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Здоровье
Теория и практика / Лекарства

Инсульт. Распознать и обезвредить !

Каждые 2 секунды в мире происходит случай инсульта, а каждые 6 секунд от него умирает один пациент. То есть 15 000 000 человек ежегодно сталкиваются с этой проблемой, которая каждый год уносит около 5 000 000 жизней.


Опубликовано: 27 марта 2018 г.

Прогноз состояния пациента после ишемического инсульта зависит от времени проведения тромболитической терапии.

Если она проведена в течение 1,5 часов, шанс полностью восстановиться имеет 1 пациент из 4 –5, если в течение 3-х часов, то 1 из 9, и если в течение 4,5 часов, то 1 из 14. У остальных больных также может наблюдаться улучшение после проведения тромболизиса, но уже без полного восстановления. Поэтому важно вовремя распознать заболевание и провести нужное пациенту лечение при помощи современных препаратов.

Совместный проект компаний «Берингер Ингельхайм» и «НПО Петровакс Фарм» В феврале 2018 года  выпуcтили первые партии локализованного препарата для лечения ишемического инсульта. Препарат оказывает помощь в борьбе с  тяжелым заболеванием, помогает спасать жизни и вносит свой вклад в снижение инвалидизации и улучшение качества жизни населения.

Опубликовано: 27 марта 2018 г.

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