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Илзе Лиепа: « Важно стать профессионалом в поддержании собственного здоровья»

Известная балерина и актриса Илзе Лиепа рассказала «Здоровью» как поддерживает форму, почему фитнесу в спортзале предпочитает пилатес и для чего ест топленое масло на завтрак
Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 20 декабря 2017 г.

- Илзе, вы выросли в известной балетной семье легендарного Мариса Лиепы. Это определило вашу профессиональную судьбу?

-Балет – мой осознанный  выбор. Отец никогда не настаивал на том, чтобы я пошла по его стопам. Кстати, многие танцовщики скорее против начинаний своих отпрысков на сцене. Но Марис и эту позицию не разделял. Он просто беззаветно любил балет, и это каким-то совершенно естественным образом передалось мне. «Дети, если вы хоть немного постараетесь, подумайте, какая у вас может быть интересная жизнь», - однажды сказал он нам с Андрисом. Балет – это классическое воспитание, он выпрямляет душу, гармонизирует внутренний строй. Вы учитесь движениям по особенным законам. Мне кажется, хореографическая подготовка полезна без исключения всем. Танец учит элегантности, а она никогда не помешает ни будущему  юристу, ни работнику офиса.

- Но в  тоже время, у вас  совершенно спортивная выправка.

- Это тоже семейное.  Мало кто знает, что мой отец в ранней юности был чемпионом Латвии по плаванию. Перед ним стоял выбор -  продолжить заниматься плаванием или все-таки танцевать. И несмотря на то, что предпочтение было отдано балету, у него остались спортивные привычки. Например, он профессионально бегал и научил этому нас с братом.

-Бегал?! Обычно балетные стараются минимизировать нагрузку на суставы…

- Марис знал, как правильно выстраивать тренировку на открытом воздухе, как быстрее разогреть мышцы, постепенно увеличивая амплитуду движений. Он учил нас этому с Андрисом будто между делом.  Например, брал на свои пробежки на Ленинские горы. Он совсем не предлагал нам участвовать в забеге, но как-то незаметно объяснял основы физической культуры, правильного дыхания – например, с этих самых «ленинских» прогулок мне запомнилось, что вдох нужно делать на счет три, а выдох – на пять. И это осталось знанием на всю жизнь. Однажды, во время гастролей с драматическим спектаклем в Израиле, мне пришлось отложить репетиции на неделю, а сразу по приезду в Москву танцевать сложный балет. Семь дней -  значительный перерыв для балерины. Мой отель находился рядом с морем. Утром я вставала, проводила большую тренировку  на пляже с длинной пробежкой так, как учил папа, потом гимнастику в номере. И приехала в прекрасной форме. Это была моя лучшая «Шахерезада».

«Никакие связи не помогут успеху»

- Говорят, у вас дома были особые тренажеры для танцовщиков…

- Отец понимал, что классических занятий в балетом классе ему недостаточно. Например, для «Спартака» нужен был огромный прыжок с прогибом, тогда  он специально тренировал спину, для балета «Видение Розы» - сильные  руки, он выдумывал новую тренировку.  Ему всегда  хотелось каких-то особенных, дополнительных занятий. В мастерских Большого театра он сделать тренажер для равновесия: взял полусферу, попросил изготовить легкую пластинку, покрытую резиной.  Нужно было встать на эту площадку, поймать баланс и удерживаться на ней сколь возможно долго. Сделать это было очень непросто, зато тренировались и ноги, и пресс, и вестибулярный аппарат. Еще в нашей квартире он в проеме окна сделал невидимые за портьерами держатели для хореографического станка. За доли минуты гостиная превращалась в танц-класс: на держатели устанавливалась перекладина, имитирующая станок, а специальной  дощатый пол балетного зала был сборным, и, когда нужно,  раскладывался гармошкой из-под батареи.

-Неужели не хватало обычных занятий?

- Вы знаете, в плане сохранения здоровья и поддержания формы балетные артисты могут рассчитывать только на себя. Это с профессиональными спортсменами постоянно армия врачей.  А в Большом театре было всего 3 массажиста на всю труппу! Поэтому хорошими врачами и медицинскими советами я очень дорожу. Один раз после очень сложной репетиции в Берлинской опере, я почувствовала что все тело в необычайном напряжении, я позвонила своему врачу, который тут же выслал мне набор тейпов ( спортивных клейких лент из ткани для фиксации суставов). Пришлось проводить мини-реабилитацию собственными силами. Кстати, любому человеку важно понять: он должен рассчитывать прежде всего на себя. Лучше стать профессионалом в поддержании собственного здоровья. Например, я настолько ловко научилась обращаться с тейпами, что однажды перед концертом помогла афроамериканскому танцору, который вывихнул палец на репетиции. Я бы забыла об этом случае, если бы  не новая встреча, он несколько минут не выпускал меня из объятий, повторяя : «Это вы, та леди, что тейпировала мне четвертый палец на левой ноге!»

- А балетные интриги обошли вас стороной?

-У артистов есть такое выражение: «уважают кулисы». Ты выходишь на сцену, исполняешь роль, и никакие связи не помогут предотвратить провал или добиться успеха. Несмотря на то, что моя карьера в Большом театре не всегда складывалась просто, мне никогда не сыпали стекло в пуанты и не подрезали тесемки. Обошлось без этого (смеется).

 «Во всем должна быть гармония»

- Как  вы сегодня поддерживаете свою форму?

