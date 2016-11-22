История перфекционистки, или Находите время для себя!

Екатерина Чупахина, дизайнер, 35 лет, рассказывает свою историю. Личный опыт - самый ценный.

Перфекционистка

С юности я была очень активной: училась в институте с утра до вечера, но потом обязательно шла в спортзал. На старших курсах кроме учебы успевала брать подработку, участвовать в разных конкурсах, ходить на дополнительные занятия. Училась танцевать и гулять не забывала. Все успевала!

Потом вышла замуж . Мы с мужем много путешествовали. Но вскоре все изменилось: у нас стали появляться дети – Артем, через четыре года – Максим и еще через полтора - Вика. Первого я родила в 25 лет, и даже не успела заметить, как сосредоточившись на материнских заботах, забыла о себе.

Бытовая паутина

Я превратилась в скучную домохозяйку. Подъем в 6 утра, каши-обеды-ужины, прогулки, стирка, игры, посуда, бессонные ночи…И так -каждый день. На детской площадке с ужасом рассматривала других мам– неухоженных, уставших. Я страшно не хотела быть на них похожей. Но чувствовала себя бабочкой, попавшей в паутину. Барахталась изо всех сил, стараясь быть красивой женой и заботливой мамой, но однажды организм дал сбой. Я слегла, мне было очень плохо. Муж сгреб детей в охапку и уехал к бабушкам, чтобы дать мне отдохнуть.

Перезагрузка

Так неожиданно появилось время подумать и посмотреть на себя со стороны. В зеркале я увидела худющую бледную моль с синяками под глазами, облезлым маникюром и в растянутой футболке. А ведь я была уверена, что хорошо выгляжу!

Я сделала первое, что пришло мне в голову - надела кроссовки и отправилась бегать. Просто бегать! Видимо хотела убежать от повседневной суеты.

Все пять дней, что была одна, я выходила на пробежки, дышала кислородом, голова становилась все яснее. Впервые я поступилась своим принципом «все делать самой» и попросила маму приезжать через день помогать.

Постепенно стала менять свой режим дня. Утром готовила завтрак, а пока муж с детьми кушали, выходила бегать. В обед, когда дети спали, я садилась поработать и сделать телефонные звонки, успевала поболтать с подругами. Договорилась с мужем по выходным выезжать на природу и ходить на выставки. На полдня он оставался с детьми, чтобы я могла встретиться с подругами или посетить косметолога. Родители тоже подключились: забирали детей, позволяя нам с мужем побыть наедине. Потом дети пошли в сад и в школу, появились кружки. Пришлось приспосабливаться к новым условиям.

Я поняла, что любая мама при желании способна грамотно организовать свой быт и распланировать дела. И тогда получается все: следить за собой, играть с детьми, заниматься спортом, встречаться с подругами, иметь хобби, работать, баловать семью вкусными блюдами и многое другое.

Заразить своим примером

Я так увлеклась бегом, что в итоге решила пробежать свой первый полумарафон. Зная мою любовь к бегу и путешествиям, муж отпустил меня в Париж. На марафон благотворительного фонда Натальи Водяновой.

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Там я встретила единомышленницу и свою тезку Катю. Проболтав три дня, мы задумали сплотить вокруг себя подруг и знакомых, чтобы устраивать забеги, фотосессии, обмениваться опытом и идеями. У нас собралась целая команда активисток, вместе с которыми мы стали делать интернет-блог. Цель - объединить разных женщин и на своем примере показать им, что помимо заботы о детях и муже, можно иметь свои собственные желания и исполнять их.

Мы мотивируем женщин быть красивыми и спортивными, учим их находить время для всего, а главное – для себя и не испытывать при этом мучений совести. И часто с нами – наши дети и мужья.

Кстати, я пригласила присоединиться к нам тех мам с детской площадки. Но, увы – многие из них не захотели что-либо поменять в своей «ненавистной» жизни.

Комментарий эксперта: При всей банальности совета «находите время для себя», следовать ему не так-то просто. В нашей культуре женщине, особенно замужней, «не полагается» заботиться о себе, такое поведение считается эгоизмом. И проблема даже не в том, что кто-то из родственников или друзей ее осудит (хотя и такое бывает), а в том, что самый строгий судья - она сама. Это ее внутренний голос будет говорить: какой маникюр, за это время полы дома можно помыть. Перфекционизм во всем - это страх расслабиться, страх того, что усталость и лень полностью возьмет верх и ничто не заставит встать с дивана. Но такой самоконтроль истощает - он усиливает уровень стресса и организм вынужден тратить силы еще и на борьбу с ним, а сил и так немного.. Получается замкнутый круг, который иногда размыкает только болезнь, как в случае нашей героини. Вы имеете право на отдых ,на личное время, и личное пространство, даже если сначала вам из-за этого дискомфортно. В конце концов, чтобы иметь возможность отдавать себя другим, нужно иметь что отдавать.