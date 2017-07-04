Как бросить курить: 7 проверенных советов

Бросить курить хотя бы раз в жизни пробовал каждый курильщик. Сделать это не просто, но можно. Главное – выбрать подходящий именно вам способ.

Переключить внимание

Я курила 10 лет. Привычка была скорее не физическая, а ментальная – за сигареткой поболтать с коллегами, сделать паузу в работе, подумать, погрустить. Когда развился обструктивный бронхит, твердо решила не курить. Паузы заполняла общением, чтением журналов и книг, занялась йогой. Когда очень хотелось закурить, отвлекалась тем, что записывала мысли и чувства в блокнот. Не курю уже 7 лет!

Мария, пиарщик

Польза чтения

Муж принес мне книгу. Якобы 90% людей, прочитавших ее, расстаются с сигаретами сразу и навсегда. Я начала читать только из любопытства. Дочитала до конца и больше не закурила! Напрочь отбило желание брать в руки сигареты. В книге есть особая лингвистическая ритмичность, как в заговорах, повторяющиеся фразы, как 25-й кадр. Происходит внушение не через запрет, а через любовь к себе.

Вера, куратор выставок

Найти причину

Я не могла бросить курить из-за того, что поводы были несущественными. Мало просто хотеть, нужна по-настоящему веская причина. Например, моя подруга бросила курить в тот день, когда узнала о беременности. А я в итоге сделала это, когда влюбилась. Мой парень никогда не курил, я представила каково ему целовать меня после сигареты. Не курю 3 года.

Ирина, дизайнер

За компанию

Без сигарет держался как-то две недели. Говорят, чтобы сформировалась новая привычка, нужно продержаться хотя бы месяц. Советы типа бросайте постепенно, не докуривайте до конца – не работают. Надо бросать сразу. В свою последнюю попытку попросил семью потерпеть мою раздражительность. Меня поддержал лучший друг. Когда одному из нас становилось невмоготу, созванивались и подбадривали друг друга. Не курю уже 10 лет.

Александр, программист

Обмани себя

Мы с мужем подсчитали, что на сигареты уходит примерно 5 тысяч рублей в месяц! Решили бросать курить с помощью иглоукалывания. Одной процедуры курящим, хватает редко. Для заядлых курильщиков нужно – 7-14 сеансов. Возможно, эти иголочки лишь психологический обман, но так справиться с тягой легче.

Татьяна, маркетолог

Волшебная пилюля

В моем окружении курить бросали несколько человек. Интересно, что способы, которые помогли одним, не подействовали на других. Я перепробовала многое и дошла до специальных антиникотиновых таблеток. Отказалась от сигарет уже на четвертый день приема. С каждым днем тяга ослабевала, а главное - процесс этот проходил спокойно, не в жутких мучениях, как раньше.

Анна, консультант

Гремучая смесь

Я решил попробовать «народные» методы. Известно, что после выпитого молока вкус сигарет ужасно неприятен. В отпуск на природу я отправился с пачкой сигарет, вымоченных в молоке и затем просушенных. Курить их было просто невозможно. Вернувшись, отказался на время от алкоголя и кофе, после которых хочется покурить. Так продержался довольно долго, зависимость прошла.

Михаил, режиссер