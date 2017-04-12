Подпишись на новости
Здоровье
Еда / Здоровое питание

Из чего делают самый дорогой в мире кофе?

Самый дорогой в мире кофе - копи лу́вак - делают из кала животных. Стоимость его может достигать $1200 за килограмм!А все из-заспецифического способа добычи «черного золота»
Автор: Анна Вайсертрейгер
Опубликовано: 13 апреля 2017 г.
Тэги: улучшение качества жизни

В юго-восточной Азии обитают небольшие зверьки семейства виверровых – мусанги, которые  поедают спелые плоды кофейного дерева, переваривают окружающую кофейные зёрна мякоть, и при дефекации выделяют зёрнышки кофе. А люди, в свою очередь, заботливо собирают подготовленный «урожай» зернышек, моют их и сушат на солнце.Особый вкус копилувак объясняют способностью желудочного сока мусангов расщеплять некоторые белки, придающие готовому напитку горечь, а также действием бактерий желудочно-кишечного тракта и взаимодействием с выделениями особых желез. Считается, что мусанги выбирают только самые спелые и вкусные кофейные плоды, а объём производства этого кофе не превышает нескольких сотен килограммов в год.

 

 

Автор: Анна Вайсертрейгер
Опубликовано: 13 апреля 2017 г.
Журнал "Здоровье" №3 2017 Журнал "Здоровье" №3 2017
Журнальный заголовок: "вопрос-ответ"

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

| Регистрация
*


НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ

В трех соснах «Феминисткам придется смириться: “топографический кретинизм” встречается у женщин чаще, чем у мужчин. Корни тянутся из древности – с тех самых пор, когда глава семейства выслеживал и добывал мамонта, а его «половина» покорно разводила огонь в пещере.»
Другой факт Читать статью
 

Конкурс

«Спортивное вдохновение» Подведены итоги конкурса! Спасибо всем участникам, поздравляем победителей!

Консультации

Жаров Евгений Валерьевич,
гинеколог
Вопрос: Здравствуйте!Через 3 месяца после диагностического выскабливания было 12 мм,снова...
lДЛОБРЫЙ ВЕЧЕР для уточнения диагноза и выбора оптимального метода лечения необходима...
Задать вопрос
Абрамов Георгий Борисович,
Врач-дерматовенеролог, трихолог
Вопрос: Здравствуйте! Я пью гормональные препараты для восполнения женских гормонов... не...
Безусловно в каждом конкретном случае нужно рабираться детально и предметно. НО! Если в данном...
Задать вопрос

Последние комментарии

zver8745 [6 часов назад]
Можно ли заниматься йогой самостоятельно, без специалиста ?
Hlust999 [8 часов назад]
А как поднимать иммунитет если герпес-вирусы? Вот я узнал, что есть вирус Эпштейн-Барр. Я никогда...
Валерка [2 дня назад]
Мне кажется, что статья неполная. Думаю в первую очередь нужно было рассказать об особенностях...

Статьи на тему

БОЛЕЗНЬ ПО НОТАМ: профилактика "музыкальных" заболеваний

Дети и соцсети

10 бьюти-ошибок

Усталость: 11 причин, о которых вы не думали

Антиэйдж-портрет: Анна Винтур

Еще в рубрике

Похудеть весной

Весна - самое оптимальное время, чтобы начать...

Чем заменить мясо?

Мясо в рационе можно заменить не только бобовыми...

Once a month cooking: готовим раз в месяц!

Всегда есть вкусную и полезную еду, и при этом...

Superfood по-русски: Чайный гриб

Супер-еда по-русски: какие полезные и необычные...

Superfood по-русски: полба

Superfood - так называют продукты, которые особенно...

Вреден ли майонез?

В России это больше, чем просто соус. Это...

Как не растолстеть в Новый год? Практика.

Часть 2. Практика: 8 советов диетолога о том, какие...

ФАСТФУД: ЛЮБОВЬ ПО РАСЧЕТУ

Фастфуд – это быстро, удобно и, надо признать...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127994, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: web@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2016
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


    Яндекс.Метрика

 