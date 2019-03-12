7 способов избавиться от боли

То покалывает, то режет, то давит, то вдруг заноет… Боль бывает разная. И не важно, сильная она или слабая, терпеть ее всегда не хочется. Много ли способов от нее избавиться?

1. Классика жанра

Таблетки – самый распространенный способ снять любую боль. Но и самый рискованный: бесконтрольный прием обезболивающих может привести к гипертонии и проблемам с желудком. Все препараты этой группы (анальгетики) делятся на 4 класса:

1-й класс – нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Их применяют от головной и зубной боли (если речь не идет о мигрени и скачках давления).

2-й класс – те же НПВС, но с кофеином – используют при мигренях, зубной и менструальной боли. Впрочем, для последних есть специальные препараты: НПВС + мочегонное.

3-й класс – НПВС с кодеином. Применяют при мигренях и послеоперационных болях. Без рецепта не отпускаются.

4-й класс – спазмолитики. Снимают не только боль, но и спазмы при кишечных, почечных и желчных коликах. Эти препараты также доступны только по рецепту.

Факт. Специалисты из Гарвардского университета (США) рекомендуют: если вы приняли таблетку от боли, полежите в темноте с закрытыми глазами или даже поспите. Это ускорит и усилит эффект. Однако не стоит принимать анальгетики при боли в желудке, кишечнике, коликах в животе. Сняв острую боль, но не выяснив ее причину, вы можете через 1–3 суток оказаться на столе у хирурга.

2.С наклейками и без

Мази и гели – простой и эффективный способ справиться с болью в мышцах и суставах путем наружного применения. При ушибах, растяжениях и вывихах используют охлаждающие составы с ментолом, иногда спиртом. Разогревающие мази на основе ядов или жгучего перца незаменимы для снятия суставной и поясничной боли.

Чем глубже проникнут эти вещества через кожу, тем больше шансов, что они доберутся до очага боли. Для этой цели сегодня также используют специальные пластыри. Благодаря особой молекулярной структуре они действуют более эффективно, чем другие наружные средства.

Факт. Ученые из Шанхайского университета (Китай) утверждают, что в процессе втирания мази задействуются попавшие в зону акупунктурные точки. Кстати, на них также воздействуют и активные вещества из пластырей. В восточной медицине даже считается, что при помощи рефлексотерапии перцовым пластырем можно достигнуть полного обезболивания.

3. Ароматы

Ароматерапия – действенный способ снять головную боль. Этот метод особенно эффективен для метеозависимых людей. Однако лучше не использовать ароматические палочки или курительницы, а просто втирать круговыми движениями по часовой стрелке несколько капель эфирного масла в виски или над переносицей. Хорошо справляются с болью эфирные масла лаванды, розмарина, мяты, розы, ромашки, лимона, мелиссы, сандала, лавра. Если у вас насморк или простуда, помогают ароматы апельсина, грейпфрута, мандарина, эвкалипта, сосны.

Факт. Исследователи из Национального института здоровья и медицинских исследований (Франция) проверили, эффективна ли ароматерапия при мигрени. Оказалось, что масло лаванды снижает интенсивность и длительность приступа, если начать втирать и вдыхать его в течение первых 5 минут. Ученые отмечают, что ароматерапия – хороший способ профилактики мигрени, но выбирать аромат следует осторожно. Некоторые запахи (например, хвои), напротив, провоцируют мигрень.

4. Растирания

Замечали, что при ушибе мы тут же хватаемся за больное место и начинаем его массировать. То же самое проделываем при головной боли. Это не только естественная реакция на раздражитель, но и способ уменьшить неприятные ощущения. Голову на месте ушиба нужно массировать по кругу, на руке или ноге – прямыми движениями по направлению к центру тела, плечи растирают к лопаткам и шее, а саму шею – от затылка вниз. Во время массажа головы движения должны быть легкими, без надавливаний. А вот спину, шею и плечи растирают более энергично. Это помогает снять мышечный спазм, который зачастую и является причиной боли.

