не испытывавшие проблем со сном, запоминали слова лучше, а бляшек бета-амилоида в тканях мозга у них было меньше.

Всем срочно играть!

Ученые из Австралии, изучив истории более 700 пациентов, утверждают: компьютерные игры снижают риск деменции у людей из группы риска. Причем любимые многими «стрелялки» от деменции не спасают, а вот развивающие игры на логику, поиск предметов, кроссворды и даже тетрис весьма эффективны. Компьютер может быть не только средством профилактики, но и диагностики. Группа американских ученых разрабатывает игру, проверяющую способность игроков ориентироваться в пространстве. У людей с Альцгеймером будут трудности с ее прохождением.

Что пить будем?

Любите по утрам насладиться чашечкой кофе? Продолжайте в том же духе. Ученые из университета в Висконсине в течение десяти лет наблюдали за шестью с половиной тысячами дам, чей возраст был от 65 лет и старше. Проанализировав пищевые привычки своих подопечных и заболеваемость Альцгеймером, они обнаружили, что женщины, каждый день потреблявшие не менее 261 мг кофеина (2-3 чашки кофе), заболевали на 36% реже, чем дамы, не пившие стимулирующих напитков. Впрочем, те, кому кофе не по вкусу, не должны отчаиваться: кофеина много в чае, особенно зеленом.

Еще один напиток, способный предотвратить развитие болезни – это какао. Исследователи из Нью-Йорка обнаружили, что полифенолы – вещества, содержащиеся в какао-бобах, способны замедлять производство белка, из которого затем формируются амилоидные бляшки. Более того, по всей видимости, какао даже способно улучшать состояние людей, у которых уже есть деменция. Правда, далеко не все сорта какао богаты полифенолами, да еще и около 90% этих соединений разрушается при термической обработке. Пока исследователи только размышляют над новыми способами обработки бобов и созданием препаратов с полифенолами, можно выбирать минимально переработанные сорта какао, содержащие максимальное количество полезных веществ.

Если вы не любите тонизирующие напитки по утрам, ученые готовы предложить еще одно средство, которое, очевидно, способно предотвратить развитие деменции – пиво. Это его удивительное свойство обнаружили шведские и финские ученые. Они изучали мозг погибших от различных причин мужчин в возрасте от 35 лет и старше и при этом попросили родственников погибших заполнить анкеты и указать, что, как часто и в каком количестве их родственники любили выпить. Оказалось, что концентрация бета-амилоида у поклонников пива была гораздо ниже, чем у людей, предпочитавших другой вид алкоголя. При этом ученые тактично напомнили, что любой алкоголь в больших количествах вредит здоровью.