- К сожалению, сейчас хореографией  получается заниматься не так много, как хотелось бы – помимо сети балетных школ, я руковожу благотворительным фондом со множеством культурно-образовательных проектов для детей. Но каждый день стараюсь выкроить время для упражнений на руки, пресс или спину. Тут мне балетный зал не нужен. Неважно, где я нахожусь, в пятизвездочном отеле или в маленькой гримерке. Первое, что ищут глаза –мебель, которая может заменить станок. Подойдет все – и стол, и тумбочка. Я делаю балетные экзерсисы и небольшую гимнастику. Я всегда в дополнение  к балету искала для себя «умный» фитнес. Им стал для меня пилатес. Мне нравится, что  основной упор тут делается на здоровье, а не на объеме мышц. И,  самое главное, пилатес – это идеально подобранная  индивидуальная тренировка.

-А каких правил в питании придерживаетесь?

- Мое последнее открытие – иммунная диета, с которой меня познакомила диетолог  Марина Розенштейн, которая корректировала питание многим известным людям, например, работала с Михаилом Барышниковым. В научном мире она называется элиминационной диетой, от слова элимация - исключение.  Она исключает из рациона  самые распространённые аллергены – молочный белок, сахар, глютен и дрожжи. Цель -   сделать так, чтобы иммунная система не перенапрягалась. Кстати, такой рацион отлично подходит для аллергиков. В ежедневном режиме желателен завтрак, второй завтрак, обед и ужин. В первой половине дня, часов до трех-четырех, лучше отдавать предпочтение вегетарианским блюдам. После 16 можно смело включать в меню протеиновые продукты. Например, мясо или рыбу с гарниром из овощей.  Можно заменить такой ужин кисломолочными продуктами, если они вам разрешены. За 10-15 минут до еды важно выпивать стакан воды. А вот после приема пищи можно пить только через час, чтобы не нарушать концентрацию пищевых ферментов, пока еда в желудке. Вот и все основные правила.

-Расскажите о вашем стандартном меню на день.

- Обычно на завтрак я ем кашу, особенно люблю пшенную или гречневую. Я соблюдаю посты,  и это автоматически накладывает определенные ограничения. Если день не постный, добавляю в кашу ложку топленого масла. Это один из моих любимых продуктов, который, к сожалению, почти забыт. Такое масло богато витаминами, быстро усваивается, стимулируя работу пищеварительной системы. Кроме того, оно не горит, на нем можно жарить. В обед с удовольствием ем суп, а на ужин – овощной салат с кусочком рыбы.

- Довольно строгое меню. А вы можете позволить себе съесть что-нибудь вредное?

-Открою тайну: на самом деле, я – обжора. Просто борюсь с этим всю жизнь. Покушать очень люблю. Могу съесть действительно много, поэтому мне очень важно жить  в системе – и нравственной, и диетической, и физической. Такой, чтобы меня хорошенько ограничивала. Чувствую себя комфортнее, когда  живу в запретах. Но у меня нет таких жестких психологических рамок, чтобы нельзя, и баста. Я просто знаю, что если съем кусок белого хлеба с вареньем, не позволю себе второй.

- В одной из репетиционных зал Большого театра стоит большая ваза с шоколадом, из которой балерины вытягивают конфеты…

- Балетным шоколад никогда не был запрещен. Работники буфета Большого изо дня в день видят, как танцовщики едят булки со сладким чаем. Просто потому, что перед репетицией лучше съесть что-то сдобное или тот же бутерброд с сыром, шоколадку, чем кусок мяса с овощами. Будет банально легче танцевать, чем после полноценного обеда: чтобы переварить мясо организму нужно время, а быстрые углеводы, хоть и неполезны,  молниеносно дают энергию. Я с детства помню эти звенящие в ушах слова: «Илзе, не ешь булку, ты и так толстая!». То есть, ответ на вопрос, едят ли балерины мучное, таков: «Едят. И много». Я, кстати, тоже очень люблю сладкое. Просто стараюсь не есть.

- У вас есть свои  бьюти-секреты?

-У меня совершенно нет времени ходить в салоны красоты. Но если возникнет необходимость в уходе, то сразу обращаюсь к знакомому косметологу. В гастроли и поездки собираюсь молниеносно, могу закинуть в чемодан только крем для лица и маску для волос. Я очень по-европейски отношусь к понятию красоты и возраста. Думаю, излишне молодящаяся дама выглядит смешно. Во всем должна быть гармония. Поэтому, когда меня спрашивают про главные принципы красоты, говорю, что нужно сбалансировать питание и привнести в свою жизнь хотя бы немного движения. И всегда помнить одну важную вещь: чтобы изменить качество своей жизни, нужно много трудиться. 

- А как вы отдыхаете в перерывах между гастролями? Уже решили, где будете отмечать новогодние праздники?

- Если у меня выпадает свободный день, обязательно лягу спать пораньше, чтобы хорошенько выспаться.  А на праздники планирую простой семейный отдых, хочу провести  время с дочкой, с близкими людьми. Обожаю зимой пройтись по лесу  пошуршать снегом. Потом вернуться домой, приготовить что-нибудь вкусненькое и здоровое. А  перед Рождеством, в уходящем году, сходить всем вместе  на «Щелкунчика» - это наша семейная традиция.

Автор: Светлана Герасева
Опубликовано: 20 декабря 2017 г.

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