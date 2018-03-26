Существуют ли альтернативные методы обезболивания, действенные, но менее опасные? Сотрудники Гарвардской медицинской школы взялись проверить эффективность нетрадиционных способов лечения хронических и послеоперационных болей. Мета-анализ 32 исследований показал, что с такой болью хорошо справляется иглоукалывание. Другие техники – йога, медитация, тай-чи и лечебный массаж – также давали эффект, но он был менее выражен. Авторы исследования полагают, что использование альтернативных средств обезболивания внесет вклад в борьбу с зависимостью от опиатов, которая в последние годы на Западе приобрела масштаб эпидемии
Теория и практика / Инновации
Избавить от боли без опиатов
Лучше всего с болью справляются опиаты, но они вызывают зависимость.
Опубликовано: 22 апреля 2018 г.
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