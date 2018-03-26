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Здоровье
Теория и практика / Инновации

Женское начало

Опубликовано: 26 марта 2018 г.

Женский мозг весит на 100 граммов меньше  мужского.  Зато передача сигналов между нейронами происходит в нем быстрее.

До 5–6-й недели все зародыши развиваются как девочки. Позже Y-хромосома активируется и плод развивается в «мужском» направлении.

Жир в организме женщины сжигается гораздо медленнее чем у мужчин, поэтому дамам так сложно худеть.

Если окликнуть девушку, она повернет голову, а мужчина повернется всем корпусом, потому что женская шея более подвижна.

Дамы лучше предчувствуют опасность. Это связано с высоким уровнем гормонов кортизола, прогестерона и эстрадиола.

У женщин лучше развито периферическое (боковое) зрение.

Ученые доказали: во время беременности и ухода за младенцем женщины умнеют – у них появляются новые нейронные связи и увеличивается объем серого вещества.

Опубликовано: 26 марта 2018 г.

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