Из чего делают самый дорогой в мире кофе?

Самый дорогой в мире кофе - копи лу́вак - делают из кала животных. Стоимость его может достигать $1200 за килограмм!А все из-заспецифического способа добычи «черного золота»

В юго-восточной Азии обитают небольшие зверьки семейства виверровых – мусанги, которые поедают спелые плоды кофейного дерева, переваривают окружающую кофейные зёрна мякоть, и при дефекации выделяют зёрнышки кофе. А люди, в свою очередь, заботливо собирают подготовленный «урожай» зернышек, моют их и сушат на солнце.Особый вкус копилувак объясняют способностью желудочного сока мусангов расщеплять некоторые белки, придающие готовому напитку горечь, а также действием бактерий желудочно-кишечного тракта и взаимодействием с выделениями особых желез. Считается, что мусанги выбирают только самые спелые и вкусные кофейные плоды, а объём производства этого кофе не превышает нескольких сотен килограммов в год.