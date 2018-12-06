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Источник: boginya.com

Как спасти сухую кожу?

На улице сухой воздух из-за первых заморозков, в доме – воздух, высушенный батареями и другими отопительными приборами. Кожа реагирует на эти перемены, теряя влагу. И если вы заметили, что ваша кожа стала выглядеть уставшей, вы чувствуете сухость, стянутость, значит, пора принимать меры. 
Опубликовано: 6 декабря 2018 г.
Тэги: здоровье кожи, косметика

 

 

 Причины сухости кожи в том, что она перестраивается на новый температурный режим. На улице ей приходится "терпеть" ветер и первые заморозки. В помещении причинами сухости кожи становится воздух, высушенный батареями. Как правило, от сухости особенно страдает кожа лица и рук.

Признаки того, что коже не хватает влаги:

  • тусклый цвет лица;
  • шелушение;
  • чувство стянутости;
  • появление мелких морщинок;
  • раздражение и зуд.

Все эти симптомы говорят о том, что о сухой коже надо срочно позаботиться.

Что едим и сколько пьём?

Сухость кожи может быть следствием общей обезвоженности организма, а это значит, что нужно пить больше воды. А ещё – проанализировать свой рацион. Некоторые строгие диеты лишают организм необходимых витаминов и минералов, а это сразу отражается на коже.

Вредные привычки

При сухой коже косметологи в один заявляют: следует отказаться от курения и частого употребления алкогольных напитков. Впрочем, этот совет актуален в любое время года. Кроме того, коже вредят стресс и привычка ограничивать свои потребности в сне. Поэтому для того, чтобы кожа выглядела лучше, необходимо высыпаться, не беспокоиться по пустякам и периодически баловать себя.

Погода в доме

Сухой воздух в помещении? Это решаемо. Нормальный уровень влажности в помещении можно поддерживать с помощью увлажнителя воздуха. Впрочем, аквариум – это тоже способ сделать воздух менее сухим.

Грамотный уход

  • откажитесь от средств, содержащих большую долю спирта;
  • посещать солярий нужно с особой осторожностью;
  • если в планах процедура пилинга, не забудьте об увлажнении (о том, как правильно делать и то, и другое, читайте здесь);
  • прибегайте к помощи средств, содержащих ретинол – он противодействует старению, помогает коже удерживать влагу, способствует обновлению верхних слоев эпидермиса;
  • обратите внимание на косметику, в состав которой входит гиалоуроновая кислота – она также борется с сухостью кожи и предотвращает возрастные изменения;
  • смените крем: если лицу не хватает влаги, значит, пора переходить на крем от сухости кожи - более плотный, нежели тот, которым обычно пользуются в тёплое время года.
  • задумайтесь о покупке так называемой «барьерной» косметики, которая способна противостоять суровым погодным условиям на улице. Такая косметика образует на коже защитную плёнку, которая ограждает кожу от низких температур в течение дня и легко смывается средствами для удаления макияжа;
  • спасением может стать маска от сухости кожи - с маслом жожоба, макадамии, авокадо или миндаля. "Бабушкины" маски от сухости кожи помимо растительных масел включают в себя сметану и мёд.

 

 

Опубликовано: 6 декабря 2018 г.

Комментарии

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sati [1 день назад]
от шелушения и чувства стянутости хорошо помогает мазь радевит. У нее в составе мнгоо витаминов, которыми кожа насыщается и буквально оживает.

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sati [1 день назад]
от шелушения и чувства стянутости хорошо помогает мазь радевит. У нее в составе мнгоо витаминов...
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