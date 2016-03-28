5 причин разводов

Пять проблем, которые приводят нас к разводу на десятом году совместной жизни.

Вы благополучно пережили первые годы брака, притерлись друг к другу, решили бытовые вопросы и даже подрастили детей. Жизнь идет по накатанной… и вы с партнером время от времени чувствуете, что вам чудовищно все надоело. По статистике, средняя продолжительность брака в разных странах Европы колеблется от 10 до 16 лет. А это значит, что семья рушится в самый неподходящий момент: когда у вас еще есть силы и желание заниматься личной жизнью, но пару найти уже не так легко – да и вообще, вы уверены, что не променяете шило на мыло? Возможно, лучше поддерживать в порядке существующий брак. Это как с физическим здоровьем: регулярная своевременная профилактика заменяет сложное лечение, а в тяжелых случаях — и ампутацию.

Синдром мебели

Кажется, партнер стал насколько привычным, что вы перестали воспринимать его как человеческое существо. В лучшем случае муж — это истертая, но удобная кушетка, в худшем — остроугольный журнальный столик в неудобном месте, от которого у вас непроходящий синяк на одном и том же участке ноги. Вам ведь неприятно, когда в вас перестают видеть личность (все эти мельком послушанные пивные разговоры: «а моя что отчудила», «твоя еще ничего, вот моя совсем», «все бабы одинаковые»)? У него те же проблемы.

Перестаньте думать о том, что муж вам должен — кормить семью, приносить подарки, участвовать в воспитании детей, придумывать вам развлечения — и возвращайтесь в ту пору первых ухаживаний, когда вы искренне старались понять, чем он дышит, от чего у него загораются глаза и чего он хочет достичь. «Должен» — самое плохое слово в браке, далеко не все готовы жертвовать своей единственной жизнью ради других, даже ради тех, кого они приручили. Поймайте его в хорошем настроении и выспросите, в какие моменты он особенно чувствует, что вы его любите. Вы удивитесь, это окажутся самые простые вещи: когда вы чистите его костюм от собачьей шерсти, хотя сами опаздываете на работу; когда садитесь ему на колени, хотя вы почти перегнали его в весе; когда покупаете носки дикого цвета, от которого вас передергивает, потому что этот цвет нравится ему; когда пытаетесь смотреть с ним вместе ужасы и триллеры, хотя всем известно, что вы находите удовольствие только в мелодрамах.

Не будьте мамой

Мужчина влюбляется в солнечное создание, смешливую девушку с широко открытыми глазами, которой он может открыть целый мир. С годами роли незаметно меняются, и он получает вместо девочки клон своей матери с ее вечными «Семен, надень шапку, на улице плюс пять». Любопытная девочка, даже если ей сорок, всегда будет нужна мужу, а вот двух мам он вряд ли вынесет, да и девочку в этом случае черт непременно дернет завести на стороне. Так что как только вас тянет истерить и учить мужчину жизни, одергивайте себя и спрашивайте: «говорю ли это я?» Или через годы протянулась ниточка проекции — в похожей ситуации так реагировала мама, вот и я на автомате завелась?

«А за того ли я вышла?»

Этот вопрос задают себе многие, кто сталкивается с противоречиями в семейной жизни. На него нет верного ответа, потому что сам вопрос некорректен. «Найти половинку» и «обрести единственного» — лексика Джульетты, которой было 13. Построение семьи во взрослом мире — это, во-первых, ваше умение из всех окружающих выделить человека, чьи устремления вы способны разделить. И во-вторых, главное, это ваша способность и желание поддерживать теплоту семейного очага: слушать; делать выводы, а не устраивать скандалы; пытаться поставить себя на место супруга. Иными словами, успех брака — не вопрос судьбы и даже не вопрос вашего удачного выбора, а вопрос готовности, отбросив лень и гордыню, работать над радостью совместного бытия. Не бывает «не того человека», бывает «не то поведение».

В отличие от американцев, наши соотечественники не знают культа «конструктивных разговоров». На Западе считается, что корнем проблемы является неполное или неверное понимание человеком себя или партнера. Там нормально, вернувшись от психотерапевта, усадить проблемного члена семьи на какой-нибудь «стул гнева» или вручить ему тряпичную куклу, через которую будет говорить Оно. Тот может противиться, но в глубине души он, выросший в том же дискурсе, понимает, что неправ. В наших же широтах многочасовые разборы полетов оканчиваются если не топором в голове собеседника, то как минимум скандалом, еще больше разъединяющим сердца. Как этого избежать? Безусловно, делиться проблемами нужно, но «ты говори, да не заговаривайся». Лучше всего сформулировать то, что вам не нравится, в одном предложении, без въедливых характеристик и уточнений обстоятельств, просто поставить проблему на повестку дня.

Гораздо легче предоставить партнеру самому выбирать пути, чем навязывать ему свои и усугублять кризис его отказом жить под вашу диктовку. Например: «ты ешь слишком много мяса, толстеешь, умрешь от гипертонии в 50, как твой отец, давай я тебя отведу в наш клуб вегетарианцев» — «у тебя там одни сумасшедшие, отстань, я скорее от твоих нотаций коньки отброшу» — плохой диалог. «Давай я сама буду носить сумки с продуктами, у тебя такая одышка, сразу вспоминается твой отец» — «да ну что ты, я как раз собирался с мужиками в качалку записаться, похудею немного» — хороший.

Не воспринимайте брак слишком серьезно

Брак — это не ячейка общества, содержать которую в порядке вы обязаны обществу, маме и одноклассницам. Это способ провести время своей жизни максимально легко и радостно, чтобы на смертном одре не было мучительно больно за утраченное счастье разговоров о вечном, совместного озорства, блаженной прокрастинации, которые вы променяли на пятьдесят пар обуви подороже, итальянский кафель, тойоту и норковую шубу (а также язву, неврозы и геморрой). Больше смейтесь вместе, изучайте новые места, попросите его научить вас рыбачить (в конце концов, в это время можно вязать). Не пытайтесь исправить недостатки, которыми он страдает с детства, взамен пусть он простит вам ваши. Брак — это не клетка, которую вы должны регулярно покрывать позолотой, чтобы завидовали жители других клеток. Это самолет, на котором вы можете лететь куда угодно — штурвал у вас в голове.