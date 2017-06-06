Ирина Пегова: «Все надо делать с удовольствием»

Актриса рассказала «Здоровью», как держит себя в форме, почему не завтракает и не пьет кофе, а также что ей дает голодание.

Ирина, на интервью вы приехали на самокате - это ваш вид транспорта?

Да, пересаживаюсь с машины на велосипед и самокат, начиная с марта-апреля. Так очень удобно передвигаться по центру города – всюду можно добраться за 15-30 минут. Еще много хожу пешком. Машину использую в редких случаях и на дальние расстояния.

Вы на самокате - в ботильонах на огромном каблуке. Это же опасно!

Все в порядке: у меня устойчивый каблук, а на самокате широкая платформа. Конечно, в целях большей безопасности я бы надела кроссовки, но вечером запланировано мероприятие, на котором мне непременно надо быть нарядной.

5 фактов об Ирине Пеговой: 1. Родилась 18 июня 1978 года в городе Выкса Нижегородской области. Отец – спортсмен-легкоатлет и тренер, мама работала на металлургическом комбинате. 2. В детстве занималась легкой атлетикой, лыжами, коньками, плаванием, фехтованием, конным спортом. Окончила музыкальную школу по классу скрипки. 3. Окончила ГИТИС, курс Петра Фоменко. Сейчас ведущая артистка МХТ им. Чехова. Первая же главная роль в фильме Алексея Учителя «Прогулка» (2001) принесла ей популярность. 4. Воспитывает 11-летнюю дочь Татьяну от брака с актером Дмитрием Орловым. 5. В 2015 году стала победительницей телешоу «Танцы со звездами» в паре с Андреем Козловским.

На чем еще любите кататься?

Очень хотелось бы освоить скейт, но мне он противопоказан – актриса все-таки должна беречь лицо (смеется). Еще всегда мечтала встать на сноуборд и в этом году я, наконец-то, попробовала это сделать. Будущей зимой продолжу заниматься.

Остается время на фитнес?

Хожу в фитнес-клуб уже 15 лет, но мои тренировки там периодические – иногда регулярно и интенсивно занимаюсь, потом появляются большие паузы – все зависит от занятости. Люблю степ и другие аэробные нагрузки, на йогу хожу. А вот в тренажерном зале мне скучно. Помимо фитнеса стараюсь каждый день выходить на пробежку, могу чередовать бег с быстрой ходьбой.

У вас папа – спортсмен, тренер. Наверняка, он научил вас бегать правильно?

Да, конечно, я знаю, как надо работать руками и ногами при беге, умею правильно дышать. Вообще, если ты занимаешься любым видом спорта и делаешь это неправильно, то попросту тратишь свои жизненные силы, свою энергию, а ты должен, наоборот, накапливать ее для здоровья. Чтобы правильное дыхание стало привычным, нужно поначалу контролировать себя –считать на протяжении всей тренировки.

Что именно считать?

Начинаете с самого простого: вдох на три-четыре шага, выдох на шесть, потом вдох на шесть шагов, выдох на восемь. Надо довести все до автоматизма. Правильное дыхание должно стать вашим естественным действием и в спорте, и в жизни. Сегодня мы все делаем неправильно – дышим, ходим, сидим, думаем…

Вы заставляете себя пойти на пробежку или это уже привычка?

Когда как. Часто я делаю это как само собой разумеющееся, а порой не могу себя заставить. Но я с этим никак не борюсь. Не хочется – не бегу, все надо делать с удовольствием. Хочу поучаствовать в каком-нибудь длинном марафоне, потому что могу бежать бесконечно долго, меня невозможно остановить. Главное – понять зачем, какова цель.

Танцы – это психотерапия

Вы готовы к нестандартным задачам в работе?

Я готова, но у нас в профессии рамки довольно узкие - приглашают в основном на одни и те же роли. Порой бывает даже обидно. Например, у меня получается скинуть 5-7 килограмм и прийти в шикарную форму, я с воодушевлением иду на пробы, а мне говорят: «Ира, нужно будет поправиться». И такое повторялось уже несколько раз! Например, в фильме «СуперБобровы» мне даже специально подкладывали попу и живот. Иногда могут неудачно тебя одеть, не так поставят свет – и я потом сама себя не узнаю. Поэтому в жизни я слышу очень много комплиментов: люди, встретив меня лично, удивляются тому, насколько я худенькая, маленькая и красивая.

И это правда! А самоедство и самокритичность вам присущи?

