Жерар Салама «Чтобы жить долго, нужно иметь не только подтянутый живот, но и мозг, привыкший решать проблемы.»

Продолжительность жизни растет, но что нужно делать, чтобы примкнуть к кругу долгожителей?

Наш собеседник: Жерар Салама, президент Международной ассоциации медицинских исследований в области старения, кавалер ордена Почетного легиона.

- Как прожить долгую и радостную жизнь?

- Нужно вести осознанный образ жизни. Правильно питаться, не забывать о медицинском контроле здоровья и быть активным. Когда я говорю про активность, имею в виду как физическую, так и интеллектуальную. Чтобы жить долго, нужно иметь не только подтянутый живот, но и мозг, который привык решать проблемы.

- Сейчас правильное питание в тренде и кажется, что все знают, как питаться правильно.

- Несмотря на моду health eating, это самый трудно выполняемый пункт. Во-первых потому, что состав продуктов изменился. Йогурт 30 лет назад и сейчас – разные вещи, просто потому что раньше не было такого разнообразия консервантов и эмульгаторов, которые повсеместно добавляются в современную пищу. Такой йогурт пахнет ароматнее, хранится дольше и стоит дешевле. Например, сегодня батон хлеба в двух магазинах может иметь совершенно разный состав. Поэтому потенциальный долгожитель – это придирчивый и терпеливый покупатель: он готов платить чуть больше, читать этикетки подробнее, говорить с продавцами, искать и находить лучшие товары. Он понимает, что шоколадный батончик по акции, скорее всего, произведен из какаовеллы, шелухи какао-бобов, и явно отличается от плитки настоящего темного шоколада. Хотя и тот, и другой продукт называются совершенно одинаково. Долгожитель умеет ловить разницу смыслов.

- Помимо качества продуктов, на что еще стоит обратить внимание?

- Самое главное, чтобы рацион не состоял из продуктов, основные компоненты которых - быстрые углеводы, соль и жир. Их переизбыток ведет к оксидации организма, что может привести к целой гамме разных заболеваний. Но не стоит впадать в крайности: речь не идет о полном и резком исключении всего жирного и сладкого. Составляйте свое меню интеллектуально. То есть, решительно не отказывайтесь ни от чего, позволяйте себе максимальную вариативность качественных продуктов. Обязательно добавляйте в ежедневный рацион фрукты и овощи.

- Почему так важно есть овощи?

- Сейчас ведущие врачи мира сходятся во мнении, что огромное количество болезней получают свое развитие именно в желудке. Мы все зависим от активности наших кишечных бактерий, образующих микробиоту. Волокна клетчатки стимулируют рост числа лактобактерий и грамотрицательных бактерий, характерных для нормальной микрофлоры человеческого кишечника. Поэтому я рекомендую съедать 5 порций овощей и фруктов ежедневно. А дамам после 40 - уменьшить количество животных жиров в рационе и ввести в ежедневное меню как минимум один молочный продукт. Подойдет обычное молоко, творог или сыр.

- Как влияет на продолжительность жизни физическая активность?

-Активность – это генератор здоровой жизни. Совершенно очевидно, что движение настолько же способствует долголетию человека, насколько комфорт и благополучие. Я не имею в виду профессиональный спорт. Совсем наоборот: для того, чтобы жить долго нужно заниматься простой и понятной физкультурой. Подойдет любой фитнес два раза в неделю по 40 минут. Когда в расписании дня его нет, ходите пешком. В идеале – час активной ходьбы в сутки. Соблюдение этого простейшего правила стабилизирует вес и положительно сказывается на настроении. Это самое нужное, что вы можете сделать для организма. Все остальное в руках превентивной медицины.

- Какие обследования должен проходить человек в возрасте?

-После 50 лет очень важны чек-апы. Во-первых, это биохимический анализ крови каждый год, комплексная проверка сердечно-сосудистой системы раз в два года. Помимо этого – биохимическое исследование кала, которое стоит недорого, но позволяет быстро диагностировать рак ободочной кишки. У дам к этому списку добавляется маммография раз в два года. Кстати, француженки получает письменное извещение с напоминанием, что в этом месяце им нужно пройти исследование грудных желез. Еще в список женского чек-апа я отнесу цитологический мазок и гормональный анализ на количество эстрогена, тестостерона, кортизола, дегидроэпиандростерона и ФСГ. Это самые простые и основные анализы, которые быстро диагностируют состояние организма. Если у вас нет медицинской страховки, просто делайте их частным порядком.

-В чем отличие стандартных анализов превентивной медицины от исследований анти-эйдж?

