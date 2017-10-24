Подпишись на новости
Здоровье
Эко-жизнь / Среда обитания

Как часто нужно менять кроссовки?

Прочитайте мнение эксперта и внимательно осмотрите свою спортивную обувь: не пора ли покупать новую пару?
Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 27 октября 2017 г.
Тэги: бег и ходьба, фитнес

Отвечает Андрей Травин, фитнес- инструктор:          

Главное в кроссовках – это амортизирующие свойства подошвы. Самый простой способ их  проверить— исследовать материал в средней части. Вытащите стельку, возьмитесь обеими руками за бока кроссовки и большими пальцами вдавите материал в средней её части в подошву. В новых кроссовках этот материал неподатливый и упругий. Если пена стала мягкой, значит, она уже не работает: воздушные кармашки, которые её образуют, лопнули и «сдулись». Для бега такая обувь непригодна, но в ней можно просто ходить. На срок службу обуви для фитнеса влияет и вес владельца. Если вы весите немного, можете пробежать и 750 километров в одних кроссовках без риска себе навредить. Если же ваш вес превышает 90 кг, «пробег» ваших кроссовок может сократиться до 500 км.

Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 27 октября 2017 г.
Журнал "Здоровье"№9 2017 Журнал "Здоровье"№9 2017
Журнальный заголовок: "Вопрос-ответ"

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

| Регистрация
*


НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ

Как повысить уровень серотонина? «Если в семье каждый пустяк воспринимается как повод для уныния, постепенно плохое настроение становится для человека нормой, и он привыкает жить с пониженным содержанием эндорфинов. Как же самостоятельно справиться с ситуацией и повысить выработку "гормонов радости"? »
Другой факт Читать статью
 

Конкурс

«Спортивное вдохновение» Подведены итоги конкурса! Спасибо всем участникам, поздравляем победителей!

Консультации

Жаров Евгений Валерьевич,
гинеколог
Вопрос: Здравствуйте! Беспокоит сильное жжение снаружи и внутри. Исследование мазка на флору...
вы не написали о своем возрасте, и второе нет ли у вас недержания мочи
Задать вопрос
Манушакян Григорий Арамович,
Врач эндокринолог
Вопрос: Здравствуйте, я три дня назад сделала измерение на глюкозу натощак из пальца...
Добрый день. У вас абсолютно нормальные показатели глюкозы
Задать вопрос

Последние комментарии

Dennj [17 часов назад]
Проблема с желудком
Zaasedd [3 дня назад]
Это не наука это комерция
[3 дня назад]
Почему появляется чувство тошноты после каждого приема пищи? даже если съем очень мало.

Статьи на тему

Сколько нужно ходить пешком в день, чтобы начать худеть?

Как правильно дышать во время бега?

Какую тренировку выбрать, если есть проблемы с коленными суставами?

Какой вид кардиотренировки самый эффективный?

Бег: самый доступный фитнес

Еще в рубрике

Ребенок и кошка в доме: подводные камни

Когда в доме появляется ребенок, многие родители от...

Вода, которую мы пьем

Все знают про 2 литра воды, которые нужно выпивать...

Умеют ли птицы говорить?

Читатели спрашивают нас и об этом. Отвечаем!

Детская коляска в городе: нужен противогаз?

В городе необходимо закрывать детскую коляску...

Домашняя пыль

Она проникает в дома через закрытые окна и двери...

Поведение котов: как его понять?

Котики – неизменный хит соцсетей. Но в жизни они...

Правда ли, что у бегемота красный пот?

Миф про кровавый пот бегемота появился в древнем...

Химия еды. Почему хлеб стал невкусным?

В магазинах - огромное количество сортов хлеба, но...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127994, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: web@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2017
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


    Яндекс.Метрика

 