К сожалению, да. Я пытаюсь от этого избавляться, прямо насильно стараюсь полюбить себя. Мы были воспитаны в советское время, когда здоровое самолюбие считалось эгоизмом и всячески порицалось обществом. Как это так – думать о себе, любить себя! Я согласна, что себялюбие может быть мерзким, когда оно выставляется напоказ. А во всех остальных случаях оно необходимо. Есть люди, которые не любят себя, недовольны собой, поэтому они день и ночь борются со своими недостатками и с лишним весом. Но моя борьба идет, наоборот, от любви к себе. Я хочу быть красивой, здоровой и долго жить, именно для этого я борюсь с лишним весом, недостатками и так далее.

Легко сказать «надо себя полюбить», но что конкретно нужно для этого сделать?

Я иду к этому через восточную философию. Занимаясь с людьми, практикующими йогу, глядя на них, я тоже меняюсь. Стремлюсь к их образу мыслей, отношению к жизни и к самой себе. Я уже ощущаю в себе перемены, потому что помню, насколько была неуверенной, как себя ругала и не верила себе. Но предстоит еще долго над этим работать.

Танцы в этом помогают?

Да, конечно. Танцы не закончились для меня с проектом «Танцы со звездами». С тех пор прошло два года, но я нахожу время, чтобы пойти потанцевать. Участвую в конкурсах по латино-американским танцам в формате Pro-Am, что означает «профессионал плюс любитель». Это относительно новый формат обучения, который пришел к нам из США и стал популярным у нас после программы «Танцы со Звездами». Профессиональный танцор ставит номер, и вы выступаете вместе на конкурсах. И знаете, там танцуют женщины 55 и 65 лет, они так двигаются и держат себя, что вы никогда не догадаетесь об их реальном возрасте.

Для меня танцы – это психотерапия. Абсолютное отключение от внешнего мира - от театра, кино и быта. Это уход в другую реальность.

А что не так в реальном мире?

Проблема в том, что я не люблю скуки и рутины. Например, могу месяца два питаться правильно – каждый день готовить, брать с собой ланч-боксы, есть по часам. А потом начинаются съемки или репетиции - и все, правильная жизнь уходит на второй план. Я из тех людей, кто ни разу даже курс таблеток или витаминов не пропил до конца. Раньше я посмеивалась над теми, кто ведет все эти ежедневники. Теперь понимаю, что мне тоже надо научиться планировать. Только у меня не получается.

Видимо, вам нужен помощник?

Нужен, но я до последнего себе в этом отказываю. Потому что это палка о двух концах. Будет очень много лишних звонков с напоминаниями: «Ира, не забудьте, у вас сегодня встреча». Я с ума сойду! Не люблю мобильный телефон и с удовольствием отказалась бы от него, если бы была такая возможность.

В детстве обожала сливки!

Как начинается ваш обычный день?

После пробуждения я не завтракаю 2-3 часа, только пью воду. Что делает ночью наш организм? Он копит энергию. Поэтому утром ты полон энергии, тебе ее хватит, чтобы прожить несколько часов. Но вместо того, чтобы тратить эту чистую энергию на что-то интересное, мы пускаем ее на переработку завтрака. Сразу оговорюсь, что это только одна из версий и совсем не означает, что правильная. Каждый выбирает то, во что больше верит. Поэтому утром, пока мой организм полон сил, я бегаю, хожу, езжу на велосипеде или иду в фитнес-клуб, то есть заставляю организм поработать.

Когда же вы завтракаете?

Примерно, в 11-12 часов. Придя в театр, я направляюсь в столовую, где съедаю что-нибудь диетическое. Это могут быть отварные овощи - брокколи, цветная капуста, стручковая фасоль. Как вариант - чечевица, гречка или рис. Довольно примитивная еда без всяких соусов и специй, но все это я очень люблю. Супы-пюре обожаю, бобовые, салаты и зелень. На самом деле помимо картошки, макарон и мяса есть столько вкусной еды. А сколько вкуснейших сыроедческих десертов – пирожных, тортиков, снеков! Они сделаны из орехов и фруктов, например, манговые или авокадовые - можно обалдеть от количества разнообразных вкусов. Просто надо обратить на это внимание.

Отказались от каких-то продуктов?

Я уже более двух лет не ем мясо, хотя я не вегетарианка, потому что ем яйца и раз в неделю готовлю рыбу и морепродукты. На самом деле, я очень люблю мясо - шашлык и барбекю. Вкусно, но есть это не хочу. Просто я узнала, как выращивают животных и как их мясо попадает на прилавки.

