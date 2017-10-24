Как часто нужно менять кроссовки?

Прочитайте мнение эксперта и внимательно осмотрите свою спортивную обувь: не пора ли покупать новую пару?

Отвечает Андрей Травин, фитнес- инструктор:

Главное в кроссовках – это амортизирующие свойства подошвы. Самый простой способ их проверить— исследовать материал в средней части. Вытащите стельку, возьмитесь обеими руками за бока кроссовки и большими пальцами вдавите материал в средней её части в подошву. В новых кроссовках этот материал неподатливый и упругий. Если пена стала мягкой, значит, она уже не работает: воздушные кармашки, которые её образуют, лопнули и «сдулись». Для бега такая обувь непригодна, но в ней можно просто ходить. На срок службу обуви для фитнеса влияет и вес владельца. Если вы весите немного, можете пробежать и 750 километров в одних кроссовках без риска себе навредить. Если же ваш вес превышает 90 кг, «пробег» ваших кроссовок может сократиться до 500 км.