- Антивозрастное тестирование стоит дороже, но дает более подробную картину вашего здоровья. Например, расширенный антиоксидантный анализ крови. Его результаты покажут те вещества, которые необходимо восполнить. При этом не так важно покрыть нехватку витамина Д или Е на 100%. Важно, чтобы они сочетались в определенной пропорции, которая после 45 лет часто претерпевает изменения. Второй компонент глубокого исследования организма - комплексный анализ микрофлоры кишечника. Этот вид анализа быстро определит состояние внутренних органов, состояние вашего иммунитета и позволит создать идеальное меню. И самое дорогостоящий тестирование на сегодняшний день - это сканирование системой позитронно-эмиссионной томографии. Богатейшие люди мира, приезжающие на чек-ап в Париж, выбирают именно полное сканирование тела в современной капсуле с системой ПЭТ – такие устройства способные выявить опухоль, которой ещё не видно.

-Но парадокс в том, что большинство долгожителей, напротив, небогаты. И вряд ли прибегают к таким дорогостоящим исследованиям.

Верно. Но в этом случае речь идет скорее всего о жителях «голубых зон», определенных местах на планете, где много людей, отличающихся завидным долголетием. Кстати, изучение этого явления позволило ученым сделать интересный вывод. Если раньше в основном говорили о генетическом наследии долгожительства, то теперь известно , что наследственный фактор в продолжительности жизни составляет всего 30-40 %. Это большой процент, но не решающий. В основе все то же питание и образ жизни.

Так сложилось, что в культуре долгожителей «голубых зон» принято правильно питаться и много ходить – это как раз то, о чем мы говорим. Традиционно эти люди неосознанно защищали флору кишечника – их рацион всегда состоял из большого разнообразия зелени и овощей, они часто добавляют в меню природные пробиотики типа ягод годжи. Поэтому жители «голубых зон» меньше подвержены онкологии и реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сейчас модно покупать пробиотики в аптеках. Эти препараты работают, но если есть их в прикуску с фастфудом, вряд ли это улучшит здоровье.

«ГОЛУБЫЕ ЗОНЫ» В 2004 году канал National Geographic запустил проект по изучению мест на Земле с исключительно высокой концентрацией долгожителей — «Исследование голубых зон». Ими оказались стров Сардиния в Италии, полуостров Никоя в Коста-Рике, префектура Окинава в Японии, община Лома Линда в Калифорнии и греческий остров Икария. Команда медиков, демографов и журналистов посетила несколько таких мест и попытались выяснить, что помогает их жителям жить больше века и при этом сохранять силы и ум. Результатом работы стало выведение 9 правил ( «Power 9»), которым следуют все долгожители, и которые каждый из нас может использовать в своей жизни, желая дожить до ста лет и больше: Будьте активными. Сократите калории. Ешьте больше растительной пищи. Периодически позволяйте себе красное вино. Обретите цель в жизни. Обязательно снимайте стресс. Обретите веру. Поддерживайте семейные связи. Окружайте себя теми, кто разделяет ценности «голубых» зон.

-А вы сами принимаете добавки?

Принимаю изредка пробиотики, когда не могу пообедать правильно. И комплекс, состоящий из антиоксидантных ферментов, витамина С, селена, меди, кальция и цинка.

-Мужчины и женщины стареют по-разному?

Я заметил, что часто дамы связывают старение с менопаузой. Это происходит из-за ряда симптомов – быстрой утомляемости, приливов, раздражительности, бессоницы, которые весьма существенно снижают качество жизни. Поэтому менопаузы боятся, думая, что это рубеж активной жизни. Гормональная терапия в малых дозах, дополненная фитопрепаратами может быстро вернуть баланс. Судя по моей практике, женщины, которые пользуются методами ЗГТ, не испытывают проблем с кровообращением, а рак молочной железы у них встречается реже. Но не стоит обманываться: конечно, гормональная терапия не продлевает жизнь. Но она увеличивает активную фазу жизни. Именно поэтому дамы после 50 в Европе меняют профессию, заботятся о внешности, начинают много путешествовать. Когда я спрашиваю, что послужило причиной таких изменений, женщины обычно отвечают: «Дети выросли, месячные прекратились, а самочувствие в норме. Самое время пожить для себя!».

-Есть ли возраст, на который запрограммирован наш организм?

- Мы созданы жить 120 лет. Во Франции уже более 10 000 столетних граждан. Через 40 лет у нас будет 150 тысяч людей, кому перевалит за 100 лет. Посмотрите, как быстро меняется жизнь! Сегодня 60-летнего человека язык не повернется назвать пожилым. Что такое старение? Представьте мотор, который начинает работать менее интенсивно. Своевременное лечение, правильное питание этот мотор чинят. Организм можно сравнить с машиной. Если что-то барахлит, нужно сделать диагностику, поправить контакты и залить новое масло. Понятно, что когда-то машина остановится. Но держите в голове мысль, что для человека это должно произойти минимум в 100 лет.