Я совсем не люблю молочные продукты, никакие. Мне кажется, взрослым людям молоко в принципе не так уж необходимо. Ем только различные сыры. Хотя, помню, в детстве обожала сливки. У бабушки в деревне была корова, из ее молока получались густые вкусные сливки – сплошной жир! Вот это было мое лакомство (смеется).

Я слышала, что вы не пьете кофе?

Чай и кофе – это катастрофа. Я два года вообще не пила кофе и была счастлива. Как-то капучино попробовала и подумала – какая мерзость! Кофе очень сильно обезвоживает организм, и это при том, что мы и так пьем мало воды. Желательно выпивать минимум два литра воды в день. У меня дома нет и обычного чая, поэтому когда приходят гости, даже нечем их напоить. Сама я пью только травяной чай. У меня в ряд стоят баночки – алтайский сбор, крымский сбор, ромашка, чабрец, китайские травы…

И еще практикуете голодание..

Да, я езжу голодать в специальную клинику при санатории. Самое длительное мое голодание - семь дней. Это три дня входа, потом неделя только на воде, затем три дня выхода и еще неделя диетической низкокалорийной еды. В санатории ты просто не вспоминаешь о еде, потому что у тебя день расписан по минутам – бани, обертывания, массажи, фитнес-клуб, йога, бассейн, прогулки. Цель голодания даже не столько сбросить вес (это происходит само собой), сколько желание наладить работу внутренних органов и очистить организм.

Какие ощущения дает голодание?

Мне кажется, примерно так себя чувствуют просветленные люди. Помимо телесной легкости появляется состояние эйфории, ты осознаешь, что делаешь себе так хорошо, насколько это вообще возможно. Так проявляется любовь к себе. Живешь там почти в уединении, можешь читать, смотреть фильмы, гулять и думать, много спать. Это отдых души и тела. Пожалуй, с этим может сравниться только «моретерапия». Один день на море - и я в обнулении, начинаю новую жизнь.

Баня – это ритуал

Вы ходите в салоны красоты?

У меня есть любимый косметолог, который регулярно делает меня красивой. Процедуры самые простые - очищение, всевозможные маски, массаж для лица, массаж для тела. Я страшно боюсь уколов, поэтому различные инъекционные процедуры решила оставить на потом, когда уже будет в них явная необходимость. Хотя однажды я делала плазмолифтинг – это точечное введение в проблемные зоны кожи плазмы собственной крови.

Аппаратные процедуры, различные обертывания по уходу за телом я делаю в клинике, которая специализируется на японской косметологии.

Вы же еще банщица..

Да, люблю баню и турецкий хамам. Просто посидеть в сауне можно в фитнес-клубе, а поход в баню – это ритуал. Иду обязательно с банщиком. Меняем веники, окунаемся в купели, делаем пилинги и маски. Недавно я в бане первый раз увидела интересную вещь: висит железный чан на кольцах, а снизу огонь. В чане заваривают различные травы, цветы, хвою. После бани ты ныряешь в этот отвар и вылезаешь помолодевшей, как в сказке.

А что входит в домашний уход?

Это совсем не про меня. У меня, конечно, есть всевозможные баночки с кермами, тониками и пенками, но я о них постоянно забываю - очень неорганизованная в этом плане. Мне проще умыться обычной водой. Единственное, на чем я действительно помешана – это крем для рук, потому что руки постоянно сохнут. Кремы для рук у меня повсюду - в ванне, на кухне, в машине и в каждой сумке.

Вы год назад сделали короткую стрижку. Изменилось ли что-нибудь в жизни вместе с имиждем?

Я бы всегда ходила с ультракороткой стрижкой, мне нравится это состояние легкости. Но проблема в том, что в кино у нас не любят парики, а с ежиком на голове не поработаешь. В целом же, смена образа – это один из способов помочь себе измениться изнутри. Советую попробовать!

5 советов Ирины Пеговой: 1. Вы можете есть все, что любите, но только маленькими порциями. Тогда ваш вес останется стабильным. 2. Если вы не можете отказаться от сладостей, попробуйте не пить чай. Тогда и сладкого будете есть меньше. 3. Сон влияет на внешний вид, он даже важнее правильного питания. Спите с открытой форточкой. 4.Если не любите бегать, попробуйте быструю ходьбу под любимую музыку в наушниках. 5. Научитесь правильно дышать – это важно не только в спорте, но и в жизни. Полезна и дыхательная гимнастика.