Другой вариант – точечный массаж. Делают его двумя способами: либо нажимают пальцем на болезненную точку примерно 5–10 секунд, либо надавливают и отпускают в пульсирующем ритме те же 5–10 секунд. Кстати, в списке процедур некоторых салонов есть гидромассаж стоп, который тоже очень хорошо снимает головную и мышечную боль.

Факт. Европейские ученые выяснили: если человека нежно взять за кисть руки, у него понизится давление и уменьшится головная боль, вызванная спазмом сосудов или мышц. Ласковое прикосновение, по мнению экспертов, – лучшее обезболивающее, доступное каждому.

5. Держать градус

Горячая ванна или прогревающие обертывания в SPA-салонах – отличный способ справиться с неприятными ощущениями в мышцах, горле и суставах. Эти процедуры также помогают унять головную боль, если, конечно, она не связана с повышением давления. В последнем случае рекомендуются только ванночки для ног: на 15–30 минут опустите ступни в горячую воду, в которую можно добавить несколько капель эфирного масла.

Альтернатива – инфракрасная сауна, которую можно найти во многих велнес- и фитнес-клубах. В течение неcкoльких минут c нaчaлa cеaнca темперaтурa вaшегo телa пoвышaетcя дo 38 0С. Эта процедура идеально подходит при ноющих болях в спине и суставах. Инфрaкрacнoе теплo эффективнo рaзoгревaет мышцы и перед физичеcкими нaгрузкaми. Инфракрасную сауну из-за относительно невысоких температур назначают даже тем, кому не рекомендованы обычная сауна и баня.

Факт. Специалисты Международного общества по изучению головной боли советуют для избавления от боли лечь в горячую (от 390 С) воду на 5–10 минут. При этом желательно находиться в полусидячем положении.

6. Дыхание

Дыхательная гимнастика может быть очень эффективна при мигренях и боли в шее. Во время приступа сядьте на стул, немного наклонитесь вперед, упритесь ладонями в колени. Очень важно, чтобы вы не шевелились. Сделайте 2–4 коротких вдоха-выдоха, с шумом выталкивая воздух из легких. Затем задержите дыхание. Если делаете гимнастику впервые – то на 6 секунд, постепенно увеличивая промежуток до 10 секунд. Выполняйте упражнение 10–15 минут, затем полчаса передохните и при необходимости повторите.

Если и другой способ: зажмите пальцем одну ноздрю и интенсивно дышите через другую в течение 30 секунд, затем наоборот. Головная боль обычно проходит.

Факт. Исследователи из Токийского университета (Япония) установили, что чередование глубоких вдохов и выдохов с небольшой задержкой активизирует работу артерий. Нормализовав кровообращение, вам удастся снять спазм в сосудах и мышцах.

7. Больше движений

При головной боли, не связанной с давлением, неприятных ощущениях в спине, шее или пояснице, вызванных спазмом мышц или сосудов, помогает легкая гимнастика или прогулка. Например, откиньтесь на спинку стула и медленно делайте круговые движения головой вправо и влево. В каждую сторону – по 3–7 вращений (3–4 раза с интервалом в 5 минут).

Или другой вариант: сядьте ровно и поворачивайте голову вправо и влево, вытягивая при этом подбородок вперед как можно дальше. И так 5–7 раз. Еще одно упражнение (при давлении в висках): поднимите обе брови вверх, затем правую и левую по отдельности. Если не получается, зафиксируйте непослушную бровь пальцем. Выполнять 10–15 раз.

Факт. Исследователи из Университета Майсура (Индия) изучали влияние асан хатха-йоги при различных болезненных состояниях. Они заметили, что снизить интенсивность головной и зубной боли помогает шавасана (поза расслабления), бхунджасана (поза змеи) и макарасана (поза крокодила). При боли в спине помогают халасана (поза плуга) и адхо мукха шванасана (поза собаки мордой вниз). Для облечения болезненных ощущений при менструации лучше всего подходит упавишта конасана (поза сидячего треугольника).

Опубликовано: 12 марта 2019 г.