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Люди и истории / Экспертное мнение

Жорж Бланк: “Хорошее вино то, что быстрее всего заканчивается”

НАШ ГОСТЬ: Жорж Бланк, главный энолог русского винного дома «Абрау-Дюрсо»
Опубликовано: 20 декабря 2017 г.

Я вырос в семье, где любить жизнь и любить вино – синонимы.  Представить себе пессимистичного винодела - невозможно. Потому, что те, кто работают с лозой знают, что такое счастье. Это просто: нужно собраться за большим праздничным столом со своей семьей и откупорить бутылочку хорошего вина. Настоящая роскошь, которая обойдется  недорого, но, на самом деле, не имеет цены. Радость жизни всегда внутри нас. И, чтобы ее почувствовать  поможет  бокал настоящего шампанского и приятная компания.

Я впервые попробовал вино в 5 лет. Помню вкусный семейный обед и огромный, как мне тогда казалось, прозрачный бокал с бордовой жидкостью. Разрешалось помочить губы и высказать свое мнение о напитке. Детям во Франции во время обеда или ужина обычно наливают вино, разбавленное водой. Это практикуется сотни лет, потому что у нас стол немыслим без хлеба и вина. И чтобы научить ценить два этих великих дара, детей обучают описывать свои ощущения после глотка: нюансы вкуса формируют натуру.

Бокал вина для меня  – целая история. Картина, выполненная сотней мазков. Только подумайте: для того, чтобы снять первый урожай, лоза растет 3-4 года. Вкус напитка меняется из-за новой рассадки лоз виноделом, изменения условий хранения спелых гроздей. Дождь на виноградниках продолжался на две неделе дольше положенного? В почве стало больше  минеральных солей? Все это скажется на вкусе. Дегустация - это маленькая игра, никогда не знаешь наверняка какие оттенки тебя ждут.

Серьезные исследования подтверждают пользу вина для здоровья.  Еще в 1968 возник термин «французский парадокс», который объясняет низкий уровень сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний у жителей Франции при довольно высококалорийном рационе.  Помимо того, что французы достаточно жестко следят за качеством  пищи, еще один секрет – традиционный бокал вина за обедом. Вино содержит ресвератрол – этот «король» антиоксидантов, который помогает нормализовать жировой метаболизм, улучшая мозговое кровообращение и снижая развитие многих болезней, например, Альцгеймера.

Главное – всегда держать в голове, что вино не пьют, а дегустируют. Я не могу спокойно смотреть на то, когда вино открывается только для того, чтобы побыстрее достичь нужного градуса. На столе прекрасная бутылка шампанского, под радостные возгласы заполняются бокалы… и через пару секунд все выпивается без остатка! Мой совет: попробуйте растянуть удовольствие. Заполните хрусталь пенящимся напитком, оцените цвет, посмакуйте первый глоток, насладитесь вкусом. Получайте наслаждение от пузырьков. Я всегда держу в голове фразу монаха Пьера Периньона, в честь которого был названо знаменитое шампанское.  Он был довольно аскетичным человеком, но делая первый глоток игристого напитка, восклицал: «Смотрите, я пью звезды!»

Меня часто спрашивают, какое вино я покупаю сам. Охотно отвечу: в моем погребке только российские вина. Эта маленькая авантюра, переезд в Краснодарский край, добавила мне интереса в жизни. Теперь я  в свободное время  хожу по магазинам и пробую то, что пользуется спросом. И каждый раз беру еще несколько бутылок наугад. Здесь, рядом с озером Абрау, совершенно уникальный климат, прекрасно подходящий для роста винограда сорта пино-нуар и рислинг. Мне не верят, но я заявляю абсолютно честно: пью только местное, правда, сыр прошу привезти французский.

Как подобрать вино к празднику? Универсального рецепта нет. Пробуйте разное, ищите, что вам ближе по вкусу. Не бойтесь изменять традиции, находиться в постоянном поиске. Не слушайте заумные советы продвинутых гуру о купаже, годе производства и цене. Хорошее вино то, что заканчивается быстрее всего. Вам хочется сделать еще глоток, потом еще несколько. Как, бутылка уже закончилась?! Значит, вы сделали правильный выбор. Единственный совет:  не нужно идеализировать не напиток, который вы пьете, ни сам праздничный стол – вам должно быть просто хорошо. 

Опубликовано: 20 декабря 2017 г.

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