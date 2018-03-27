Инсульт. Распознать и обезвредить !

Каждые 2 секунды в мире происходит случай инсульта, а каждые 6 секунд от него умирает один пациент. То есть 15 000 000 человек ежегодно сталкиваются с этой проблемой, которая каждый год уносит около 5 000 000 жизней.

Прогноз состояния пациента после ишемического инсульта зависит от времени проведения тромболитической терапии.

Если она проведена в течение 1,5 часов, шанс полностью восстановиться имеет 1 пациент из 4 –5, если в течение 3-х часов, то 1 из 9, и если в течение 4,5 часов, то 1 из 14. У остальных больных также может наблюдаться улучшение после проведения тромболизиса, но уже без полного восстановления. Поэтому важно вовремя распознать заболевание и провести нужное пациенту лечение при помощи современных препаратов.

Совместный проект компаний «Берингер Ингельхайм» и «НПО Петровакс Фарм» В феврале 2018 года выпуcтили первые партии локализованного препарата для лечения ишемического инсульта. Препарат оказывает помощь в борьбе с тяжелым заболеванием, помогает спасать жизни и вносит свой вклад в снижение инвалидизации и улучшение качества жизни населения.

Опубликовано: 27 марта 2018 г.